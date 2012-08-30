IFA 2012 : Toshiba'dan 84 inçlik 4K TV

Haber Editörü
Windows 8 işletim sistemli ürünleri yakından görme şansına sahip olduğumuz IFA 2012 fuarında, TV segmentinde de önemli gelişmeler yaşanıyor.
Full HD çözünürlük oturma odalarına yeni gelmişken, fuar ürünleri 4K ve 8K çözünürlüklerin çok da uzak olmadığını gösteriyor.
Sony'nin 4K TV modelinden sonra Toshiba da 84 inçlik bir ekrana sahip 4K çözünürlükteki televizyon modelini duyurdu. Etkileyici görüntülere ve üst seviye ses teknolojisine sahip modele Toshiba'nın Cevo Engine 4K işlemcisi güç veriyor.
3840 x 2160 piksel çözünürlük sunduğu belirtilen modelin 2013 yılında ABD ve Avrupa'da piyasaya çıkacağı açıklandı.
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Ayrıca şimdi ekran kartı sayfasında GTA5 4k da açabilecekmiyim diye başlıklar açılır
PM yi aldım ama ilgili link yok Hocam
Sen konuyu ZL1 den takip et,orada tüm bilgileri geçen sene vermiştim veya yine ondan da evvel
ya bizim SV başlığında ya da ayrı bir başlık açarak yine çok daha teknik detaylı anlatmıştım(profilimden
gir,eski başlık/msg lardan bulursun,veya yeni Foruma bak)
OLED içinde benim Blog ta o bahsettiğin olayı çok farklı bir versiyonunu yine eskidne vermiştim(bu arada teknik
olarak o konuda bir ilerleme yoktur!!! "vardır" deniyor,mecburen ama yok bir gelişme )
Saygılar
CAN
sen ona eyçdi demeye devam ettiğin sürece giremeyecek zaten..
özellikle yazılmış bir "ful eyçdi"... yoksa günlük konuşmamda "yüksek çözünürlük" olur kendisi..
(amacım tartışma açmak değil sadece yanlış anlaşılmaya karşı bir cevap. bu konu hakkında uzatıp boşa mesaj kalabalığı olmasın sizdem de ricam..)
lg mi?
Asla.
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Televizyonlar, 4k ve toshiba