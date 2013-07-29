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iFixit ekibinin yeni konuğu Google'ın Chromecast isimli televizyon aparatı oldu

5 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit ekibinin yeni konuğu Google'ın Chromecast isimli televizyon aparatı oldu

Piyasaya çıkan birçok elektronik ürününün içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında bilgi veren iFixit sitesinin yeni konuğu, Google'ın Android 4.3 etkinliği kapsamında lanse ettiği akıllı televizyon aparatı Chromecast oldu.
35$'lık fiyat etiketiyle dikkatleri üzerine çeken Chromecast, HDMI portundan bağlandığı televizyon modellerine akıllı cihazlardan kablosuz görüntü aktarımı sağlayabiliyor. Duyurusunun yapılmasının hemen ardından iFixit'in konuğu olarak sekiz adımda içi açılan Chromecast, limitli kullanıma sahip lüks bir cihaz olması ve içerisinde tamir edilebilecek parça olmaması nedeniyle tamir edilebilirlik açısından değerlendirmeye tabi tutulmadı. Ufak yapısı içerisinde alüminyum soğutma bloğu, AzureWave AW-NH387 802.11 b/g/n WLAN Wi-Fi / Bluetooth / FM kombo modülü, Marvell DE3005-A1 işlemci, Micron MT29F16G08MAA 4 GB NAND flaş hafıza ve Micron D9PXV 512 MB DDR3L SDRAM içeren cihaz, basit aparatlar ile rahatlıkla açılabiliyor.
iFixit ekibinin Google'ın Chromecast modeli için hazırladığı yeni sayfaya buradan ulaşabilirsiniz.
 
iFixit ekibinin yeni konuğu Google'ın Chromecast isimli televizyon aparatı oldu

http://www.ifixit.com/Teardown/Chromecast+Teardown/16069/1 Yorum Yaz
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seven44 5 yıl en beğenilen
iFixit ekibide olmasa elektronik cihazların içini göremiyeçegiz valla
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arel.gr 5 yıl
TeamAnimus
Bence de gereksiz bir cihaz. TVde sadece içerik gösterimine yarıyor. Bildiğin Kablosuz HDMI. Başka firma elbet çıkartabilir fakat Google tarafından çıkartıldığı için gereksiz görüyorum. Dell şu anda böyle bir cihazın android versiyonu üstünde çalışıyor. İşte o zaman gerekli ve güzel bir cihaz olur. Fakat Dellden önce Google böyle bir kategoriyi sırtlasaydı o zaman TVlere özgü güzel Android uygulamaları görebilirdik.

Dell calisiyor,bi gun paralel urunu ??,??$'a sunacak diye Google 35$'a sunmasinmiydi ?
1 Yanıt Yanıtla
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TeamAnimus 5 yıl arel.gr
arel.gr

TeamAnimus

Bence de gereksiz bir cihaz. TVde sadece içerik gösterimine yarıyor. Bildiğin Kablosuz HDMI. Başka firma elbet çıkartabilir fakat Google tarafından çıkartıldığı için gereksiz görüyorum. Dell şu anda böyle bir cihazın android versiyonu üstünde çalışıyor. İşte o zaman gerekli ve güzel bir cihaz olur. Fakat Dellden önce Google böyle bir kategoriyi sırtlasaydı o zaman TVlere özgü güzel Android uygulamaları görebilirdik.


Dell calisiyor,bi gun paralel urunu ??,??$'a sunacak diye Google 35$'a sunmasinmiydi ?

Chrome ekosisteminde olduğu için gereksiz diyorum, bu ürünün donanımsal oalrak biraz daha güçlüsünü ve Android'lisini sunmalıydı.
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SkewCurrent 5 yıl
bahadrcakar
Bu cihaza ne gerek var anlamış değilim ? Zaten aynı şeyleri tv nizde smart tv varsa telefonunuzla yapabiliyorsunuz.Smart tv olmayan tv de usb girişide olmaz, her türlü gerek yok.

USB değil, HDMI üzerinden bağlanıyor.
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TeamAnimus 5 yıl
Bence de gereksiz bir cihaz. TV'de sadece içerik gösterimine yarıyor. Bildiğin "Kablosuz HDMI". Başka firma elbet çıkartabilir fakat Google tarafından çıkartıldığı için gereksiz görüyorum. Dell şu anda böyle bir cihazın android versiyonu üstünde çalışıyor. İşte o zaman gerekli ve güzel bir cihaz olur. Fakat Dell'den önce Google böyle bir kategoriyi sırtlasaydı o zaman TV'lere özgü güzel Android uygulamaları görebilirdik.
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spacesyng 5 yıl
bahadrcakar
Bu cihaza ne gerek var anlamış değilim ? Zaten aynı şeyleri tv nizde smart tv varsa telefonunuzla yapabiliyorsunuz.Smart tv olmayan tv de usb girişide olmaz, her türlü gerek yok.

televizyonum smart değil ve USB girişi var , bence güzel bir cihaz.
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Barbaroscakir 5 yıl
Bu cihaza ne gerek var anlamış değilim ?
Zaten aynı şeyleri tv nizde smart tv varsa telefonunuzla yapabiliyorsunuz.
Smart tv olmayan tv de usb girişide olmaz, her türlü gerek yok.
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onizuka_sensei 5 yıl
Kimse bu ekip çocukken elektronik şeylerin içini açmaya doyamamış insanlar herhalde. Ellerine ne geçse açıp bakıyorlar hemen içine :)
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seven44 5 yıl en beğenilen
iFixit ekibide olmasa elektronik cihazların içini göremiyeçegiz valla
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