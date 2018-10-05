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IBM Blockchain merkezli bir güvenli sistemi için patent aldı.

Dünyanın en büyük bilişim şirketi olan IBM, Blockchain teknolojisine dayalı bir güvenlik sistemi için patent aldı. Blockchain'in kullanım alanları gün geçtikçe artıyor.
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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Ünlü bilişim şirketi IBM, dağınık defter teknolojisi tabanlı bir güvenlik sistemi için patent aldı. Patent başvurusu, ABD Patent ve Marka Ofisi web sitesinde yayınlandı.
IBM'in ilk olarak Eylül 2017'de açıkladığı bu teknoloji, tüm cihazları bir zincir yapılanmasına bağlayıp ağda oluşan bütün olayları kaydediyor ve güvenlik ihlallerini tespit edebiliyor.
IBM tarafından yapılan ayrıntılı bir açıklamaya göre; cihazların hiçbirinin, birbirinden haberdar olmadığı sıradan bir sisteme kolayca girilebilir ve bilgisayar korsanları, faaliyetlerine devam edebilmek için geçmiş etkinlikleri temizleyebilirler.
Bir Blockchain tabanlı güvenlik sistemiyle, cihazlar, birbirleriyle bağlantılı olduğu için saldırıya uğramış cihaz hemen bulunabilir. Belirli bir etkinlik veya işlem için kaydedilen bilgiler farklılık gösteriyorsa, bir cihazın güvenliği ihlal edilmiş olabilir. Sistem bu güvenlik ihlalini algılar algılamaz müdahale eder.
IBM’e göre; Blockchain tabanlı güvenlik teknolojisinin kullanılması “daha az savunmasız” bir ağ oluşturmaya ve daha güvenli bir yapılanma sağlamaya yardımcı olacaktır.
Çin merkezli bir şirket olan Alibaba da Blockchain ile ilgili patentler konusunda IBM ile birlikte başı çekiyor. Yayınlanan bir rapora göre, Alibaba’nın 90, IBM’nin 89 patent kaydı var.
Blockchain teknolojisi, gün geçtikçe birçok alanda kullanılmaya devam ediyor. Büyük şirketler, söz konusu teknolojinin sunduğu olanakları kullanma konusunda oldukça hevesli gözüküyor. 

https://cointelegraph.com/news/ibm-awarded-patent-for-secure-system-based-on-blockchain Yorum Yaz
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