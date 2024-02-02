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    Hyundai ve Iveco'dan elektrikli ticari araç iş birliği

    Hyundai Motor Company ve Iveco Grubu, Hyundai’nin Global eLCV platformunu temel alan bir platform anlaşması imzaladı. Iveco logosu taşıyacak olan yeni araç Avrupa'da satılacak.                        
    Hyundai ve Iveco'dan elektrikli ticari araç iş birliği Tam Boyutta Gör
    Avrupa için üretilecek araçta IVECO logoları yer alırken aynı zamanda tamamen elektrikli bir hafif ticari araç olacak. Üretilecek yeni aracın Iveco Grubu’nun elektrikli hafif ticari araç serisine katılmasıyla birlikte ikonik IVECO Daily ürün grubundaki hafif ticari araç portföyü de zenginleşmiş olacak.

    Hyundai ve Iveco, ortaklıklarını ilk olarak Mart 2022’de başlatmış ve o zamandan beri eDAILY FCEV’nin ortak geliştirilmesi ve E-WAY FCEV şehir otobüsünün piyasaya sürülmesi için beraber çalışmalar gerçekleştirmişti.

    Yeni anlaşma, sadece daha fazla çevre dostu araç üretmek anlamına gelmiyor. Aynı zamanda her iki şirketin karbon nötr mobilite ve elektrifikasyona geçişi hızlandırma konusundaki ortak kararlılığının altını da çiziyor.

    IVECO logolu üretilecek elektrikli hafif ticari araç, Hyundai’nin yeni global, tamamen elektrikli “Hafif Ticari Araç (eLCV)” platformunu kullanan ilk ihracat modeli olacak. Platform, brüt ağırlığı 2,5 tondan 3,5 tona kadar olan ticari araçlar için özel olarak tasarlanmış.

    Yenilikçi ve gelişmiş araç konforu için Hyundai’nin yeni nesil BEV’lerde kullandığı en son teknolojiyi LCV araçlarda da kullanmak mümkün olurken aynı zamanda kargo yükleme ve taşıma için de gelişmiş kullanılabilirlik sağlayan alçak tabanlı tasarımdan da faydalanılacak.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

    Profil resmi
    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

    Profil resmi
    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

    Profil resmi
    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 5 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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