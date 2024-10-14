Giriş
Son Aramalarınız TEMİZLE
    Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
    Header'ı Tuttur
    Header'da Teknoloji Gündemi
    Anasayfa
    Büyük Slayt ve Popüler Haberler
    Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
    İçerikleri Yeni Sekmede Aç
    Detay Sayfaları
    Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
    Site Tercihleri Bildirim Tercihleri
    Renk Seçenekleri
    Gece Modu (Koyu Tema)
    Sadece Videolar için Gece Modu
    Detaylı Site Tercihleri
    İndirim Kodu indirim kodu
    Anlık Bildirim

    Ben, Robot'un yönetmeni: Elon Musk tasarımlarımı çaldı

    Ben, Robot'un yönetmeni Alex Proyas, Tesla'nın bu hafta tanıttığı sürücüsüz araçları kendi filmindeki araçlarla yan yana koyarak, Elon Musk'ı tasarımlarını çalmakla suçladı.
    I, Robot'un yönetmeni: Elon Musk tasarımlarımı çaldı Tam Boyutta Gör
    Tesla'nın geçtiğimiz hafta gerçekleştirdiği robotaksi etkinliğinin yankıları sürüyor. Şirketin hem insansı robotlarını hem de sürücüsüz araçlarını görücüye çıkardığı bu etkinlik, pek çok farklı açıdan ele alındı. Ancak "ufak" bir detay ilk bakışta gözlerden kaçtı. Bu etkinlikte tanıtılan Tesla ürünleri, 2004 yapımı Ben, Robot (I, Robot) filminde gördüğümüz füturistik tasarımlara biraz fazla benziyordu. Bu benzerlik, filmin yönetmeni Alex Proyas'ın da dikkatinden kaçmadı.

    Alex Proyas: "Hey Elon, Tasarımlarımı Geri Alabilir miyim Lütfen?"

    Yönetmenliğini yaptığı Ben, Robot filmindeki tasarımlarla Tesla Robotaxi etkinliğinde tanıtılan araçları yan yana gösteren bir görsel paylaşan Alex Proyas, bu görseli "Hey Elon, tasarımlarımı geri alabilir miyim lütfen?" notuyla paylaştı. Proyas'ın paylaştığı görsellerle Tesla'nın araçları arasındaki benzerlik gerçekten de göze batıyor. Özellikle Cybercab ve Robovan'ın tasarımları, filmdeki araçların tasarımlarını epey andırıyor.

    I, Robot'un yönetmeni: Elon Musk tasarımlarımı çaldı Tam Boyutta Gör
    Aslında Elon Musk ve Tesla da bu esinlenmeyi pek gizlemedi. Nitekim Tesla'nın etkinliğinin başlığı olan "We, Robot" da doğrudan I, Robot'a bir göndermeydi. Ancak bu gönderme Tesla'nın bu tasarımları izinsiz bir şekilde kopyalamasının üstünü örtmek için yeterli olmamış olacak ki Proyas sosyal medya üzerinden bu duruma tepki gösterdi.

    Proyas'ın bu paylaşımı genel olarak takipçilerinden destek görmüş olsa da, topyekün bir kabulden söz etmek mümkün değil. Zira Metropolis gibi çok daha eski yapımları örnek gösteren bazı sosyal medya kullanıcıları, benzer tasarımların Ben, Robot'tan çok önce de olduğunu, bu yüzden Proyas'ın bu tasarımları sahiplenemeyeceğini savundu.

    Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
    istediğiniz zaman (çevrim dışı bile) okuyabilirsiniz:     DH Android Uygulamasını İndir DH iOS Uygulamasını İndir
    Daha Fazla Video
    Profil resmi
    donanimhabercom Instagram

    Xiaomi'den fütüristik su tabancası

    Profil resmi
    filozof1281 2 hafta önce

    mars için birebir :)

    Profil resmi
    34savas34 3 hafta önce

    Son derece farklı bir alet :D

    Profil resmi
    karagece25 1 ay önce

    çöp

    Profil resmi
    onderweb 1 ay önce

    türkiyede satılmıyor mu daha?

    G
    Guest-29720FFA4 1 ay önce

    @ccguven evine giren surilere yemek olmuş ilk işleri yemek değilmiş...

    Profil resmi
    limbesh 1 ay önce

    Yine mi piramit ( sürekli gördüğüm masonik sembolleri vurguluyorum, istatistikleri bilelim, yerlileriyle iş yapmayalım )

    0
    01muallim 3 ay önce

    Yurtdışı fiyatı bile 9k olunca insanın hevesi kaçıyor

    M
    molla gürhani 3 ay önce

    Benim oğlana alayım bi tane

    Profil resmi
    Exadious 6 ay önce

    Efsane Türkiye’ye gelse alırım..

    E
    E_Y_B_H_P_T 6 ay önce

    O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz.

    Profil resmi
    emrahmt 8 ay önce

    Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim] [resim]

    Profil resmi
    garez41 8 ay önce

    Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.

    Profil resmi
    Rindaman 9 ay önce

    Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..

    D
    DH Misafiri 10 ay önce

    hocam 4x daha iyi direk hs attirir

    Profil resmi
    Mstt.2010 11 ay önce

    Über

    Profil resmi
    SUPERSONICQ 11 ay önce

    Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D

    Profil resmi
    SupremeMasterr 1 yıl önce

    Muskun alev tabancası vs bu

    Profil resmi
    rszx247 1 yıl önce

    Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)

    X
    xsw 1 yıl önce

    Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...

    Profil resmi
    alex59 1 yıl önce

    Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.

    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sonrakiler Yükleniyor
    Sorgu:

    Forumdan Konular

    tkgs kanal listesi hamam otu kullananlar yorumları 110 kilo ayda kaç kilo verilir astral seyahat yapanlar beyaz reçete nedir

    Editörün Seçtiği Sıcak Fırsatlar

    Sıcak Fırsatlar Forumunda Tıklananlar

    Tavsiyelerimiz

    Telefon Tavsiyesi Tümü
    3.000-6.000 TL Arası Telefonlar
    Tcl 30 Se
    Tcl 30 Se
     Bu Telefonu Satın Al
    Notebook Tavsiyesi Tümü
    10.000 TL Altındaki Laptoplar
    Lenovo IdeaPad 1
    Lenovo IdeaPad 1
     Bu Notebook'u Satın Al
    Sistem Tavsiyesi Tümü
    Orta Seviye Sistem
    Bu Sistemi Satın Al
    Yeni Haber
    şimdi
    Geri Bildirim
    DH Çerez
    Hizmet kalitesi için çerezleri kullanabiliriz. DH’ye girerek kullanım izni vermiş sayılırsınız.
    Anladım Veri Politikamız