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Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit ekibinin en son konuğu HTC One (M8) oldu

5 yıl
1,2b
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30
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibinin en son konuğu HTC One (M8) oldu
Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit'in son konuğu, HTC'nin yeni akıllı telefonu One (M8) oldu.
Resmi duyurusu dün öğlen saatlerinde yapılan ve her türlü detayına burada değindiğimiz yeni HTC One (M8), iFixit ekibi tarafından 19 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve tamirinin oldukça zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Özel üretilen metal gövdesi nedeniyle tamiri zorlaşan yeni One (M8), ayrıntılara indiğimiz zaman arka kapağın zarar verilmeden açılmasının neredeyse imkansız olması, bataryanın anakartın altına gömülü ve orta çerçeveye yapıştırılmış şekilde gelmesi, ekran aksamının tüm telefon üzerinden geçilmeden değiştirilemiyor olması ve gövde içerisinde yüksek miktarlarda bant, yapıştırıcı ve bakır koruyucu kullanılmasıyla yenilemenin zorlaşması nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. Telefonun taktir topladığı ve tüketicileri daha çok ilgilendiren tek olumlu yanı ise, yekpare dış gövdenin dayanıklılığı artırması olarak gösterildi.
iFixit tarafından yeni HTC One (M8) için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
iFixit ekibinin en son konuğu HTC One (M8) oldu

HTC One (M8) Teardown


http://www.engadget.com/2014/03/26/new-htc-one-teardown/?ncid=rss_truncated Yorum Yaz
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clopin 5 yıl en beğenilen
İnsan servise vermeye korkar bunu
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Roark 5 yıl
Zor açılmasını yara bandıyla kaplı olmasına tercih ederim.
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darkaura 5 yıl Golden Gate
EmreFB1907

Boş işler , kim tamir edilebilirliğine göre telefon alıyor .

Bunlar telefon parçalayıp puan verip para kazanıyor , bizim millette çıkmış burda diğer konularda savunanlar gelsin diyor .


Sırasıyla 3gs , s2 , s3 , Htc One , 5s kullandım . Apple'dan sonra işletim sistemi anlamında en iyi deneyimim Htc oldu . Samsung rezilliğini çektiğim günlere acıyorum açıkası .

cok az kisi tamir edilebilirlige bakiyordur ama aslinda onemli bir kriter. galaxy nexus telefonumum camini kirinca bunu cok iyi anladim. kirik olan sadece bir cam ama ekran ve dokunmatik digitizer hepsi cama yapistirma. ayrilamadiklarindan hepsini degistirmek gerekiyor, 600tl tamir parasi cikti. zaten telefonun ikinci eli ne kadar. ama arkadasimin s3 ayni sekilde kirildiginda servisde 150tl ye sadece on cami degistirdiler. hic bir sey olmamis gibi kullanmaya devam etti. keza gecen baska bir arkadasin nexus 7 tabletini sirf bu ekran derdine emekli etmek zorunda kaldik. cok kisi bakmaz ama aslinda onemli bir mevzu.
EmreFB1907Boş işler , kim tamir edilebilirliğine göre telefon alıyor .Bunlar telefon parçalayıp puan verip para kazanıyor ,...
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fatihkan 5 yıl
Bir de adamlar bu teknoloji işinin her yönüyle para kazanma derdine düşmüşler. Ben de evde aldığım her ürünü açar bakarım istisnasız. Zaten garantisiz ve ucuz aldığım için korkmam. Genelde kozmetik defolu olurlar. Gerçekten akıllı adamlar.
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fatihkan 5 yıl
Sökülüp takılma konusunda İphone 4 gibisi yok. İphone 4s de öyle ama onda titreşim motorunu değiştirmek için anakartı tümüyle sökmeniz gerek. İphone 4'de birçok anakart arızası bile anakartı sökmeden yapılabiliyor. Tasarımdaki sadelik her yönüne yansımış tarihi bir ürün İphone 4.
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erkanberk 5 yıl
Aslında adamlar telefonun ömrü en fazla üç yıl demişler. Telefonun
düşmediğini ve ekranın kırılmadığını varsayarak batarya her halükarda perte çıkar.3 yıl sonra Garanti süresinin bittiğini ve telefon açıldıktan sonra bir daha toplamasının çok zor olduğunu düşünürsek de yeni telefon almak daha cazip hale gelir.E firmalarda bunu istiyo zaten.
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fatihkan 5 yıl
En dayanıklı telefon metalden değil plastik ya da benzeri hafif malzemelerden üretilir. Samsungun plastiği değil tabiki. Toz geçirmez, darbeye dayanıklı, esnek ve gerilim katsayısı düşük ürünleri esnek malzemelerden üretebilirsiniz. bir çok elektronik alette farklı şekilllerde üretilmiş plastik malzeme görebilirsiniz. yıllarca kullanırsınız ama ne çizilir ne de kırılır.
Yani kullanılan malzeme değil onu ne şekilde bir ürüne dönüştürdüğünüz dayanıklılığı ve geçirmezliği belirler. Bunun dışındaki tek seçenek titanyumdan telefon üretmek.Ama firmaların bunu kasıtlı yaptığını düşününce sizin burda sidik yarıştırmanız sadece komik duruyor.
Adamın biri plastik ve polikarboncular diyor. nasıl kaptırmışsa kendini fanlığa artık bilmiyorum. Gereksiz muhabbetler.
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E_Aydin35 5 yıl
Ulaşılmaz, ulaşılması zor..
Bunlar hep şirket politikaları, kasıtlı dizayn ve tasarımlar, kar amacı güden hamleler ne beklenir ki başka?
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snip5r 5 yıl
ön ekran ve diger parcalar söküldügünde kasayi sade görünce anlasiliyorki htc tasarimini 1 adim öteye götürmüs. m7'de olan ara bosluklar gibi tasarim sorunlari görülmeyecek gibi. htc tasarim konusunda apple'in tek rakibi ama mühendislerinin telefonun ic mimarisini tasarlamasi tarafindan bakarsak cok kötü. biz acip icine bakmayacagimiz icin cok da önemli degil.
bu telefonun donanimini ayni tutup 4.3 veya moto x boyutlarinda bir telefon yapsalardi hic düsünmeden alirdim.
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aziz77 5 yıl
Bu senenin kralı xperia z2'dir.dağılın...
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okan_cehapelioglu 5 yıl
daha iyi köşe başı servislerinde telef olmaz cihazlar
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GylR? 5 yıl
Öndeki HTC yazısını kaldırıp ekranı genişletseler daha iyi.
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ahead 5 yıl
İnsan servise vermeye korkar bunu
valla ben yurt dışı m7 yi verdim adamlar profesyonelce çalışıp garantisi olmayan telin kamera modülünü değiştirdiler. geri kapatıldığını anlamak neredeyse imkansız.
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