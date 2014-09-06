IFA 2014: Logitech'ten iPad Air için özel klavye

IFA 2014’te yeni mobil cihaz aksesuarlarını tanıtan Logitech, özellikle iPad Air için geliştirdiği klavyesi ile ilgimizi çekmeyi başardı. Standart bir klavye kullanışlılığında tasarlanan ve tuş boyutlar türevi aksesuarlara kıyasla oldukça büyük tutulan üründe, tuşların bombeli tasarımı, kullanışlılık katsayısını artırmış.
Mıknatıslı iPad yuvasına kolayca oturan ürün, gayet sağlam bir duruş sergiliyor. Bu sayede iPad’e de bir zarar gelmesinin önüne geçmiş oluyorsunuz. Tabi eğer kılıf kullanıyorsanız bu kılıfı çıkarmanız gerektiğini de belirtelim.
Kullandığımız modelin üstünde doğal olarak Türkçe karakterler yoktu ancak ülkemizde satışa sunulduğunda sağ taraftaki küçük butonlar Türkçe karakterler için optimize edilecek. Burada belki bir sıkıntı yaşanabilir zira tuşlar çok küçük boyutlarda kalıyor.
Bluetooth üzerinden çalışan ve içerisinde
dahili bataryası bulunan cihaz, tam dolu pil ile 360 saatin üzerinde bir
kullanım süresi sağlayabiliyor. Yine de bugüne kadar gördüğümüz en başarılı
iPad klavyesi olan ürünün satış fiyatı 129 Dolar olarak belirlenmiş.
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