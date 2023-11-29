Hyundai, tekerleklerin bağımsız hareket edebildiği Uni Wheel teknolojisini tanıttı

Göbek motorlara (hub motor) benzeyen bu sistemde, elektrikli bir aracın ihtiyaç duyduğu belirli tahrik bileşenleri tekerleğin göbeğine yerleştiriliyor. Güç ünitesi ise tekerleğin dışında konumlandırılıyor. Onun yerine redüksiyon dişlisinin tekerlek göbeğine taşınarak motorunun boyutunun etkili bir şekilde azaltıldığını görüyoruz.
Uni Wheel sisteminde, tekerleğin içerisine yerleştirilen bir dizi dişli kullanılarak küçük bir motordan gelen gücün bir otomobili hareket ettirmeye yetecek kadar torkla tekerleğe iletilmesi sağlanıyor. Bu yenilikçi sistem, tüm aksın tek bir büyük motora bağlı olması yerine Hyundai'nin her tekerlek için küçük bir motor kullanmasına imkan tanıyor. Her tekerleğe ayrı güç verilmesi, tekerleklerin bağımsız olarak tepki vermesine yol açarak performans ve güvenlik açısından avantaj yaratıyor.
Teknolojinin sağladığı özgürlüğün bir diğer avantajı da Hyundai mühendislerinin aracın sürüş yüksekliğini daha esnek biçimde kontrol edebilmesine olanak vermesi diyebiliriz. Mafsalın günü verimli bir şekilde ilettiği tek noktaya bağlı olmadığından, Uni Wheel ile donatılmış araçlar performanstan ödün vermeden otoyol sürüşünde yere daha yakın, engebeli zeminlerde ise daha yüksek biçimde ayarlanabiliyor.
Yerel medyada çıkan haberlere göre Uni Wheel sisteminin patentleri alındı ancak henüz üretime girecek kadar hazır değil. Koreli üreticinin şu anda sistemin dayanıklılığını ölçmek için çalışmalar yürüttüğü ifade ediliyor.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.