Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Alternatif Enerji ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

IBM'den dünyanın ilk su soğutmalı süper bilgisayarı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
5b
1
38
Alternatif Enerji
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
Bilgisayar dünyasında ilklere imza atmış IBM firması Avrupa'nın en iyi süperbilgisayarı ilan edilen SuperMUC sisteminde, su soğutmalı bir sistem kullanarak bir ilki gerçekleştirdi. 

iDataPlex ile ortaklaşa geliştirilen sistem 150 000 çekirdek barındırıyor ve en yüksek performansta 3 petaflop gücüne ulaşabiliyor. 

Dünyanın en hızlı 500 süper bilgisayarının listelendiği TOP500 sıralamasında SuperMUC Avrupa'nın en hızlı süperbilgisayarı ünvanını elde etti.

Almanya'da faaliyete geçen SuperMUC deprem araştırmaları ve meteoroloji tahminleri gibi karmaşık işlemlerde kullanılacak. 

Süperbilgisayar su soğutmalı sistemiyle de dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. 18 000 Intel Xeon işlemcisini hava ile soğutma sisteminden 4000 kat daha verimli soğutarak, standart hava soğutmalı sistemlerden yüzde 40 daha az enerji harcıyor.
Bu teknolojide bizzat bileşenler su dolaşımı ile soğutuluyor ve 45 derecede sabit tutuluyor. Borularla taşınan su, bileşenlere entegre edilmiş mikro kanalların içerisinden geçerek soğutma işlemini gerçekleştiriyor. Kışın ise oluşan buhar merkezin iç mekan ısıtmasına kullanılıyor.

Bu sayede bilgisayarın bulunduğu Leibniz süper bilgisayar merkezi yılda 1.25 milyon dolar tasarruf etmiş olacak. Ayrıca daha küçük süper bilgisayar sistemlerinin de önü açılacak.

Alman hükümeti tarafından finanse edilen SuperMUC, Temmuz ayında tam kapasitesine ulaşacak.
IBM'den dünyanın ilk su soğutmalı süper bilgisayarı
Tam Boyutta Gör



http://www-03.ibm.com/press/us/en/pressrelease/38065.wss Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
_MaxPayne_ 7 yıl en beğenilen
Slark
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: playstylene suyu la ! o su değil, olası sıvı kaçağı durumunda kısa devre olmaması için özel bir sıvı o,bakınız en.wikipedia.org/... başlığı su değil ! sıvı soğutmalı olmalı ! birde teknoloji yazarı olarak bu işten para yiyonuz bağre doğrusunu yazın yaeW ! :(
Sevgili arkadaşım , insanın iki yuvarlak organı vardır , muhtemelen sen yanlış organını kullanıyorsun düşünmek için , haberin kaynağında bile su soğutma ile soğutuluyor yazmış.Bir gün beyninle düşünmen temmennisi ile sağlıcakla kal , Rumuz : Yanlız Kalpler
yalnız olacak o yanlız değil. sende yazı yazmak için yanlış oraganını kullanıyorsun sanırım.

Oragan değil organ olacak o.
SlarkOrijinalden alıntı: DH MisafiriOrijinalden alıntı: playstylene suyu la ! o su değil, olası sıvı kaçağı durumunda kısa devre olmam...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +15
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xyz000 7 yıl
playstyle
ne suyu la ! o su değil, olası sıvı kaçağı durumunda kısa devre olmaması için özel bir sıvı o,bakınız en.wikipedia.org/... başlığı su değil ! sıvı soğutmalı olmalı ! birde teknoloji yazarı olarak bu işten para yiyonuz bağre doğrusunu yazın yaeW ! :(

Sen Bi Türkçeyi Güzel yazmayı dene
playstylene suyu la ! o su değil, olası sıvı kaçağı durumunda kısa devre olmaması için özel bir sıvı o,bakınızen.wikipedia.org/...b...
Devamını Gör
Yanıtla +6
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
utkanizmit 7 yıl
mimari x86 ise ki sanırım xenon lardan dolayı öyle bence hiçbir anlam ifade etmiyor.
Çekirdek çoğaltmakla nereye kadar gidicez. Neticede kural belli bir aradaki dört çekirdek tek başına çalışan 4 çekirdek kadar iş yapmıyor.
Bence yeni mimariler lazım ivedi.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 7 yıl
Ram'i, ekran kartı, ne kadar bunun :P :)
Açıkcası IBM'im birçok konudaki öncülüğüne özellikle 19. yy.'ıl son çeyreklerindeki büyük başarılarına tanık olduk.. Açıkcası hem kendi geleceği hem insanların iyiliği açısından hep iyi işler yapmış bir isim itiimadımız her daim sonsuz olan bir isim "IBM" bu çok başarılı bilgisayar projesi ilede yine birçok şeye öncülük edilmiş..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
S 7 yıl
150.000 çekirdek bulunduğuna göre büyük ihtimalle tek bir işlemcide 50 çekirdek bulunan Xeon Phi işlemcisini kullanıyorlar.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
xpclient 7 yıl
ekran kartı da bi o kadar varmı
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Umutcan 7 yıl xpclient
xpclient

ekran kartı da bi o kadar varmı

Ekran kartı tümleşik ve paylaşımlıymış beyler.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yilsev 7 yıl
JohnRambo55
Tebrik ediyorum IBM yi. Fakat bu zamana kadar su soğutma kullanılmamasına da şaşıyorum. O canavarlar havayla nasıl soğutulur? Ayrıca oluşan buharın da merkezin iç mekan ısıtmasında kullanılması çok güzel bir fikir. Her türlü tasarruf.

