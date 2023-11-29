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    Hyundai, tekerleklerin bağımsız hareket edebildiği Uni Wheel teknolojisini tanıttı

    Hyundai, mevcut elektrikli güç aktarma organlarının hala oldukça büyük olduğunu düşünüyor. Şirketin yeni geliştirdiği Universal Wheel Drive (Uni Wheel) sistemi tam da bu soruna çözüm getiriyor.
    Hyundai, yenilikçi Uni Wheel teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elektrikli araçların yeniden hayatımıza girmesiyle mobilite kavramı farklı bir boyut kazandı. Üreticiler, araçların yaşam alanını mümkün olduğu kadar genişletmek için yeni teknolojilerden faydalanıyor. Koreli otomotiv devi Hyundai de bu kapsamda geliştirdiği Uni Wheel teknolojisini görücüye çıkardı.

    Göbek motorlara (hub motor) benzeyen bu sistemde, elektrikli bir aracın ihtiyaç duyduğu belirli tahrik bileşenleri tekerleğin göbeğine yerleştiriliyor. Güç ünitesi ise tekerleğin dışında konumlandırılıyor. Onun yerine redüksiyon dişlisinin tekerlek göbeğine taşınarak motorunun boyutunun etkili bir şekilde azaltıldığını görüyoruz.

    Uni Wheel sisteminde, tekerleğin içerisine yerleştirilen bir dizi dişli kullanılarak küçük bir motordan gelen gücün bir otomobili hareket ettirmeye yetecek kadar torkla tekerleğe iletilmesi sağlanıyor. Bu yenilikçi sistem, tüm aksın tek bir büyük motora bağlı olması yerine Hyundai'nin her tekerlek için küçük bir motor kullanmasına imkan tanıyor. Her tekerleğe ayrı güç verilmesi, tekerleklerin bağımsız olarak tepki vermesine yol açarak performans ve güvenlik açısından avantaj yaratıyor.

    Hyundai, yenilikçi Uni Wheel teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Elbette sistemin özellikleri bunlarla sınırlı değil. Tekerlek göbeğindeki dişliler, düzenlenme şekilleri nedeniyle güç aktarımını sürdürürken göbek içerisinde hareket edebiliyor. Bunun sonucunda tekerlek ile motor arasındaki bağlantı serbestçe aşağı-yukarı kayabildiği için mafsala ihtiyaç kalmıyor. Söz konusu sistemin güç aktarımı ve sürüş menzilini iyileştirdiği ifade ediliyor.

    Teknolojinin sağladığı özgürlüğün bir diğer avantajı da Hyundai mühendislerinin aracın sürüş yüksekliğini daha esnek biçimde kontrol edebilmesine olanak vermesi diyebiliriz. Mafsalın günü verimli bir şekilde ilettiği tek noktaya bağlı olmadığından, Uni Wheel ile donatılmış araçlar performanstan ödün vermeden otoyol sürüşünde yere daha yakın, engebeli zeminlerde ise daha yüksek biçimde ayarlanabiliyor.

    Hyundai, yenilikçi Uni Wheel teknolojisini tanıttı Tam Boyutta Gör
    Uni Wheel sisteminin esnekliği de oldukça yüksek. Hyundai, sistemin çapı dört inç kadar küçük olan tekerleklerin içine bile sığdırılabileceğini belirtiyor. Bu da popülerliği gittikçe artan kişisel mobilite araçlarında dahi kullanılabileceği anlamına geliyor. Sistem ayrıca otomobiller ve SUV'ler gibi büyü araçların tekerleklerinde (25 inç'e kadar) çalışacak biçimde ölçeklendirilebiliyor.

    Yerel medyada çıkan haberlere göre Uni Wheel sisteminin patentleri alındı ancak henüz üretime girecek kadar hazır değil. Koreli üreticinin şu anda sistemin dayanıklılığını ölçmek için çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.

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    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

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    Mstt.2010 4 hafta önce

    Über

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    SUPERSONICQ 4 hafta önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

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    SupremeMasterr 1 ay önce

    Muskun alev tabancası vs bu

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    ccguven 2 ay önce

    İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.

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    rszx247 2 ay önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 2 ay önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

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    alex59 3 ay önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

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    Rhodope Thrax 3 ay önce

    fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.

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    RaptorFX 3 ay önce

    Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.

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