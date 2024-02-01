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    Anlık Bildirim

    Xiaomi SU7'nin seri üretimi bu ay başlıyor: Kaça satılacak?

    Çinli teknoloji devi Xiaomi, ilk otomobilinin üretimine başlıyor. Aktarılan bilgilere göre şirket Şubat sonuna doğru elektrikli sedanı üretim bandına çıkaracak.
    Xiaomi SU7'nin seri üretimi bu ay başlıyor: Kaça satılacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi ilk otomobilini bu ay itibariyle üretim bandına çıkarıyor. Çin basınında yer alan haberlere göre Xiaomi SU7 elektrikli sedanın seri üretimi Şubat ayının sonlarına doğru başlayacak. Muhtemelen şirket Çin Yeni Yılı tatilinden hemen sonra 19 Şubat'ta işe koyulacak.

    Mart ayında yaklaşık 2.000 adet otomobil üretilmesi planlanıyor. Üretim hacmi kademeli olarak artırılacak. Temmuz'da aylık 10.000 adedin üzerine çıkılması planlanıyor. Aktarılan son bilgilere göre aracın ilk teslimatları bahar aylarında yapılacak.

    Xiaomi SU7'nin seri üretimi bu ay başlıyor: Kaça satılacak? Tam Boyutta Gör

    Xiaomi SU7 fiyatı ne olacak?

    Xiaomi SU7 hatırlayacağınız üzere Aralık ayında tanıtıldı. Temel modelin yanı sıra, daha güçlü ve dört tekerlekten çekişli bir versiyon olan SU7 Max de satışa sunulacak. Elektrikli sedanla ilgili tüm detayları buradaki haberimizde detaylıca okuyabilirsiniz.

    Xiaomi SU7'nin seri üretimi bu ay başlıyor: Kaça satılacak? Tam Boyutta Gör
    Xiaomi SU7'nin fiyatı lansman sırasında açıklanmadı. Ancak bu konuda bazı detaylar var. Sigorta şirketlerinden bilgilere göre en üst seviye SU7 Max, 361.400 yuan (50.880 dolar) fiyatla satılacak. Otomobilin başlangıç fiyatının ise 250.000 yuan (34.950 dolar) civarında olacağı söyleniyor.
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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    garez41 1 hafta önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    S
    salihsakix 1 hafta önce

    arkadaşlar fc24 gerçekten bedavaya veriliyor kaçırmayıınn

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    camokan 2 hafta önce

    bu reklam daha ne kadar kalacak

    F
    fortingen 3 hafta önce

    30 yıldır bunu görüyoruz

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    wdwh8qgsr 1 ay önce

    @ccguven sizden daha istilacı olamazlar...

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    Rindaman 1 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 1 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

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    Mstt.2010 3 ay önce

    Über

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    SUPERSONICQ 3 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 3 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 4 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 4 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 4 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 5 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 5 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 5 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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