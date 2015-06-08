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iFixit, bu sefer LG G4'ü masaya yatırdı

3 yıl
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Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, bu sefer LG G4'ü masaya yatırdı
 
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında dikkat çekici içerikler hazırlayan iFixit, bu sefer Mayıs ayı içerisinde Türkiye'de satışa çıkan LG G4'ü masaya yatırdı.
Tüm teknik ayrıntılarına burada yer verdiğimiz akıllı telefon dünyasının güncel yıldızlarından LG G4, iFixit ekibi tarafından 13 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Olumlu olarak arka panel ile bataryanın hiçbir araca ihtiyaç duymadan açılabilmesi, standart vida kullanılması ve birçok parçanın modüler yapısıyla ayrı ayrı değiştirilebiliyor olması yorumlarını alan LG G4, olumsuz olaraksa sadece LCD ekran ile camın birbirine yapıştırılmış olması yorumunu aldı. Bu durum LCD ile camdan herhangi birinin zarar görmesi halinde ikisinin de değişime ihtiyaç duymasına neden oluyor ve tamir maliyetini ciddi seviyede arttırıyor.
iFixit tarafından LG G4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
iFixit, bu sefer LG G4'ü masaya yatırdı
 

LG G4 Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/LG+G4+Teardown/42705?utm_medium=email&utm_campaign=LG+G4+Teardown&utm_content=LG+G4+Teardown+CID_57b8fabe24d67f1f418252574d341ff5&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=LG%20G4%20teardown Yorum Yaz
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birolhan1 3 yıl
nexus4 ün 2 kere ekranını değiştirdim.evet boarda bağlanan kasaya sahip ama lg nexus 4 ün aliexpresten 35 40 $ civarı ekran aldım. Aynı zamanda arkadaşımın s3ünün ekranı kırılmıştı aliexpresten almak istedim. fiyatları nexus 4ün ekranından pahalıydı evet sadece camı değişebiliyor s3 ün ama ustalık isteyen bir iş bu işi sürekli yapanlar bile ekran parçalıyor..
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cherkesomer 3 yıl
bu ifixit firması kadar tuhaf firma yok!! arkadaş kime göre kolay _? parçalayıp birleştirmek kolay denir ona tamiri kolay değil!!! herşey anakartın üzerinde mikrofon simkart-sd kart girişi herşey!!!! biri ağrızalansa anakart tamiri yada değişimi şart! bu salak firmanın kafası hiçmi basmıyor acaba! parçalayıp birleştirmek kolay diye tamiri kolay diyen saçma bi firma nasıl bukadar meşur oldu anlamak mümkün değil....
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OverClocK1ng 3 yıl
"LCD ile camdan herhangi birinin zarar görmesi halinde ikisinin de değişime ihtiyaç duymasına neden oluyor ve tamir maliyetini ciddi seviyede arttırıyor."
Bu olduktan sonra, isterse 10 puan alsın, ağzıyla kuş tutsun...
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Be All My Sins Remembered 3 yıl OverClocK1ng
OverClocK1ng
"LCD ile camdan herhangi birinin zarar görmesi halinde ikisinin de değişime ihtiyaç duymasına neden oluyor ve tamir maliyetini ciddi seviyede arttırıyor."
Bu olduktan sonra, isterse 10 puan alsın, ağzıyla kuş tutsun...

Bu bildigim kadariyla lg g ve nexus 4 ile baslayan "zero gap" devriminin eseri. Ikonlar ekrana yapisik gibi duruyor bu olumlu tarafi, olumsuz tarafi ise zaten soylenmis fakat gule seven dikenine katlanir.
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swat882 3 yıl
Lg tr şu fiyatı bir 1500 lere çek bakalım, unutma bu fiyat politikasıyla buradasın, yoksa tuketici seni sony nin durumuna çevirir
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RoadMonster 3 yıl swat882
Maalesef telefon Türk malı olmadığı, Türkiye de üretilmediği için. Dövizle geliyor dışarıdan. Buna yapacak bir şey yok.

En azından bir iphone - samsung - sony gibi şemsiyeyi sokup açmaya çalışmıyorlar.
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serafon 3 yıl
Bundan sonra sadece resimlerine bakarız herhalde ;)
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