Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Operatörler - Kurumsal Haberler ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM yeniden yapılanma gereği yaklaşık 8000 kişiyi işten çıkaracak

5 yıl
689
1
11
Operatörler - Kurumsal Haberler
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
IBM yeniden yapılanma gereği yaklaşık 8000 kişiyi işten çıkaracak

Teknoloji tarihinde çok önemli bir yeri olan ve sayısız yeniliklerde imzası olan IBM firması ekonomik durgunluktan nasibini aldı ve yeniden yapılanma gereği binlerce çalışanının işine son vermeye başladı.

IBM çalışanları sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre milyar dolarlık global yeniden yapılanma gereği, IBM 6000-8000 arası çalışanını işten çıkaracak. Şu anda ABD'de 1300 işçinin işine son verilmiş durumda. Çalışanların pozisyonları yöneticiden işçiye kadar değişik seviyelerde.

Nisan ayında kötü bir ilk çeyrek mali tablosu açıklayan IBM'in işten çıkarma kararı gecikmedi. Karardan global olarak tüm merkezler etkilenecek. Avrupa'da da işten çıkarmalar başlamış durumda. Ay sonuna kadar işten çıkarma sürecinin tamamlanması hedefleniyor.

Yeniden yapılanma sonrasında IBM masrafları bir miktar daha kısmayı ve karını artırmayı planlıyor. İşten çıkarma sayıları firmanın 430 binlik iş gücü düşünüldüğünde yüzde 2'lik bir kısma denk geliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-13/ibm-s-u-s-job-cuts-reach-at-least-1-300-employee-group-says.html Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
khaos 5 yıl en beğenilen
Yanlış anlaşılmasın amacım size cevap yetiştirmek değil ancak çok özür dilerim ıbm dünyada bilişimin bir çok temelini atıp aynı zamanda yön verirken Bill gates ve Steve jobs kısa donla dolaşıyorlardı ayrıca Steve jobs'un orijinal düşünce,fikirleri yok dedikleri adamlar nerdeyse her yıl patent listesinde tepede duruyorlar apple ile karşılaştırmak bile bu konuda abes
ificlaims.com/...
Yanlış anlaşılmasın amacım size cevap yetiştirmek değil ancak çok özür dilerim ıbm dünyada bilişimin bir çok temelini atıp aynı zamanda yön verirken Bill gates...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
JoeyBane 5 yıl
%2den bir şey olmaz. Niteliksizleri at yola devam.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
SEO-Uzmanı 5 yıl
nerede bu yazının facebook'taki gibi BEYEN +1 butonu :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
evetbenim 5 yıl
steve jobs'un ıbm yorumu
ıbm'de çalışan insanlar takım elbise giymiş birer robot
orjinal düşünceleri yok,fikirleri yok,sanatları yok
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
khaos 5 yıl
Yanlış anlaşılmasın amacım size cevap yetiştirmek değil ancak çok özür dilerim ıbm dünyada bilişimin bir çok temelini atıp aynı zamanda yön verirken Bill gates ve Steve jobs kısa donla dolaşıyorlardı ayrıca Steve jobs'un orijinal düşünce,fikirleri yok dedikleri adamlar nerdeyse her yıl patent listesinde tepede duruyorlar apple ile karşılaştırmak bile bu konuda abes
ificlaims.com/...
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl evetbenim
evetbenim

steve jobs'un ıbm yorumu
ıbm'de çalışan insanlar takım elbise giymiş birer robot
orjinal düşünceleri yok,fikirleri yok,sanatları yok


ibm onca patentin yaninda arastirmalariyla simdiye kadar 5 kere nobel almis bir kurum. bugun kullandigimiz ve gelecekde kullanacagimiz cihazlarin temel teknolojilerini gelistiriyorlar. bu teknolojiler olmasa bugun bildigimiz anlamda bilgisayarda olmazdi. steve jobsun appleinin yaptigiysa bu teknolojilere arayuz yazip albenili tasarimlarla kitlelere sunmak. acikcasi steve jobdan bu sozleri duymak beni hic sasirtmadi, cunku kendisi hic bir zaman iyi bir muhendis olmamistir. iyi bir lider ve vizyonerdir ama vasat bir muhendisdir. ilk mac modelleri steve wozniak'in dehasi sayesinde ortaya cikabilmistir. bu yuzden ibm de yapilan isleri steve jobsun anliyamamasi cok normal.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
teramit
Bilişim dünyası donanım ağırlıklı pazardan yazılım ağırlıklı pazara geçiyor.ucuz üretim maliyetli asya ülkeleri donanım pazarından aldığı payı artırınca abd avrupa hatta japon devleri sıkıntı yaşamaya başladı.Bugün adb deki bilişim firmaları gücünü koruyorsa yazılım sayesindedir.apple ın kendine özgü yazılımı olmasa ibm den çok farklı olmazdı.microsoft bile kötü rakamlara rağmen ayakta ise sebebi yazılım firması olmasındandır.olurda gelecekte birgün abd dışında güçlü yazılım firmaları çıkarsa işte o zaman google microsoft falan işten çıkarmalara başlar şimdilik çok zor tabi.

