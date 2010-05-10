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iBook Store dünyaya yayılmaya başlıyor

9 yıl
12,2b
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10
iPad
Shady
Haber Editörü
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28 Mayıs'tan itibaren iPad'i dünya pazarına dokuz ülke ile çıkarmaya hazırlanan Apple, iPad'le birlikte hayata geçirdiği elektronik kitap mağazası iBook Store'u Avustralya, İtalya, Fransa, Japonya, İspanya, Kanada ve İngiltere'de 28 Mayıs'ta faaliyete geçireceğini duyurdu. Mağazanın, iPad'in diğer ülkelerde satışa sunulmasıyla birlikte diğer ülkelerde de kısa zaman içinde faaliyete geçmesi bekleniyor.

iPhone OS 4.0 ile iPhone- iPod Touch kullanıcılarından faydalanmaya başlayacağı iBook Store'dan 1 milyon iPad'in satıldığı 28 gün içinde 1,5 Milyon kitap satışının yapılarak önemli bir başarının altına imza atılmıştı.


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DSGNRY 9 yıl
Kurtlar vadisinde bir diyalog vardı önce savaş çıkar mayını sat sonra mayin dedektorunu sat sonra uzaktan kumandali mayın yap sonra onun imha sistemini sat ..... Böyle gider bu is kabul etmek gerekir ki adamlar ticareti biliyor arkadas
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cmake 9 yıl
iPad'den kitap okumak ne kadar sağlıklı?

e-ink teknolojisi kullanılmayan bir cihazda e-kitap okumak bence çok tehlikeli.

Amazon Kindle'da hem 21 gün şarj süresi var hem de o sağlık açısından onaylı.
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Batuist 9 yıl
kitap satış rakamları ipadin insanları kitap okumaya özendirdiğini gösteriyor.. güzel bir gelişme...
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Erasmus78 9 yıl
Bu iBook store Amerika Merkez Bankası kadar para basacak. Demedi demeyin.
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sahafiec 9 yıl
...
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DSGNRY 9 yıl
artık gelse şu iphone os 4 de biz de kullansak
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