iFixit ekibinin en son konuğu HTC One (M8) oldu

Haber Editörü
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit'in son konuğu, HTC'nin yeni akıllı telefonu One (M8) oldu.
Resmi duyurusu dün öğlen saatlerinde yapılan ve her türlü detayına burada değindiğimiz yeni HTC One (M8), iFixit ekibi tarafından 19 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve tamirinin oldukça zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Özel üretilen metal gövdesi nedeniyle tamiri zorlaşan yeni One (M8), ayrıntılara indiğimiz zaman arka kapağın zarar verilmeden açılmasının neredeyse imkansız olması, bataryanın anakartın altına gömülü ve orta çerçeveye yapıştırılmış şekilde gelmesi, ekran aksamının tüm telefon üzerinden geçilmeden değiştirilemiyor olması ve gövde içerisinde yüksek miktarlarda bant, yapıştırıcı ve bakır koruyucu kullanılmasıyla yenilemenin zorlaşması nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. Telefonun taktir topladığı ve tüketicileri daha çok ilgilendiren tek olumlu yanı ise, yekpare dış gövdenin dayanıklılığı artırması olarak gösterildi.
iFixit tarafından yeni HTC One (M8) için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
http://www.engadget.com/2014/03/26/new-htc-one-teardown/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz Paylaş Tweetle
cok az kisi tamir edilebilirlige bakiyordur ama aslinda onemli bir kriter. galaxy nexus telefonumum camini kirinca bunu cok iyi anladim. kirik olan sadece bir cam ama ekran ve dokunmatik digitizer hepsi cama yapistirma. ayrilamadiklarindan hepsini degistirmek gerekiyor, 600tl tamir parasi cikti. zaten telefonun ikinci eli ne kadar. ama arkadasimin s3 ayni sekilde kirildiginda servisde 150tl ye sadece on cami degistirdiler. hic bir sey olmamis gibi kullanmaya devam etti. keza gecen baska bir arkadasin nexus 7 tabletini sirf bu ekran derdine emekli etmek zorunda kaldik. cok kisi bakmaz ama aslinda onemli bir mevzu.