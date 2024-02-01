Tam Boyutta Gör Xiaomi ilk otomobilini bu ay itibariyle üretim bandına çıkarıyor. Çin basınında yer alan haberlere göre Xiaomi SU7 elektrikli sedanın seri üretimi Şubat ayının sonlarına doğru başlayacak. Muhtemelen şirket Çin Yeni Yılı tatilinden hemen sonra 19 Şubat'ta işe koyulacak.

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Mart ayında yaklaşık 2.000 adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak. Temmuz'da aylık 10.000 adedin üzerine çıkılması planlanıyor. Aktarılan son bilgilere göre aracın ilk teslimatları bahar aylarında yapılacak.

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Xiaomi SU7 fiyatı ne olacak?

Xiaomi SU7 hatırlayacağınız üzere Aralık ayında tanıtıldı. Temel modelin yanı sıra, daha güçlü ve dört tekerlekten çekişli bir versiyon olan SU7 Max de satışa sunulacak. Elektrikli sedanla ilgili tüm detayları buradaki haberimizde detaylıca okuyabilirsiniz.

Tam Boyutta Gör Xiaomi SU7'nin fiyatı lansman sırasında açıklanmadı. Ancak bu konuda bazı detaylar var. Sigorta şirketlerinden bilgilere göre en üst seviye SU7 Max, 361.400 yuan (50.880 dolar) fiyatla satılacak. Otomobilin başlangıç fiyatının ise 250.000 yuan (34.950 dolar) civarında olacağı söyleniyor.

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Xiaomi SU7'nin seri üretimi bu ay başlıyor: Kaça satılacak?