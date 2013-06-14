IBM yeniden yapılanma gereği yaklaşık 8000 kişiyi işten çıkaracak





Teknoloji tarihinde çok önemli bir yeri olan ve sayısız yeniliklerde imzası olan IBM firması ekonomik durgunluktan nasibini aldı ve yeniden yapılanma gereği binlerce çalışanının işine son vermeye başladı.





IBM çalışanları sendikası tarafından yapılan açıklamaya göre milyar dolarlık global yeniden yapılanma gereği, IBM 6000-8000 arası çalışanını işten çıkaracak. Şu anda ABD'de 1300 işçinin işine son verilmiş durumda. Çalışanların pozisyonları yöneticiden işçiye kadar değişik seviyelerde.





Nisan ayında kötü bir ilk çeyrek mali tablosu açıklayan IBM'in işten çıkarma kararı gecikmedi. Karardan global olarak tüm merkezler etkilenecek. Avrupa'da da işten çıkarmalar başlamış durumda. Ay sonuna kadar işten çıkarma sürecinin tamamlanması hedefleniyor.





Yeniden yapılanma sonrasında IBM masrafları bir miktar daha kısmayı ve karını artırmayı planlıyor. İşten çıkarma sayıları firmanın 430 binlik iş gücü düşünüldüğünde yüzde 2'lik bir kısma denk geliyor.

http://www.bloomberg.com/news/2013-06-13/ibm-s-u-s-job-cuts-reach-at-least-1-300-employee-group-says.html