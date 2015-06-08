iFixit, bu sefer LG G4'ü masaya yatırdı

Haber Editörü
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında dikkat çekici içerikler hazırlayan iFixit, bu sefer Mayıs ayı içerisinde Türkiye'de satışa çıkan LG G4'ü masaya yatırdı.
Tüm teknik ayrıntılarına burada yer verdiğimiz akıllı telefon dünyasının güncel yıldızlarından LG G4, iFixit ekibi tarafından 13 adımda açılarak 10 üzerinden 8 puan aldı ve tamirinin kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Olumlu olarak arka panel ile bataryanın hiçbir araca ihtiyaç duymadan açılabilmesi, standart vida kullanılması ve birçok parçanın modüler yapısıyla ayrı ayrı değiştirilebiliyor olması yorumlarını alan LG G4, olumsuz olaraksa sadece LCD ekran ile camın birbirine yapıştırılmış olması yorumunu aldı. Bu durum LCD ile camdan herhangi birinin zarar görmesi halinde ikisinin de değişime ihtiyaç duymasına neden oluyor ve tamir maliyetini ciddi seviyede arttırıyor.
iFixit tarafından LG G4 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/LG+G4+Teardown/42705?utm_medium=email&utm_campaign=LG+G4+Teardown&utm_content=LG+G4+Teardown+CID_57b8fabe24d67f1f418252574d341ff5&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=LG%20G4%20teardown Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Bu olduktan sonra, isterse 10 puan alsın, ağzıyla kuş tutsun...
Bu bildigim kadariyla lg g ve nexus 4 ile baslayan "zero gap" devriminin eseri. Ikonlar ekrana yapisik gibi duruyor bu olumlu tarafi, olumsuz tarafi ise zaten soylenmis fakat gule seven dikenine katlanir.
En azından bir iphone - samsung - sony gibi şemsiyeyi sokup açmaya çalışmıyorlar.