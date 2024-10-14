Ben, Robot'un yönetmeni: Elon Musk tasarımlarımı çaldı

Tam Boyutta Gör Tesla'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği robotaksi etkinliğinin yankıları sürüyor. Şirketin hem insansı robotlarını hem de sürücüsüz araçlarını görücüye çıkardığı bu etkinlik, pek çok farklı açıdan ele alındı. Ancak "ufak" bir detay ilk bakışta gözlerden kaçtı. Bu etkinlikte tanıtılan Tesla ürünleri, 2004 yapımı Ben, Robot (I, Robot) filminde gördüğümüz füturistik tasarımlara biraz fazla benziyordu. Bu benzerlik, filmin yönetmeni Alex Proyas'ın da dikkatinden kaçmadı.

Alex Proyas: "Hey Elon, Tasarımlarımı Geri Alabilir miyim Lütfen?"

Yönetmenliğini yaptığı Ben, Robot filmindeki tasarımlarla Tesla Robotaxi etkinliğinde tanıtılan araçları yan yana gösteren bir görsel paylaşan Alex Proyas, bu görseli "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" notuyla paylaştı. Proyas'ın paylaştığı görsellerle Tesla'nın araçları arasındaki benzerlik gerçekten de göze batıyor. Özellikle Cybercab ve Robovan'ın tasarımları, filmdeki araçların tasarımlarını epey andırıyor.

Tam Boyutta Gör Aslında Elon Musk ve Tesla da bu esinlenmeyi pek gizlemedi. Nitekim Tesla'nın etkinliğinin başlığı olan "We, Robot" da doğrudan I, Robot'a bir göndermeydi. Ancak bu gönderme Tesla'nın bu tasarımları izinsiz bir şekilde kopyalamasının üstünü örtmek için yeterli olmamış olacak ki Proyas sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

Proyas'ın bu paylaşımı genel olarak takipçilerinden destek görmüş olsa da, topyekün bir kabulden söz etmek mümkün değil. Zira Metropolis gibi çok daha eski yapımları örnek gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, benzer tasarımların Ben, Robot'tan çok önce de olduğunu, bu yüzden Proyas'ın bu tasarımları sahiplenemeyeceğini savundu.

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