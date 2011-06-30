IDC: 2015 yılında 182.7 milyar mobil uygulama indirilecek

Cep telefonu sektörüne ilişkin yaptığı araştırma, tahmin ve yorumlarıyla yakından tanıdığımız IDC (International Data Center) firması, 2015 yılına dair yeni görüşlerini bizlerle paylaştı.

Daha önce 2015 yılında mobil işletim sistemleri bazında ilk üç sırayı Android, Windows Phone 7 ve iOS'un alacağını; Symbian'ın ise tarihe karışacağını öngören IDC, yeni açıklamasında 2015'e kadar mobil uygulama indirme sayısının yılda 182.7 milyar seviyesine ulaşacağını belirtti. Kıyaslamak gerekirse bu sayı 2010 yılında 10.7 milyar düzeyindeydi.

Bakalım 2015 yılında akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerin satışları nasıl biçimlenecek? Bu yıl 2010'a göre %49.2'lik artışla 450 milyondan fazla akıllı telefonun teknoloji meraklılarıyla buluşması bekleniyor.

