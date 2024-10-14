Ben, Robot'un yönetmeni: Elon Musk tasarımlarımı çaldı

Alex Proyas: "Hey Elon, Tasarımlarımı Geri Alabilir miyim Lütfen?"
Yönetmenliğini yaptığı Ben, Robot filmindeki tasarımlarla Tesla Robotaxi etkinliğinde tanıtılan araçları yan yana gösteren bir görsel paylaşan Alex Proyas, bu görseli "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" notuyla paylaştı. Proyas'ın paylaştığı görsellerle Tesla'nın araçları arasındaki benzerlik gerçekten de göze batıyor. Özellikle Cybercab ve Robovan'ın tasarımları, filmdeki araçların tasarımlarını epey andırıyor.
Proyas'ın bu paylaşımı genel olarak takipçilerinden destek görmüş olsa da, topyekün bir kabulden söz etmek mümkün değil. Zira Metropolis gibi çok daha eski yapımları örnek gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, benzer tasarımların Ben, Robot'tan çok önce de olduğunu, bu yüzden Proyas'ın bu tasarımları sahiplenemeyeceğini savundu.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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mars için birebir :)
Son derece farklı bir alet :D
çöp
türkiyede satılmıyor mu daha?
@ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...
Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )
Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor
Benim oğlana alayım bi tane
Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.