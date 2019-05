iFixit ekibinin en son konuğu HTC One (M8) oldu

Piyasaya sunulan elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi vermeye devam eden iFixit'in son konuğu, HTC'nin yeni akıllı telefonu One (M8) oldu.

Resmi duyurusu dün öğlen saatlerinde yapılan ve her türlü detayına burada değindiğimiz yeni HTC One (M8), iFixit ekibi tarafından 19 adımda açılarak 10 üzerinden 2 puan aldı ve tamirinin oldukça zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Özel üretilen metal gövdesi nedeniyle tamiri zorlaşan yeni One (M8), ayrıntılara indiğimiz zaman arka kapağın zarar verilmeden açılmasının neredeyse imkansız olması, bataryanın anakartın altına gömülü ve orta çerçeveye yapıştırılmış şekilde gelmesi, ekran aksamının tüm telefon üzerinden geçilmeden değiştirilemiyor olması ve gövde içerisinde yüksek miktarlarda bant, yapıştırıcı ve bakır koruyucu kullanılmasıyla yenilemenin zorlaşması nedeniyle olumsuz yorumlar aldı. Telefonun taktir topladığı ve tüketicileri daha çok ilgilendiren tek olumlu yanı ise, yekpare dış gövdenin dayanıklılığı artırması olarak gösterildi.