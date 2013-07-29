iFixit ekibinin yeni konuğu Google'ın Chromecast isimli televizyon aparatı oldu





Google'ın Android 4.3 etkinliği kapsamında lanse ettiği akıllı televizyon aparatı Chromecast oldu. Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu,

35$'lık fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Chromecast, HDMI portundan bağlandığı televizyon modellerine akıllı cihazlardan kablosuz görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Duyurusunun yapılmasının hemen ardından iFixit'in konuğu olarak sekiz adımda içi açılan Chromecast, limitli kullanıma sahip lüks bir cihaz olması ve içerisinde tamir edilebilecek parça olmaması nedeniyle tamir edilebilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulmadı. Ufak yapısı içerisinde alüminyum soğutma bloğu, AzureWave AW-NH387 802.11 b/g/n WLAN Wi-Fi / Bluetooth / FM kombo modülü, Marvell DE3005-A1 işlemci, Micron MT29F16G08MAA 4 GB NAND flaş hafıza ve Micron D9PXV 512 MB DDR3L SDRAM içeren cihaz, basit aparatlar ile rahatlıkla açılabiliyor.

iFixit ekibinin Google'ın Chromecast modeli için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.

http://www.ifixit.com/Teardown/Chromecast+Teardown/16069/1