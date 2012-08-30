IFA 2012 : Toshiba'dan 84 inçlik 4K TV

Windows 8 işletim sistemli ürünleri yakından görme şansına sahip olduğumuz IFA 2012 fuarında, TV segmentinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.





Full HD çözünürlük oturma odalarına yeni gelmişken, fuar ürünleri 4K ve 8K çözünürlüklerin çok da uzak olmadığını gösteriyor.





Sony'nin 4K TV modelinden sonra Toshiba da 84 inçlik bir ekrana sahip 4K çözünürlükteki televizyon modelini duyurdu. Etkileyici görüntülere ve üst seviye ses teknolojisine sahip modele Toshiba'nın Cevo Engine 4K işlemcisi güç veriyor.





3840 x 2160 piksel çözünürlük sunduğu belirtilen modelin 2013 yılında ABD ve Avrupa'da piyasaya çıkacağı açıklandı.