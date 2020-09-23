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    Otomobil Teknolojileri ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

    Hyundai, yeni Sonata N Line'ın tasarımını paylaştı

    Koreli üreticinin yüksek performanslı N markasına ait detaylarla süslenen yeni Sonata N Line'ın örtüsü bugün kısmen de olsa kaldırıldı. Tasarımı paylaşılan aracın teknik detayları henüz belli değil.
    4 sa.
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    Otomobil Teknolojileri
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    Barış Cankı
    Otomobil Editörü
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    Hyundai, yeni Sonata N Line'ın tasarımını paylaştı
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    Hyundai, şu sıralar ürün gamındaki modellerin sportif görünümlü N Line ve yüksek performanslı N versiyonları ile oldukça meşgul. Koreli marka, şimdi de 2021 Hyundai Sonata N Line modelinin resmi fotoğraflarını paylaştı ve araçla ilgili bazı bilgiler paylaştı.

    Paylaşılan fotoğraflar ışığında, 2021 Hyundai Sonata N Line'ın otomobilin diğer versiyonlarına kıyasla çok daha agresif göründüğünü söylemek mümkün. Ön yüzü domine eden büyük panjur, V şekilli yeni detaylarla bezenmiş. Tamponun kenarlarındaki büyük hava girişleri ve alt kısımdaki ızgara da daha agresif görünecek biçimde yeniden elden geçirilmiş. Bunun yanı sıra tamponun uç kısımlarında sadece dekoratif amaçlı olduğu gözlenen dikey hava girişlerine de yer verilmiş.

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    Ayrıca Bkz. "2021 BMW M3 ve M4'ün örtüsü kaldırıldı: Yepyeni tasarım, yüksek performans"

    Tasarımın devamına baktığımızda 2021 Hyundai Sonata N Line'ın siyah ve gümüş olmak üzere çift tonlu 19 inç jantlara ve versiyona özel marşpiyel eklerıne sahip olduğunu görüyoruz. Değişimin devam ettiği arka tarafta ise siyah renkli küçük bir bagaj spoyleri, dörtlü krom egzoz çıkışları ve onlara ev sahipliği yapan siyah difüzör göze çarpıyor.

    Hyundai, yeni Sonata N Line'ın tasarımını paylaştı
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    Değişim rüzgarlarının devam ettiği iç mekanda, direksiyon ve spor koltuklar üzerinde N Line versiyonlarının imzası haline gelen kırmızı dikişler mevcut. Bunun yanı sıra çeşitli alanlarda koyu krom trimler, Bose ses sistemi ve bilgi-eğlence sistemi üzerinden erişilebilen çeşitli sürüş modları dikkat çekiyor.

    Koreli marka henüz 2021 Hyundai Sonata N Line'ın teknik detaylarını paylaşmadı. Fakat gelen bilgilere göre otomobilin kaputu altında 290 beygir güç ve 421 Nm tork üreten 2.5 litre dört silindirli turbo motor bulunacak. Kia K5 GT'ye de güç veren motorun 8 ileri otomatik şanzımanla kombine edilmesi bekleniyor. 2021 Hyundai Sonata N Line ile ilgili taze bilgiler geldikçe siz değerli okurlarımıza aktarmaya devam edeceğiz.



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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 3 sa. en beğenilen kizabe
    Bana göre de çok güzel ne yapacağız şimdi?
    Yanıtla +8
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    izengel 2 sa.
    Civice sonradan eklenen aksesuarları standart donanım olarak sunmuşlar. önde civic için üçlü ok sinyaller vardı, onun ışıksız olanını koymuşlar aynı yere; arka taraf direkt civic farları zaten, çin malı ışıklarla orta kısım birleştiriliyordu, bunlar onu direkt yapmışlar.Honda dava açsa kazanır.
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    kizabe 4 sa.
    şu hyundai tasarımı bitürlü yapamıyr
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    .BUTTERS STOTCH. (.... ....) 3 sa. kizabe
    Bana göre de çok güzel ne yapacağız şimdi?
    Yanıtla +8
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    fotifoti (foti ) 45 dk. kizabe
    Çok güzel çalıyor :) trend neyse o taraftan. Bu araçta arka civic, ön yeni mazda3 mesela. içi de ortaya karışık
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