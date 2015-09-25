iFixit, Apple iPhone 6s'in içini gözler önüne serdi

Kısa süre önce yeni jenerasyon Apple TV ve iPad Mini 4'ü masaya yatıran iFixit, bu sefer Apple'ın yeni jenerasyon akıllı telefonu 6s'in içini açtı.

Tüm detaylarına burada yer verdiğimiz Apple iPhone 6s, iFixit ekibi tarafından 24 adımda açılarak 10 üzerinden -iPhone 6 ile benzer olarak- 7 puan aldı ve böylece tamirinin nispeten kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. iPhone 6s'in büyük merak edilen batarya kapasitesi ise 1715 mAh (iPhone 6 1810 mAh) olarak kesinleşti. 4.7-inç boyutundaki ekranında 1334 x 750 piksel çözünürlük sunan ve 320 ppi değerine sahip olan 6s, 7000 serisi alüminyum gövdesiyle eskiye oranla daha sağlam bir seçenek oluşturuyor ve Iox-X cam ile korunuyor.

İçin açma sürecinde olumlu yorumları ekran aksamının onarımı kolaylaştırması ve bataryanın büyük bir zorluk ile karşılaşılmadan çıkartabiliyor olmasıyla alan iPhone 6s, olmusuz olaraksa anakarta yerleştirilen Touch ID kablosu nedeniyle onarımın komplike hale gelmesi ve halen özel tornavida gereken Pentalobe vidalar kulanılması gösterildi.

iFixit tarafından iPhone 6s için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz. İçini açma sürecini ise aşağıda yer alan bağlantı üzerinde adım adım görebilirsiniz. Apple iPhone 6s Plus'ın içini açma süreci ise kısa süre içerisinde yayınlacak.

NOT: iPhone 6s'in "bükülme " performansını da sayfanın altında yer alan video ile görebilirsiniz.

https://www.ifixit.com/Teardown/iPhone+6s+Teardown/48170?utm_medium=email&utm_campaign=iPhone+6s+Teardown+-+In+Progress&utm_content=iPhone+6s+Teardown+-+In+Progress+CID_f6c339c580632f3406741d30a6a69ac7&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=iPhone%206s%20Teardown%20in%20Progress