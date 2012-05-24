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IDC : Android, akıllı telefon pazarında global olarak yüzde 59 oranına ulaştı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Cep Telefonları
Ekrem71
Haber Editörü
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Akıllı telefon pazarının hakimi konumunda olan Android ve iOS işletim sistemleri kullanım oranını artırırken, kendi aralarındaki rekabeti de kıyasıya devam ettiriyor. 

IDC (International Data Corporation) tarafından yapılan araştırmaya göre yılın ilk çeyreğinde satılan 10 akıllı telefondan 8'inde iOS ve Android işletim sistemi yüklü. Toplam 152.3 milyon akıllı telefonun satıldığı çeyrekte Android yüzde 59, iOS yüzde 23 pay sahibi oldu. 89.9 milyon Android akıllı telefon, 35.1 milyon da iPhone satıldı. Yıl bazında Android yüzde 145, iOS yüzde 58 artış yaşadı.

89 milyonluk akıllı telefon satışında Samsung'un yaklaşık 45 milyonluk katkısını da belirtmeden geçmeyelim. Samsung'un Android pazarındaki oranı yüzde 45.4 seviyesinde. Raporda Samsung'un pazarda öne çıktığını ancak diğer üreticilerin oldukça geride kaldığının altını çiziyor. Samsung şu anda Android segmentinin lokomotifi konumunda.

İkilinin ardından yıl bazında yüzde 60'lık kayıp yaşayan Symbian işletim sistemi 10 milyon cihaz ve yüzde 6.8 pazar payı ile geliyor. 4. sırada ise BlackBerry platformu 9.7 milyon akıllı telefon satışı ve yüzde 6.4 ile yer alıyor. BlackBerry'nin yıllık kaybı yüzde 29.7 civarında.

5. sırada Bada gibi telefonların başı çektiği Linux işletim sistemi geliyor. 3.5 milyon akıllı telefon satışına ve yüzde 2.3 pazar payına sahip. Samsung bu pazarda da yüzde 81.8 ile lider durumda.

Windows Phone/Windows Mobile platformu birlikte 3.3 milyon akıllı telefon satışı ve yüzde 2.2 pazar payına sahip. Yıl bazında Microsoft yüzde 26.9 oranında artış yaşamış.

Ülke bazında akıllı telefon sahibi olma oranları her geçen ay daha da artıyor. Mobil telefon kullanımı ile arasında yine de büyük fark olsa da sonraki yıllarda bu farkın da kapanacağı belirtiliyor.

http://www.idc.com/tracker/showproductinfo.jsp?prod_id=37 Yorum Yaz
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|M|N|Ç| 7 yıl en beğenilen
kendi aralarındaki rekabeti de kıyasıya devam ettiriyor. Rekabet mi kalmış Android tokatlamış hepsinide..
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Patria o Muerte 7 yıl samtual
Sam0
FaruK_26
chupacabra
Apple senede 1 değil 5 tane telefon çıkartsa farklı kullanıcılar için görürüm ben satış rakamı ne oluyor
Ozaman gösteriş meraklıları alırmı o telefonu acaba? büyük bir kitlesi bu apple in....Fanlıga gerek yok

Ne alaka?
Model az olunca marka daha mi degerli oluyor


Model az olunca insanların gözüne çok değerliymis gibi gözüküyor ve fanboylukta böyle oluşuyor zaten
Sam0FaruK_26chupacabraApple senede 1 değil 5 tane telefon çıkartsa farklı kullanıcılar için görürü...
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necros76 7 yıl
FlyingUnderpants
IOS kullanan 5 telefon var, Android kullanan 100 telefon var, böyle kıyaslamamı olur yeeeaaahh diyenlere lafım; bal gibi olur!MİSAL: Ahmet bir son kullanıcı. Parasını cebine koymuş, çarşıya çıkmış, akıllı telefon almak istiyor. Önünde 2 seçenek var. Yere göğe sığdırılamayan Apple ürünü almak veya bilindik birkaç üreticinin Android telefonunu almak. Dünya üzerindeki bu Ahmetlerin %60ı gidip Andoidli bir (Samsung/HTC/Sony/Motorola/LG) alırken, sadece %23ü Apple ürünü telefon alıyor.Bu basit denklemi gözünde canlandıramayanlar daha da bu sayfaya yazmasın.

sana katılıyorum 10 numara bir cevap
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Licht 7 yıl
300 liralık telefona ios koy fırlar gider apple
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FlyingUnderpants 7 yıl
"IOS kullanan 5 telefon var, Android kullanan 100 telefon var, böyle kıyaslamamı olur yeeeaaahh" diyenlere lafım; bal gibi olur!
MİSAL: Ahmet bir son kullanıcı. Parasını cebine koymuş, çarşıya çıkmış, akıllı telefon almak istiyor. Önünde 2 seçenek var. Yere göğe sığdırılamayan Apple ürünü almak veya bilindik birkaç üreticinin Android telefonunu almak. Dünya üzerindeki bu Ahmetlerin %60'ı gidip Andoidli bir (Samsung/HTC/Sony/Motorola/LG) alırken, sadece %23'ü Apple ürünü telefon alıyor.
Bu basit denklemi gözünde canlandıramayanlar daha da bu sayfaya yazmasın.
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janparey 7 yıl
Zordion
Kaç Android var kaç iPhone var.
bir sürü android kullanan cihaz var. telefon olarak iOSu sadece iPhone kullanır.

