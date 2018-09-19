ICO projelerinin sadece yüzde 7'si borsalara girebildi

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Kripto para birimlerinin geçtiğimiz yılın sonundaki yükselişinin ardından ICO projeleri de yoğun ilgi görmeye başlamıştı. Yatırımcılara Bitcoin, Ether veya NEO gibi kripto para birimleri ile bir projeye yatırım yapma imkanı sunan bu projeler, yatırımın karşılığında projeye özgülenen jetonları yatırımcılara veriyor. Sonrasında ise yatırımcılar bu jetonları borsalarda satarak kazanç etmeyi ya da projede doğrudan kullanmayı hedefliyor ancak bu yılın ikinci çeyreğindeki ICO projelerinin çok büyük bir kısmı yatırımcıların yüzünü güldürmedi.





8.3 milyar dolarlık yatırım

ICO projelerini değerlendiren araştırma kuruluşu ICORating tarafından hazırlanan raporda bu yılın ikinci çeyreğinde tamamlanan 827 ICO projesi mercek altına alındı. Rapora göre 827 proje toplamda 8.3 milyar yatırım alarak bir önceki çeyrekte yatırım miktarından yüzde 150 oranında daha fazla yatırım topladı. Tabi bu noktada EOS'un üzerinde ayrıca durmakta fayda var zira geçen yıl ICO sürecine başlayan ve 1 yıl boyunca toplamda 4.1 milyar dolarlık yatırım toplayan EOS, ICO süreci ikinci çeyrekte tamamlandığı için 8.3 milyarlık meblağın büyük bir kısmını oluşturuyor.





EOS'u ayrı tuttuğumuzda ikinci çeyrekte en çok yatırım toplayan ICO, toplamda 117 milyon dolar toplayan PumaPay oluyor. Çeyrek boyunca beş ICO projesi 50 milyon ve üzerinde yatırıma ulaşmayı başarsa da projelerin büyük bir kısmı(yüzde 55'i) hedeflenen yatırım miktarına ulaşamadıkları için başarısızlıkla sonuçlandı. Buna ek olarak 827 projenin neredeyse yarısı(410 tanesi) 100 bin dolarlık yatırıma bile ulaşamadı.





Tabi ICO yatırımcıların büyük bir kısmı, henüz herhangi bir borsada listelenmeyen bir jetona sahip olup bu jeton borsada listelendiğinde onu yüksek fiyattan satmak için projelere yatırım yapıyor. Yani yatırım karşılığında verilen jetonun borsada listelenmesi yatırımcılar için en büyük motivasyon kaynağı. Buna karşılık 2018'in ikinci çeyreğindeki ICO projelerinde yer alan jetonlardan sadece 61 tanesi bir borsada listelenme imkanı buldu. Toplam proje sayısının yalnızca yüzde 7'sine tekabül eden bu sayı ikinci çeyreğin ICO'lar için pek de başarılı geçmediğinin bir işareti.





Web sitelerini bile kapattılar

Borsada listelenmek ICO ekipleri ve yatırımcılar için bir hayli önemli olsa da borsada listelenen(ya da listelenmeyen) projelerin varlıklarını sürdürmesi de bir o kadar önemli. Kripto para dünyasının ve blockchain teknolojinin gelişebilmesi için projelerin bir şekilde yollarına devam etmesi gerekiyor. Buna karşılık ikinci çeyrekteki projelerin yüzde 9'u(74 tanesi) halihazırda web sitelerini ve sosyal medya hesaplarını bile kapatmış durumda.

https://icorating.com/report/ico-market-research-q2-2018/