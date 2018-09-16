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200.000 dolar değerinde EOS çalındı

EOS ana ağı üzerindeki akıllı kontratların güvenlik açığından yararlanarak saldırıya geçen bilgisayar korsanları, yaklaşık 200.000 dolar değerinde EOS ele geçirdi.
8 ay (Son Güncelleme: 8 ay)
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kripto para
Ali Bertay Solak
Haber Editörü
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EOS ana ağına dayalı bir kumar uygulamasının akıllı kontrat sistemi patlak verdi. Bilgisayar korsanları EOS’un güvenlik açığından faydalanarak 200,000 dolar değerinde EOS çaldı.
Bu saldırıyı gerçekleştiren kötü amaçlı kişiler, EOSbet platformlarındaki akıllı kontratların birindeki güvenlik açığını kullandı. Yetkililer, olayın ne boyutta bir saldırı olduğunu belirlemeye çalışırken servis çevrimdışı oldu.
EOSbet sözcüsü:"Bir saldırıya uğradık ve yaklaşık 40.000 adet EOS, hesabımızdan alındı."
Servisin tam işlevsellikle ve “nispeten hızlı” devam etmesi gerektiğini ve bu olaya sebep olan güvenlik açığının bir kodlama hatası olduğu belirtildi. Ayrıca bu bilgisayar korsanlarının aynı aynı güvenlik açığını kullanarak sayısız oyunu hedefleyebileceği ortaya çıktı.
Daha önce, EOS ağını ve bu ağa dayalı olan EOSbet'i hedefleyen kötü amaçlı kişiler, EOS kullanıcılarına sahte mesajlar atıp birkaç tanesini dolandırmışlardı.
EOS, ilk çıktığı günden bu yana ana ağıyla ilgili sorunlar yaşıyor olsa da hala tercih edilen bir kripto para birimi. CoinMarketCap'ten alınan verilere göre; EOS, market değeri en yüksek 5. kripto para birimi

https://www.newsbtc.com/2018/09/15/hackers-steal-200000-worth-of-eos-dapp-had-smart-contract-flaw/ Yorum Yaz
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SEO-Uzmanı 8 ay en beğenilen
bende canon kamera lensi falan çalındı sanmıştım :)
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ouzqan 8 ay
Kripto para ne zmana güvenilir oldu ki
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10ff 8 ay
vw eos sandım
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maxmania 8 ay
kripto paralar hakkında çıkan olumsuz haberleri gizlercesine haberler üstü kapalı hale getirerek yayınlanıyor. başlıkta belirtmiyorlar veya haber içinde ufak bir yere bilinen şekli ile kripto para yerine veri madenciliği yazıyorlar. başka bir haberde de boşanma nedenlerinde ikinci sırada dijital veri işleme gibi bişey yazmışlardı.
sponsor olarak kripto borsası ile anlaşma mı var ne varsa insanları uzaklaştıracak haberleri gizleyip, normalde kötü yorumlanabilecekleri de değiştirip nötr hale getiriyorlar. avrupa merkez bankası haberi örneği var malesef.
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khytr89 8 ay
Bende canon sandım, adamlar marka algısını yaratmış
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Tommy Shelby 8 ay
Sağlık eolsun
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lazloo 8 ay
Canon sandım.
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ladomfc61 8 ay
Okul varrr :(((
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SEO-Uzmanı 8 ay en beğenilen
bende canon kamera lensi falan çalındı sanmıştım :)
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