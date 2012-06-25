IBM'den dünyanın ilk su soğutmalı süper bilgisayarı

Bilgisayar dünyasında ilklere imza atmış IBM firması Avrupa'nın en iyi süperbilgisayarı ilan edilen SuperMUC sisteminde, su soğutmalı bir sistem kullanarak bir ilki gerçekleştirdi.





iDataPlex ile ortaklaşa geliştirilen sistem 150 000 çekirdek barındırıyor ve en yüksek performansta 3 petaflop gücüne ulaşabiliyor.





Dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarının listelendiği TOP500 sıralamasında SuperMUC Avrupa'nın en hızlı süperbilgisayarı ünvanını elde etti.





Almanya'da faaliyete geçen SuperMUC deprem araştırmaları ve meteoroloji tahminleri gibi karmaşık işlemlerde kullanılacak.





Süperbilgisayar su soğutmalı sistemiyle de dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. 18 000 Intel Xeon işlemcisini hava ile soğutma sisteminden 4000 kat daha verimli soğutarak, standart hava soğutmalı sistemlerden yüzde 40 daha az enerji harcıyor.

Bu teknolojide bizzat bileşenler su dolaşımı ile soğutuluyor ve 45 derecede sabit tutuluyor. Borularla taşınan su, bileşenlere entegre edilmiş mikro kanalların içerisinden geçerek soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Kışın ise oluşan buhar merkezin iç mekan ısıtmasına kullanılıyor.





Bu sayede bilgisayarın bulunduğu Leibniz süper bilgisayar merkezi yılda 1.25 milyon dolar tasarruf etmiş olacak. Ayrıca daha küçük süper bilgisayar sistemlerinin de önü açılacak.





Alman hükümeti tarafından finanse edilen SuperMUC, Temmuz ayında tam kapasitesine ulaşacak.









http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/38065.wss