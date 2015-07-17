iFixit, yeni iPod Touch'ın da içini açtı

Haber Editörü
Satışa çıkan elektronik ürünlerin tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler sunan iFixit, GoPro Session sonrası yeni iPod Touch'ın da içini açtı.
Tüm teknik detaylarına geçtiğimiz gün burada değindiğimiz 6. jenerasyon iPod Touch, iFixit tarafından 13 adımda açılarak 10 üzerinde 4 puan aldı ve diğer Apple ürünleri gibi tamirinin zor olduğu cihazlar arasına yerleşti. Genel olarak içini açmanın zor olmasına rağmen imkansız olmaması ve bataryanın değişime yardımcı bir aparata sahip olması gibi olumlu yorumlar alan yeni iPod Touch, olumsuz olaraksa birçok parçanın birbirine yapıştırılması, içini açmanın yapıştırıcı malzeme ile klips kullanımın fazla olmasıyla zor olması ve içsel kablo diziliminin ana kartı çıkartmayı zorlaştırması yorumlarını aldı.
iFixit'in yeni iPod Touch için hazırladığı sayfaya buradan ulaşabilir, içini açma sürecini adım adım gösteren içeriği aşağıda inceleyebilirsiniz.
https://www.ifixit.com/Teardown/iPod+Touch+6th+Generation+Teardown/44378?utm_medium=email&utm_campaign=iPod+Touch+6th+Generation+Teardown&utm_content=iPod+Touch+6th+Generation+Teardown+CID_87bae7677010554257fdc174c0cafa3e&utm_source=CampaignMonitor&utm_term=iPod%20Touch%206th%20Generation Yorum Yaz Paylaş Tweetle
Göbek atıp yerlere yatıyorlar.
Şöyle düşünün şebeke kullanamıyorsunuz sadece WiFi ile internete bağlanabiliyorsunuz yeter derecede, tabii daha büyük olması herkesin avantajına olabilirdi.