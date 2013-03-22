iCloud, ABD'nin en çok kullanılan eğlence odaklı bulut bilişim çözümü oldu

Endüstrinin önde gelen pazar araştırma şirketlerinden Strategy Analytics'in yaptığı son araştırmaya göre iCloud ve iTunes Match bulut servisleri, Dropbox, Google Drive ve Samsung Music Hub'ı geride bırakarak ABD'nin en çok kullanılan bulut bilişim tabanlı medya servisi oldu.

Strategy Analytics'in 2300 Amerikalıyı içeren örnek kütle göz önüne alınarak yapılan araştırmada yöneltilen "Müzik, TV şovu ya da film depolamak, oyun oynamak (bulutta) ve bunları internet bağlantılı cihazına aktarabilecek hangi bulut servisini kullanıyorsunuz?" sorusuna verilen cevaplara göre iTunes Match ve iCloud %27 ile en çok kullanılan bulut bilişim çözümü olurken; onu %17 ile Dropbox ve %15 ile Amazon Cloud Drive takip etti. Google Drive'ın %10'la 4.sırada bulunduğu sıralama Samsung Music Hub ise %3'ile 6.sırada yer aldı.

Araştırmanın diğer bir sonucuna göre ise Dropbox kullanıcılarının %45'i müzik depolama amacıyla Dropbox'ı kullandıklarını söylerken; Apple, Amazon ve Google'ın bulut çözümünü kullanan kullanıcıların ise %90'ının bu servisleri kullanmasının temelinde müzik yatıyor. Öte yandan bulut bilişim, en çok 20-24 yaş arasındaki kullanıcılar tarafındaki kullanılırken; iCloud ve iTunes Match'i kadın kullanıcılar, Google Drive'ı ise erkek kullanıcılar daha fazla tercih ediyor.

Müziğin, bulut bilişimin tercih edilmesinde öncelikli kriterlerden biri olduğunu vurgulayan Strategy Analytics'in Dijital Medya Direktör Ed Barton, Google'ın 20,000 şarkı depolama ve bunlara Android'li cihazlarından ulaşma imkanını ücretsiz, benzer özellikli servislerin Apple ve Amazon'da ücretli olmasına rağmen Google Drive'ın bu iki ismin gerisinde kaldığına dikkat çekti.