Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
Cep Telefonu Diğer ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iFixit'in son kurbanı: Samsung Galaxy S5

5 yıl
861
1
23
Cep Telefonu Diğer
Can Tunçer
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iFixit'in son kurbanı: Samsung Galaxy S5
Piyasaya sunulan tablet, telefon ya da dizüstü bilgisayar gibi elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler veren iFixit, bu sefer Samsung Galaxy S5'i masaya yatırdı.
Her türlü ayrıntısına burada yer verdiğimiz Samsung Galaxy S5, iFixit ekibi tarafından 18 adımda açılarak 10 üzerinden 5 puan aldı ve tamirinin nispeten kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Ayrıntılara indiğimiz zaman bataryanın çıkartılmasının ve değiştirilmesinin kolay olduğu görülen S5, ekran değiştirme sürecinde kullanılan ciddi miktarlardaki yapıştırıcı madde nedeniyle büyük dikkat gerektiriyor ve kablolar ya da cama zarar vermeden değişim için önemli miktarda ısı kullanılması gerekiyor. İçi açıldığı zaman kamera, kulaklık jakı, titreşim motoru ve hoparlör gibi parçalarının modüler yapı ile rahatlıkla değiştirilebildiği söylenen akıllı telefon, son olarak batarya dışındaki parçaların değiştirilmesi için ekranın çıkartılmasına ihtiyaç duyduğu için tamir sürecinde ekstra riskler ortaya çıkartabiliyor.

iFixit tarafından Samsung Galaxy S5 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.
 
iFixit'in son kurbanı: Samsung Galaxy S5

Samsung Galaxy S5 Teardown


http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S5+Teardown/24016?utm_medium=email&utm_campaign=Samsung+Galaxy+S5+Teardown&utm_content=Samsung+Galaxy+S5+Teardown+CID_0e210ce86831e9b76458c99385ae7f35&utm_source=CampaignMonitor Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
kdrcnrbyrm 5 yıl en beğenilen hakan.ifone
hakan.ifone
iphone 5 ve 5s ic donanımsal daha cok bunun iki katı bunda bişi yokki malzeme az iphone 5 iFixit de acmıştı baka bilirsiniz baya bi malzeme cok var tabiki adamlar yapıyor bir malın degeri agırlıgından ve parasından bilinir :D :D

Yaw he he
hakan.ifoneiphone 5 ve 5s ic donanımsal daha cok bunun iki katı bunda bişi yokki malzeme az iphone 5 iFixit de acmıştı baka bilirsiniz baya bi...
Devamını Gör
Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
seven44 5 yıl
dolar düştü ama fiyatlar kaldı herzamanki gibi :)
1 Yanıt Yanıtla +20
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
TearsForFears 5 yıl hakan.ifone
hakan.ifone

iphone 5 ve 5s ic donanımsal daha cok bunun iki katı bunda bişi yokki malzeme az iphone 5 iFixit de acmıştı baka bilirsiniz baya bi malzeme cok var tabiki adamlar yapıyor bir malın degeri agırlıgından ve parasından bilinir :D :D

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
hakan.ifoneiphone 5 ve 5s ic donanımsal daha cok bunun iki katı bunda bişi yokki malzeme az iphone 5 iFixit de acmıştı baka bilirsiniz b...
Devamını Gör
Yanıtla +7
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
nepasvior 5 yıl
samsung da giderek apple a benzemeye başladı, yakında bataryası çıkmayan modellere geçerse şaşmam, artık bunları yerle bir edecek kullanıcı dostu bir markaya ihtiyaç var
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Captain_Ivy 5 yıl
çöpün içini kurcalamış ifixit
Yanıtla +3
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hakan.ifone 5 yıl
galaxy 5 cöp icinde hic bişi yok malzeme az iphone candırr cannn samsungcular cöple işiniz olmasın kaybediyor kaybedenlerden olmayın :D :D :D
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
huseyincarnege 5 yıl
incine kadar sökmüş herif yazık :(
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
kahraman0991 5 yıl
Batarya değişiyor ya o bana yetiyor..
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Brky 5 yıl
aslında o kadar uğraşmaya gerek yok bu çöple
at yere paramparça oluyor zaten.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
GylR? 5 yıl
Başlıkta kurban demişler ama adamların işi tamir etmek...
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
clopin 5 yıl
Aaa çöp
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
ulan64ude 5 yıl
kolay tamir edilmesi kötü bişey mi arkadaş. ne güzel işte bozulduğunda zorlanmadan yapılacak telefon
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fendur 5 yıl
Bu Telefonlara ne oldu da fiyatları 1400 tl ler den 2200 lere çıktı. Aradan 2 yıl bile geçmeden bu artış mantık dışı bence. Bir arkadaş açıklarsa sevinirim çünkü yeni bir amiral gemisi olarak adlandırılan bir modeli almak için kredi almak lazım artık. Iphone zaten pahalı idi ama bu androidlerde uçtu. 2500 tl nedir yahu????
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
E_Aydin35 5 yıl
Bana göre tek avantaj: batarya değişimi.. :)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +287 12 Angry Men +170 Informed +154 serdar_k +130 madmahmutd +116 csh +99 aca-n +93 flowerhorn +89 MS4343 +82 Chronotide +82
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
861 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
Cep Telefonu Diğer, içini açma ve
3 etiket daha ifixit samsung galaxy s5
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl Sony Xperia Z1 Compact video inceleme "Mini telefonların en güçlüsü testte" 5 yıl AMD Radeon R9 295X2 video inceleme "Ekran kartı dünyasının yeni kralı sahnede" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
2019 Opel Corsa'nın iç ve dış tasarımı
DonanımHaber
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
Huawei, kendi mobil işletim sistemini
DH Forum
AMD Radeon Navi ekran kartlarının fiyatı
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Alternatif Görünümler Geri Bildirim