iBook Store dünyaya yayılmaya başlıyor

28 Mayıs'tan itibaren iPad'i dünya pazarına dokuz ülke ile çıkarmaya hazırlanan Apple, iPad'le birlikte hayata geçirdiği elektronik kitap mağazası iBook Store'u Avustralya, İtalya, Fransa, Japonya, İspanya, Kanada ve İngiltere'de 28 Mayıs'ta faaliyete geçireceğini duyurdu. Mağazanın, iPad'in diğer ülkelerde satışa sunulmasıyla birlikte diğer ülkelerde de kısa zaman içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

iPhone OS 4.0 ile iPhone- iPod Touch kullanıcılarından faydalanmaya başlayacağı iBook Store'dan 1 milyon iPad'in satıldığı 28 gün içinde 1,5 Milyon kitap satışının yapılarak önemli bir başarının altına imza atılmıştı.