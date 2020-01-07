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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai uçan taksi işine el attı: Uber ile birlikte ilk modelini geliştirdi

    Katıldıkları CES 2020'de uçan taksi projesi için bir araya geldiklerini duyuran Hyundai ve Uber, bu kapsamda geliştirdikleri ilk uçan taksi modeli S-A1'i görücüye çıkardı.
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    Otomobil Teknolojileri
    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai uçan taksi işine el attı: Uber ile birlikte ilk modelini geliştirdi
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    CES 2020, yeni ürün ve konsept çalışmalarının yanı sıra yeni iş birliklerinin de duyurulduğu bir fuar oldu. Hyundai ve Uber, uçan taksi geliştirmek için bir araya geldiklerini duyurdu.

    Uçan taksi projesi için ayrı bir departman kuran ve başına eski NASA mühendisi Dr. Jaiwon Shin’i geçiren Hyundai, Las Vegas’ta düzenlenen CES 2020’yi de boş geçmedi. Bu yolda Uber ile birlikte yürüyeceğini duyuran şirket, proje kapsamındaki ilk PAV (Personal Air Vehicle) modelini de görücüye çıkardı. Uber iş birliğiyle geliştirilen araca S-A1 ismi verildi.

    Las Vegas’taki fuarda gösterilen S-A1, dikey iniş kalkış yapabilecek şekilde optimize edilmiş pervanelere ve tasarıma sahip. Tamamen elektrikli altyapı üzerine inşa edilen uçan taksi, 300 – 600 metre irtifa aralığında 290 km/s seyir hızına çıkabilecek şekilde tasarlanmış. İlk etapta 96 kilometre menzile sahip olması ön görülen aracın yalnızca 7 dakikada tamamen şarj edilebileceği de altı çizilen noktalar arasında.

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    İlerleyen yıllarda tamamen otonom olacak

    Hyundai’nin açıklamalarına göre, Uber iş birliğiyle geliştirilen uçan taksi ilk etapta bir pilot tarafından kontrol edilecek. İlerleyen zamanlarda ise tamamen otonom bir şekilde yani insan kontrolüne ihtiyaç duymadan çalışabilecek. Dört kişilik ferah bir kabine ve küçük pervanelere sahip olan S-A1’in helikopterlere göre daha güvenli ve sessiz olduğu söyleniyor. Hyundai ve Uber imzalı uçan taksinin 2023 sonrasında göreve başlaması bekleniyor.

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    Uber Elevate'e dahil olan ilk otomotiv şirketi

    Peki bu iş birliğinde taraflar hangi rolleri üstlenecek? Hyundai, uçan taksi olarak kullanılacak PAV’ların üretiminden sorumlu olacak. Uber ise, uçan taksi projesi Uber Elevate vasıtasıyla hava sahası destek sistemleri, yerdeki ulaşım araçlarıyla iletişim, müşteri arayüzleri ve iniş-kalkış üslerinin geliştirilmesi gibi konularda destek sağlayacak.

    Uber’in uçan taksi projesi Elevate’in partnerleri arasında Boeing ve Bell gibi ünlü havacılık şirketleri yer alıyor. Hyundai’nin bu adımla birlikte partnerler arasındaki ilk otomotiv üreticisi olduğunu söylemeden geçmeyelim.



    https://www.hyundainews.com/en-us/releases/2948 Yorum Yaz Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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    Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
    buforumbiacayip 1 hf.
    Bizim taksiciler zaten uçak gibi maşallah, tutulmaz bu??
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    Osiris34 2 hf.
    Uber Diye Bir Şey Çıkmış, O İş Bitti...
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    monacomen 2 hf. yeni yorumcu
    Almanların yaptığı uçan taksiyi daha çok sevmiştim bunda fazla pervane var.

    Bu arada konu yerli otomobil ile ilgili bir şey olsa 1000 tane yazar üşüşüp 100000 geyik ile olayı boğarken uçan taksi ile ilgili habere bir yazar dışında kimsenin ilgi göstermemesi ilginç? Para yoksa yazı da yok galiba.
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    esmerbuyucu 2 hf.
    Türkiye'de başına kötü şeyler gelebilirdi.
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