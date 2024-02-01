Xiaomi SU7'nin seri üretimi bu ay başlıyor: Kaça satılacak?

Mart ayında yaklaşık 2.000 adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak. Temmuz'da aylık 10.000 adedin üzerine çıkılması planlanıyor. Aktarılan son bilgilere göre aracın ilk teslimatları bahar aylarında yapılacak.
Xiaomi SU7 fiyatı ne olacak?
Xiaomi SU7 hatırlayacağınız üzere Aralık ayında tanıtıldı. Temel modelin yanı sıra, daha güçlü ve dört tekerlekten çekişli bir versiyon olan SU7 Max de satışa sunulacak. Elektrikli sedanla ilgili tüm detayları buradaki haberimizde detaylıca okuyabilirsiniz.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn
bu reklam daha ne kadar kalacak
30 yıldır bunu görüyoruz
@ccguven sizden daha istilacı olamazlar...
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.