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IFA 2012 : Toshiba'dan 84 inçlik 4K TV

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
2,4b
1
19
Televizyonlar
Ekrem71
Haber Editörü
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Windows 8 işletim sistemli ürünleri yakından görme şansına sahip olduğumuz IFA 2012 fuarında, TV segmentinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.

Full HD çözünürlük oturma odalarına yeni gelmişken, fuar ürünleri 4K ve 8K çözünürlüklerin çok da uzak olmadığını gösteriyor.

Sony'nin 4K TV modelinden sonra Toshiba da 84 inçlik bir ekrana sahip 4K çözünürlükteki televizyon modelini duyurdu. Etkileyici görüntülere ve üst seviye ses teknolojisine sahip modele Toshiba'nın Cevo Engine 4K işlemcisi güç veriyor.

3840 x 2160 piksel çözünürlük sunduğu belirtilen modelin 2013 yılında ABD ve Avrupa'da piyasaya çıkacağı açıklandı.


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Ciddiyetsiz 7 yıl en beğenilen
bizim oturma odasına ful eyçdi bile giremedi. hala tüplü 51 ekran var. 4k, 8k düşünün ne kadar uzak bizim oturma odasına...
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Evivva 7 yıl
Sony varkenSharp varken asıl Samsung a kaptırmayın ! LG ye televizyonda laf yok
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modifci 7 yıl
iPad bile full HD den daha yüksek bir çözünürlük sunarken televizyonlar bence geç bile kaldı



Ayrıca şimdi ekran kartı sayfasında GTA5 4k da açabilecekmiyim diye başlıklar açılır
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DH Misafiri 7 yıl
çoooook süpeeerrrrrr Toshiba ahh ah içim gitti
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ObjektifPoint.Net 7 yıl
Bizim TV CRT halen ya hatta arada bir renksiz oluyor...maximum FullHD LED TV girer bizim eve onunda 1-2 senesi var :D
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xufusong0309 7 yıl
Daha öncede dile getirilmişti bu başlıkları açanlara bile ağır eleştiri dışında ciddi hakaretler bile edilmişti!!!
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
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albani 7 yıl
@Muzaffer Bey

PM yi aldım ama ilgili link yok Hocam

Sen konuyu ZL1 den takip et,orada tüm bilgileri geçen sene vermiştim veya yine ondan da evvel
ya bizim SV başlığında ya da ayrı bir başlık açarak yine çok daha teknik detaylı anlatmıştım(profilimden
gir,eski başlık/msg lardan bulursun,veya yeni Foruma bak)

OLED içinde benim Blog ta o bahsettiğin olayı çok farklı bir versiyonunu yine eskidne vermiştim(bu arada teknik
olarak o konuda bir ilerleme yoktur!!! "vardır" deniyor,mecburen ama yok bir gelişme
)

Saygılar
CAN
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SystemApps 7 yıl
ulen 4k 8k iyide bu çözünürlüklere hazır olan hiç bir şey yok.monitörlere koyun anlarım ama televizyon segmentinde daha full hdye adapte olmadan 4k 8k en azından türkiye için anlamsız ifadeler.Full hdyi 8k da izleseniz daha fazla ayrıntı görmeyeceksiniz sonuçta.televizyon yayınları bu çözünürlükleri ücretsiz olarak versin o kadar hızlı yayılırki...Ama bakıyorsun televizyon izlemek bile ayrı bir para.yok digitürk yok dsmart...ATV kadar olamadırlar.Sırf gıcıklığına geçmiyorum hd yayınları onların olsun...
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mthahero 7 yıl
Ciddiyetsiz
bizim oturma odasına ful eyçdi bile giremedi. hala tüplü 51 ekran var. 4k, 8k düşünün ne kadar uzak bizim oturma odasına...

sen ona eyçdi demeye devam ettiğin sürece giremeyecek zaten..
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Ciddiyetsiz 7 yıl mthahero
mthahero

Ciddiyetsiz

bizim oturma odasına ful eyçdi bile giremedi. hala tüplü 51 ekran var. 4k, 8k düşünün ne kadar uzak bizim oturma odasına...

sen ona eyçdi demeye devam ettiğin sürece giremeyecek zaten..


özellikle yazılmış bir "ful eyçdi"... yoksa günlük konuşmamda "yüksek çözünürlük" olur kendisi..

(amacım tartışma açmak değil sadece yanlış anlaşılmaya karşı bir cevap. bu konu hakkında uzatıp boşa mesaj kalabalığı olmasın sizdem de ricam..)
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turbo-powwer 7 yıl
Yeni standart hayirli olsun 4 K , 1-2 yil icerisinde teknoloji ciddi bir sicramayi yeniden yasayacak
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chamicals2 7 yıl
lcd başlığı görünce içimdeki ses ''acaba albani ne demiş'' diyor :)
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Evivva 7 yıl
Sony varkenSharp varken asıl Samsung a kaptırmayın ! LG ye televizyonda laf yok
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umut_baris 7 yıl Evivva
Evivva

Sony varkenSharp varken asıl Samsung a kaptırmayın ! LG ye televizyonda laf yok

lg mi?

Asla.
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Farwynd 7 yıl
Arkadaş şu Cevo Engine'i özellikle Cell TV'yi Türkiye'de inceleyemedik ya en çok ona üzülüyorum.
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