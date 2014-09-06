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IFA 2014: Logitech'ten iPad Air için özel klavye

Logitech IFA 2014 kapsamında iPad Air için yeni bir klavye duyurdu. Tamamen işlevsellik odağında geliştirilen klavye, kullanışlılığı ile fark yaratıyor.
4 yıl
275
1
iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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IFA 2014: Logitech'ten iPad Air için özel klavye
 Logitech IFA 2014 kapsamında iPad Air için yeni bir klavye duyurdu. Tamamen işlevsellik odağında geliştirilen klavye, kullanışlılığı ile fark yaratıyor.
Mobil cihazlar için geliştirilen aksesuarlarda incelik ve taşınabilirlik hassasiyetleri nedeniyle zaman zaman kullanışlılık sekteye uğrayabiliyor. Logitech’in bugüne kadar gördüğümüz klavye modellerinde de benzeri durumlarla karşılaşmıştık ancak bu kez gerçekten olmuş dedirten bir ürün var karşımızda.

IFA 2014’te yeni mobil cihaz aksesuarlarını tanıtan Logitech, özellikle iPad Air için geliştirdiği klavyesi ile ilgimizi çekmeyi başardı. Standart bir klavye kullanışlılığında tasarlanan ve tuş boyutlar türevi aksesuarlara kıyasla oldukça büyük tutulan üründe,  tuşların bombeli tasarımı, kullanışlılık katsayısını artırmış.

Mıknatıslı iPad yuvasına kolayca oturan ürün, gayet sağlam bir duruş sergiliyor. Bu sayede iPad’e de bir zarar gelmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Tabi eğer kılıf kullanıyorsanız bu kılıfı çıkarmanız gerektiğini de belirtelim.

Kullandığımız modelin üstünde doğal olarak Türkçe karakterler yoktu ancak ülkemizde satışa sunulduğunda sağ taraftaki küçük butonlar Türkçe karakterler için optimize edilecek. Burada belki bir sıkıntı yaşanabilir zira tuşlar çok küçük boyutlarda kalıyor. 

Bluetooth üzerinden çalışan ve içerisinde dahili bataryası bulunan cihaz, tam dolu pil ile 360 saatin üzerinde bir kullanım süresi sağlayabiliyor. Yine de bugüne kadar gördüğümüz en başarılı iPad klavyesi olan ürünün satış fiyatı 129 Dolar olarak belirlenmiş.


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