Ortaya çıkan buharın ısıtmada kullanılması endüstride çok öncelere dayanıyor. (bkz. Trijenerasyon)
Ortaya çıkan buhar eğer yüksek basınçlı ise önce türbinler aracılığıyla elektrik enerjisi üretiliyor (ki ısıtma yok ise bu sisteme Kojenerasyon denir), ilave olarak ısıtma sistemine destek amacıyla da kullanılıyorsa Trijenerasyon adını alıyor bu sistem.
Enerjiyi verimli kullanmak için kullanılan en yaygın sistemlerden biridir.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
artenis 7 yıl

TR:
Sezeryanı kalksın mı ? Kurtaj günah mı ?
Almanya:
'' ...Avrupa'nın en hızlı süperbilgisayarı ünvanını elde etti. ''
---
Farkı fark etsekte değişmez.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
JoeyBane 7 yıl
O kadar çekirdeği tarlada bile görmedim görev yöneticisini düşünemiyorum:D
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
jovanovic 7 yıl JoeyBane
Mr.Joey

O kadar çekirdeği tarlada bile görmedim görev yöneticisini düşünemiyorum:D


Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
IceRulez 7 yıl
_MaxPayne_
Slark
DH Misafiri
playstylene suyu la ! o su değil, olası sıvı kaçağı durumunda kısa devre olmaması için özel bir sıvı o,bakınız en.wikipedia.org/... başlığı su değil ! sıvı soğutmalı olmalı ! birde teknoloji yazarı olarak bu işten para yiyonuz bağre doğrusunu yazın yaeW ! :(
Sevgili arkadaşım , insanın iki yuvarlak organı vardır , muhtemelen sen yanlış organını kullanıyorsun düşünmek için , haberin kaynağında bile su soğutma ile soğutuluyor yazmış.Bir gün beyninle düşünmen temmennisi ile sağlıcakla kal , Rumuz : Yanlız Kalpler
yalnız olacak o yanlız değil. sende yazı yazmak için yanlış oraganını kullanıyorsun sanırım.
Oragan değil organ olacak o.

Bastım şukuyu ahuhuhuhhu manyaksınız siz bea
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
llespaull 7 yıl IceRulez
IceRulez
_MaxPayne_
Orijinalden alıntı: Slark
Orijinalden alıntı: DH Misafiri
Orijinalden alıntı: playstylene suyu la ! o su değil, olası sıvı kaçağı durumunda kısa devre olmaması için özel bir sıvı o,bakınız en.wikipedia.org/... başlığı su değil ! sıvı soğutmalı olmalı ! birde teknoloji yazarı olarak bu işten para yiyonuz bağre doğrusunu yazın yaeW ! :(
Sevgili arkadaşım , insanın iki yuvarlak organı vardır , muhtemelen sen yanlış organını kullanıyorsun düşünmek için , haberin kaynağında bile su soğutma ile soğutuluyor yazmış.Bir gün beyninle düşünmen temmennisi ile sağlıcakla kal , Rumuz : Yanlız Kalpler
yalnız olacak o yanlız değil. sende yazı yazmak için yanlış oraganını kullanıyorsun sanırım.
Oragan değil organ olacak o.

Bastım şukuyu ahuhuhuhhu manyaksınız siz bea

yasli biri olsa soyleyecegi soz su olurdu galiba : Herkes kusuru baskasinda ariyor kimse kendine bakmiyor.

biz imla ve yazimla ugrasirken adamlar bilimle ugrasiyor
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
sakiri 7 yıl
Bende evdeki bilgisayirimi ev isitma sistemine baglamayi cok düsünüyorum. Nasil olsa burda havalar hic isinmiyor. Bilgisayarda 7-24 acik.Temmuza girecez oda sicakligi 20 dereceyi gecmiyor.
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
KANUNI61 7 yıl
bizim hükümet boyle bir finansa etse varya muğalefetin ağzı durmaz daha
yaptığınada yapacağınada pişman ederler adamı
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
deoks +202 Bloodin +180 BlackLead +175 madmahmutd +148 theozy +147 Mugetsuga +137 Domatore +115 Galatas4ray +112 celik44 +110 Murat.Ak +107
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
5035 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Alternatif Enerji, ibm
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 7 yıl Özel Röportaj: TTNET'in Genel Müdür Tahsin Yılmaz ile TTNET ve Tivibu'nun Son Durumunu Konuştuk Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Conan Unconquered PC Sistem Gereksinimleri
Bölüm Sonu Canavarı
DreamHack Masters 2019'un İlk CS:GO
Bölüm Sonu Canavarı
Death Stranding Haberi / Fragmanı 29
Bölüm Sonu Canavarı
[Beşiktaş 2019/2020 Sezonu] Genel Tartışma
DH Forum
Microsoft modern işletim sistemi vizyonunu
DonanımHaber
LPG'li Dacia modelleri Türkiye'de satışa
DonanımHaber
Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Wikipedia'ya
DonanımHaber
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim