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iFixit, yeni iPod Touch'ın da içini açtı

4 yıl (Son Güncelleme: 4 yıl)
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iPod / iPod Touch
Can Tunçer
Haber Editörü
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iFixit, yeni iPod Touch'ın da içini açtı


Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, GoPro Session sonrası yeni iPod Touch'ın da içini açtı.

Tüm teknik detaylarına geçtiğimiz gün burada değindiğimiz 6. jenerasyon iPod Touch, iFixit tarafından 13 adımda açılarak 10 üzerinde 4 puan aldı ve diğer Apple ürünleri gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Genel olarak içini açmanın zor olmasına rağmen imkansız olmaması ve bataryanın değişime yardımcı bir aparata sahip olması gibi olumlu yorumlar alan yeni iPod Touch, olumsuz olaraksa birçok parçanın birbirine yapıştırılması, içini açmanın yapıştırıcı malzeme ile klips kullanımın fazla olmasıyla zor olması ve içsel kablo diziliminin ana kartı çıkartmayı zorlaştırması yorumlarını aldı.

iFixit'in yeni iPod Touch için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.
iFixit, yeni iPod Touch'ın da içini açtı
 

iPod Touch 6th Generation Teardown


https://www.ifixit.com/Teardown/iPod+Touch+6th+Generation+Teardown/44378?utm_medium=email&utm_campaign=iPod+Touch+6th+Generation+Teardown&utm_content=iPod+Touch+6th+Generation+Teardown+CID_87bae7677010554257fdc174c0cafa3e&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=iPod%20Touch%206th%20Generation Yorum Yaz
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V4LKyR 4 yıl
Efetarikk
Noluyo ki acinca

Göbek atıp yerlere yatıyorlar.
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CooL_ROMEO 4 yıl
Kimse fark etmemiş herhalde ama , bu anakart tasarımı önceki iphone ve ipod-ipad modellerinden farklı sanki ilk jenerasyona geri dönmüşler gibi.
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Captain_Ivy 4 yıl
Şu ifixit de adamı heveslendiriyor yav, alıcam şunların takım malzemelerinden o olucak. Bu işe girişesim geliyor sırf
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ulpi 4 yıl
Bu makine bi harika dostum
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GoldPunch 4 yıl
1043mah cok az değil mi? Gerci bir onceki jenerasyonda 1030mah varmis.
1 Yanıt Yanıtla +2
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GökkuşağıAdam 4 yıl GoldPunch
GoldPunch
1043mah cok az değil mi? Gerci bir onceki jenerasyonda 1030mah varmis.

Şöyle düşünün şebeke kullanamıyorsunuz sadece WiFi ile internete bağlanabiliyorsunuz yeter derecede, tabii daha büyük olması herkesin avantajına olabilirdi.
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Efetarikk 4 yıl
Noluyo ki acinca
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