Bu gerçekten haberdar değildik aydınlattığın için minnettarız...
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tunlab 7 yıl
bu nasil bir haber dir arkadas, sanki ios acik bir isletim sistemi 50 tane marka kullaniyor (android gibi) ve burdan "vaaay android apple i gecmis yuruu bee" diyip sevinenler var. bu haber aslinda apple pazarin yuzde bilmem kacini, diger tum markalarda kendi aralarinda bu kadar pay aldilar diye yapirsa dogru olur, sanki firmalarin ortak cirosu var samsung, lg'ye 1$ verirmi ya neyin kafasi bu:)
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sarjaleti 7 yıl
İkisinin de kendine göre iyi tarafları var. Yemeyin birbirinizi.
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nightsoldier 7 yıl
Android yuksek sistemli cihazlarda muhtesem calisiyor. Ancak su var, tablet almaya gittigimde niyetim samsung almakti. Zira samsung isimi gorur ha android ha ios ne farkeder ikisinin de milyonlarca kullanicisi var diye dusunuyordum. Samsungla apple yanyana koymuslar, apple daha dokunurken algiliyor samsung biraz gec tepki veriyordu. Bu arada daha once ne android ne ios kullanmisligim vardi. Ayrica applein ekrani ve tasarimi cok daha iyiydi. Android hantaldi derken bunu kasdediyorum. Tabiki galaxy 2de hantal olmayacaktir. Artik orada da yavaslama olursa vay haline. O anda ios ve apple daha iyi bir secenekti, tercih ettim. Ancak telefon konusunda tercih androidden veya samsungtan yana olabilir. Galaxy s3un muhtesem ozellikleri var. Pil perf. İyi olursa neden olmasin. Sonucta o duzeyde akilli telefonda uygulamalarin calismamasi veya androidin kasmasi gibi bir sorun olmayacaktir. Son kullanici olarak hangisi en ucuza en iyi performasni saglarsa pek tabi onu sececegim. Apple tabiki ucuz degil ama ozellikle tablet konusunda verilen parayi sonuna kadar hakediyor. Son versiyonda ortaya cikan sıkıntılara ragmen
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Emin83 7 yıl
apple daha az pazar payına hakim ancak apple aksesuarları satanlar zengin oldular kapaktı jelatındı kılıftı hatta kulaklık.Bu pıyasa iphone ile canlandı
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O.Beverly 7 yıl
Haber fanboyluk olayına dönüşecekse, karşınızda Apple fanboyun alası duruyor, right here. ne yazacaksanız bana yazın
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fendur 7 yıl
sungur 13
Bugun 200 liralik tablette de 2.500tllik telefonda da ve hatta saatlerde bile android gormek mumkun. Ancak ios sadece apple urunlerinde var. Bu acidan bakildiginda Applein sadece 2-3urunde bu kadar pay alabilmesi buyuk basari. Android halen hantal bana gore ve iosun kullanim rahatligi yok. Uygulamalr acisindan iyi sayilir ama acik kaynak kodlu olmasindan dolayi guvenlik zaafi var. Bu nedenle ios daha iyi gibi gorunuyor.

2 senedir android kullanıyorum hantal olduğuna ve kullanıcı dostu olmadığını katılmıyorum. Güvenlik zaafı olduğuna da inanmıyorum sadece bilinçsiz kullanıcıların her gördüğü yerden cracklı apk yüklemesinden kaynaklandığını düşünüyorum. Açık kaynak kodlu olması işletim sistemini güvenliksiz yapmaz bu arada....Her iki sisteminden birbirine karşı üstünlükleri de var geri kaldığı yönleri de var. Ama her yeni sürümle birbirlerine benzemeye birbirlerinin iyi özelliklerini almaya devam ediyorlar.
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DH Misafiri 7 yıl
5 farklı model olayını anlamak bu kadar zor mu? pahalı telefonu masaya koyup "iphone" diye hava atanlar 700tlye apple telefon sattığında veya halkın büyük kesimi bu görece ucuz telefonu alabildiğinde "iphonu mu? artık amelelerde bile var!" dendiği an apple biter.
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carman1tr 7 yıl DH Misafiri
DH Misafiri
5 farklı model olayını anlamak bu kadar zor mu? pahalı telefonu masaya koyup "iphone" diye hava atanlar 700tlye apple telefon sattığında veya halkın büyük kesimi bu görece ucuz telefonu alabildiğinde "iphonu mu? artık amelelerde bile var!" dendiği an apple biter.

Yapmayın Allah askına. Masaya iPhone koyup neyin havasını atabilir insanlar. Herkesin elinde bir iPhone. Cocuğundan büyüğüne herkeste olan bir makinenin nesiyle kim hava atabilir?? Taksitle satıyorlar. Ayda 100 liraya veriyorlar iPhone. Ne havasi ne gostetişi ????
Eskidendi cep telefonuyla hava yapmak. Hat 3000 tl telefon 3000 tl iken atardı havasını insanlar. Akmerkezde nokia 8810 lar koyulurdu masalara o zaman hava atardı insanlar!!!! (cep telefonuyla gösteriş nasıl biseyse hayatım boyunca anlamamisimdir. Araba olsa anlarım ama)

Kim ne derse desin ortada kesin ve esine zor rastlanır bir basarı var ve onu da Apple yapmıştır. iOS ortaya çıktıktan beri yaşanan gelişmeleri ve sağlanan imkanları kimse inkar edemez. Ayrıca iOS sadece bir markanın ürünü. Android ise çok markanın. Bu ayrımı yapın artık.
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-mehmet- 7 yıl
ICS Android diye okudum..
dedim noluyo :)
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