soylediklerinize katilmakla beraber, bati donanimdan cekildi diyemeyiz. su an korkunc bir hizla yeni teknolojiler gelistiriyorlar. yakinda ibm in yeni nesil optik chipleri piyasaya surulcek. farklari klasik 90nm yari iletken silikon chip uzerine hatta elektrikle calisan cmos transistorlerle beraber uretilmesi ki bu optik elektronik elemanlarinin cok ucuzlayip, internet ve bilgisayarlarin korkunc hizlanamasini sagliyacak. bugun internet omurgalarinda olan fiberoptik data hatlarini evdeki cihazlarin arasinda hatta icinde kullanmak mumkun olacak. demek istedigim bati donanimdan cekilmedi, sadece uretimden cekildi. ibm bu projesi gibi optik ve quantum bilesenleri uzerine cok yeni tasarimlari var. bunlar olgunlastiginda gene guney dogu asyada uretimleri ucuza gerceklesecek. ama fikir haklarindan bati surekli para kazanacak. mesela bugun bile cin de uretilen her dvd player basina philips belli bir lisans aliyor.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
darkaura 5 yıl
ibm teknolojik temel taslarini bulup gelistiren bir firma. bu yuzden etrafimizdaki son tuketici urunlerinde ismini cok duymasakda aslinda kullandigimiz cogu seyi ibm e borcluyuzdur. su anda bile uretim asamasina gelmek uzere olan devrimsel yeni teknolojileri mevcut. sadece benim bildigim bir kaci bile yaygin uretime gectiginde ibm e cok buyuk gelirler sagliyacaktir.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
itachi237 5 yıl
ibm son kullanıcıdan kopmayacaktı. tamam çok güzel işler yapıyorlar fark etmesek bile her alanda ibm sistemler kullanılıyor fakat intele bir rakip daha olsa fena olmazdı. hemde güçlü bir rakip.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
teramit 5 yıl
Bilişim dünyası donanım ağırlıklı pazardan yazılım ağırlıklı pazara geçiyor.ucuz üretim maliyetli asya ülkeleri donanım pazarından aldığı payı artırınca abd avrupa hatta japon devleri sıkıntı yaşamaya başladı.Bugün adb deki bilişim firmaları gücünü koruyorsa yazılım sayesindedir.apple ın kendine özgü yazılımı olmasa ibm den çok farklı olmazdı.microsoft bile kötü rakamlara rağmen ayakta ise sebebi yazılım firması olmasındandır.olurda gelecekte birgün abd dışında güçlü yazılım firmaları çıkarsa işte o zaman google microsoft falan işten çıkarmalara başlar şimdilik çok zor tabi.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
celo68 5 yıl
aklıma silikon vadisi korsanları filminde bill gatesin dos u ibm e lisanslaması geldi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
MxFxOx 5 yıl
yarım milyon insan çalışıyor
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
12 Angry Men +304 V4LKyR +298 Redeemertr +286 madmahmutd +189 KoşanBalık +179 Informed +154 MacGyver. +142 serdar_k +132 csh +119 Txrboz +115
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
689 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Operatörler - Kurumsal Haberler, ibm ve IBM
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl 2si1 "Şekli Yeten" Teknoloji ve Oyun Programı 5 yıl Gigabyte'ın üst seviye anakart modeli Z87X-UD7 TH 5 yıl Computex 2013: Ekstrem oyun bilgisayarları ve üst seviye donanımlar 5 yıl HTC'nin merkez ofisine girdik: One Mini, Butterfly S ve çok özel bilgiler... 5 yıl Asus Memo Pad HD7: Fiyatıyla iddialı yeni Android tablet Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Yerli otomobilin iki boyutlu çizimleri
DH Forum
Huawei'ye bir yaptırım daha: Telefonlarında
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Manuel vites mi, Otomatik vites mi
DH Forum
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim