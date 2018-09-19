Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Kripto Para ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

ICO projelerinin sadece yüzde 7'si borsalara girebildi

Yatırımcılara, kripto paralarla projelere yatırım yapma imkanı sunan ICO'lar 2018'in ikinci çeyreğinde ciddi bir başarısızlıkla karşılaştı. Projelerden sadece 61'i borsalara girebildi.
8 ay
1b
1
1
kripto para
Furkan Babur
Yazar
Bildirimi Aç Bildirim Açık

ICO projelerinin sadece yüzde 7'si borsalara girebildi
Tam Boyutta Gör
 

Kripto para birimlerinin geçtiğimiz yılın sonundaki yükselişinin ardından ICO projeleri de yoğun ilgi görmeye başlamıştı. Yatırımcılara Bitcoin, Ether veya NEO gibi kripto para birimleri ile bir projeye yatırım yapma imkanı sunan bu projeler, yatırımın karşılığında projeye özgülenen jetonları yatırımcılara veriyor. Sonrasında ise yatırımcılar bu jetonları borsalarda satarak kazanç etmeyi ya da projede doğrudan kullanmayı hedefliyor ancak bu yılın ikinci çeyreğindeki ICO projelerinin çok büyük bir kısmı yatırımcıların yüzünü güldürmedi.


8.3 milyar dolarlık yatırım 

ICO projelerini değerlendiren araştırma kuruluşu ICORating tarafından hazırlanan raporda bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanan 827 ICO projesi mercek altına alındı. Rapora göre 827 proje toplamda 8.3 milyar yatırım alarak bir önceki çeyrekte yatırım miktarından yüzde 150 oranında daha fazla yatırım topladı. Tabi bu noktada EOS'un üzerinde ayrıca durmakta fayda var zira geçen yıl ICO sürecine başlayan ve 1 yıl boyunca toplamda 4.1 milyar dolarlık yatırım toplayan EOS, ICO süreci ikinci çeyrekte tamamlandığı için 8.3 milyarlık meblağın büyük bir kısmını oluşturuyor.


EOS'u ayrı tuttuğumuzda ikinci çeyrekte en çok yatırım toplayan ICO, toplamda 117 milyon dolar toplayan PumaPay oluyor. Çeyrek boyunca beş ICO projesi 50 milyon ve üzerinde yatırıma ulaşmayı başarsa da projelerin büyük bir kısmı(yüzde 55'i) hedeflenen yatırım miktarına ulaşamadıkları için başarısızlıkla sonuçlandı. Buna ek olarak 827 projenin neredeyse yarısı(410 tanesi) 100 bin dolarlık yatırıma bile ulaşamadı.


Tabi ICO yatırımcıların büyük bir kısmı, henüz herhangi bir borsada listelenmeyen bir jetona sahip olup bu jeton borsada listelendiğinde onu yüksek fiyattan satmak için projelere yatırım yapıyor. Yani yatırım karşılığında verilen jetonun borsada listelenmesi yatırımcılar için en büyük motivasyon kaynağı. Buna karşılık 2018'in ikinci çeyreğindeki ICO projelerinde yer alan jetonlardan sadece 61 tanesi bir borsada listelenme imkanı buldu. Toplam proje sayısının yalnızca yüzde 7'sine tekabül eden bu sayı ikinci çeyreğin ICO'lar için pek de başarılı geçmediğinin bir işareti. 


Web sitelerini bile kapattılar 

Borsada listelenmek ICO ekipleri ve yatırımcılar için bir hayli önemli olsa da borsada listelenen(ya da listelenmeyen) projelerin varlıklarını sürdürmesi de bir o kadar önemli. Kripto para dünyasının ve blockchain teknolojinin gelişebilmesi için projelerin bir şekilde yollarına devam etmesi gerekiyor. Buna karşılık ikinci çeyrekteki projelerin yüzde 9'u(74 tanesi) halihazırda web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını bile kapatmış durumda


