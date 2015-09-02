IFA 2015: Acer, hareketli ekrana sahip Chromebook R11'i tanıttı

Toshiba ve Lenovo'dan sonra dünya devlerinden Acer da IFA 2015 duyurularını gerçekleştirmeye başladı. Firmanın görücüye çıkarttığı yeni ürünlerden ilki Chromebook R11 oldu.

Acer'ın 360 derece menteşe yapısına sahip ilk "Chrome OS" işletim sistemli dizüstü bilgisayar modeli olma özelliğini taşıyan Acer Chromebook R11, bu sayede ihtiyaç halinde ekranını geriye döndürebiliyor ve tablet formunda kullanılabiliyor. Bünyesinde 11-inç boyutunda ve 1366 x 768 piksel gibi düşük çözünürlükte bir 10 noktadan dokunmatik ekran yer alan bilgisayar, gücünü Intel N3150 ya da N3050 işlemcilerden alıyor ve 4GB RAM, USB 3.0 portları ile 32 GB flaş depolama alanı gibi detaylar taşıyor.

Önemli bir özellik olarak ön kamerası HDR desteğine sahip olan ve böylece parlak ile gölge alanlar arasında oldukça iyi bir denge kurabilen Acer Chromebook R11, 1.2 kg ağırlığıyla rahatlıkla taşınabiliyor ve çift kanallı MIMO 802.11ac WiFi teknolojisiyle kararlı bir kablosuz bağlantı kurabiliyor.

Beyaz ve siyah olmak üzere iki farklı renk seçeneği bulunan dizüstü, Ekim ayında 300$ fiyat etiketiyle raflardaki yerini alıyor.

http://www.androidcentral.com/acers-crazy-predator-8-gaming-tablet-officially-launches-available-nov-6-299?utm_source=ac&utm_medium=dlvrit