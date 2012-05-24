IDC : Android, akıllı telefon pazarında global olarak yüzde 59 oranına ulaştı

Akıllı telefon pazarının hakimi konumunda olan Android ve iOS işletim sistemleri kullanım oranını artırırken, kendi aralarındaki rekabeti de kıyasıya devam ettiriyor.





IDC (International Data Corporation) tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde satılan 10 akıllı telefondan 8'inde iOS ve Android işletim sistemi yüklü. Toplam 152.3 milyon akıllı telefonun satıldığı çeyrekte Android yüzde 59, iOS yüzde 23 pay sahibi oldu. 89.9 milyon Android akıllı telefon, 35.1 milyon da iPhone satıldı. Yıl bazında Android yüzde 145, iOS yüzde 58 artış yaşadı.





89 milyonluk akıllı telefon satışında Samsung'un yaklaşık 45 milyonluk katkısını da belirtmeden geçmeyelim. Samsung'un Android pazarındaki oranı yüzde 45.4 seviyesinde. Raporda Samsung'un pazarda öne çıktığını ancak diğer üreticilerin oldukça geride kaldığının altını çiziyor. Samsung şu anda Android segmentinin lokomotifi konumunda.





İkilinin ardından yıl bazında yüzde 60'lık kayıp yaşayan Symbian işletim sistemi 10 milyon cihaz ve yüzde 6.8 pazar payı ile geliyor. 4. sırada ise BlackBerry platformu 9.7 milyon akıllı telefon satışı ve yüzde 6.4 ile yer alıyor. BlackBerry'nin yıllık kaybı yüzde 29.7 civarında.





5. sırada Bada gibi telefonların başı çektiği Linux işletim sistemi geliyor. 3.5 milyon akıllı telefon satışına ve yüzde 2.3 pazar payına sahip. Samsung bu pazarda da yüzde 81.8 ile lider durumda.





Windows Phone/Windows Mobile platformu birlikte 3.3 milyon akıllı telefon satışı ve yüzde 2.2 pazar payına sahip. Yıl bazında Microsoft yüzde 26.9 oranında artış yaşamış.





Ülke bazında akıllı telefon sahibi olma oranları her geçen ay daha da artıyor. Mobil telefon kullanımı ile arasında yine de büyük fark olsa da sonraki yıllarda bu farkın da kapanacağı belirtiliyor.