https://icorating.com/report/ico-market-research-q2-2018/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
1 Avatar
interwap 8 ay
Çoğu tosuncuk içerir.
Yanıtla +2
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 8 ay Dokunmatik ekranlı Google Home Hub akıllı hoparlör detaylandı 8 ay 2si1 | Yerli ve Milli teknoloji programı 8 ay Nvidia RTX 2080 ve 2080 Ti kutusundan çıkıyor! 8 ay Avrupa'nın prototip uydusu, ilk kez 'uzay çöpü' yakaladı 8 ay Netflix, Avatar: The Last Airbender dizisi çekiyor 8 ay Üç arka kameralı Samsung Galaxy A7(2018) sızdırıldı 8 ay Dört farklı Samsung Galaxy S10 modeli geliyor 8 ay Dead Rising serisini geliştiren stüdyo kapatılıyor 8 ay Elon Musk, Ay yolculuklarının sanal gerçeklikle canlı yayınlanacağını açıkladı 8 ay SteelSeries geliştirilmiş Arctis 3 Bluetooth kulaklığını duyurdu 8 ay İsrail ile İsviçre, Blockchain'i düzenleme adına deneyimlerini paylaşacak 8 ay İşte yeni nesil iPhone'ların pil kapasiteleri 8 ay Google Play ödül programı başladı 8 ay Evcil hayvanlara robot arkadaş: Varram Pet Fitness 8 ay Apple CarPlay artık Google Haritalar'ı destekliyor 8 ay Ford Otosan'dan Tesla Semi'ye rakip elektrikli ve otonom tır: F-Vision 8 ay Xiaomi Mi 8 ailesinin yeni üyeleri: Xiaomi Mi 8 Pro ve Xiaomi Mi 8 Lite özellikleri 8 ay Sony de retro konsol işine girdi 8 ay VIP locada maç izledik | Playstation Şampiyon Kulüpler Locası 8 ay Twitter ters kronolojik zaman çizelgesini geri getiriyor 8 ay GÖRÜNTÜLENEN ICO projelerinin sadece yüzde 7'si borsalara girebildi Sonraki iOS 12.1 Beta, yatay modda Face ID desteğinin geleceğini gösteriyor 8 ay 2019 iPhone modellerinde çentik küçültülebilir 8 ay Nokia oyun odaklı bir akıllı telefon üzerinde çalışıyor 8 ay Meizu V8 ve Meizu V8 Pro resmen tanıtıldı 8 ay Savaş uçağı, formula aracı ve spor arabalar TEKNOFEST İstanbul’da birbiri ile yarışacak 8 ay Meizu 16X tanıtıldı: Snapdragon 710 işlemci, ekrana gömülü parmak izi okuyucu 8 ay Avrupa Komisyonu, Alman otomobil üreticileri hakkında soruşturma başlattı 8 ay İşlemci dünyasına sürpriz haber: Alibaba da işlemci tasarlayacak 8 ay Ferrari'nin Icona serisi: Monza SP1 ve SP2 Speedster tanıtıldı! 8 ay Yalteksan, Tübitak desteğiyle dünyanın en hafif katı maddesi grafen aerojeli üretti 8 ay AMD Vega grafikli Smach Z el konsolu satışa çıkıyor 8 ay Kia'nın elektrikli SUV modeli 485 km menziliyle Avrupa pazarına giriyor 8 ay Oyuncu odaklı Ryzen APU serisi geliyor 8 ay Seat'ın yeni SUV modeli 2019 Tarraco tanıtıldı 8 ay Verily, sivrisineklerle mücadelede yapay zekadan destek alacak 8 ay Amazon Türkiye açıldı! Uzun bekleyiş resmen sona erdi 8 ay 2018 Emmy Ödülleri sahiplerini buldu 8 ay Araştırmalara göre her 11 liseli gençten biri elektronik sigaralar ile esrar kullanıyor 8 ay Asus ROG Thor Platinum güç kaynağı satışa çıkıyor 8 ay BlueStacks 4 yayınlandı: Android masaüstü bilgisayarlarda artık daha hızlı Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Cumhurbaşkanı Erdoğan: ‘Uber konusu
DonanımHaber
Haftaya A101 marketlerde daha uygun
DonanımHaber
Starlink uyduları yörüngeye yerleştirildi:
DonanımHaber
Virüslü laptop 1.2 milyon dolara satılıyor
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim