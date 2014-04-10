iFixit'in son kurbanı: Samsung Galaxy S5

Piyasaya sunulan tablet, telefon ya da dizüstü bilgisayar gibi elektronik ürünlerin içini açarak tamir edilebilirlik durumları hakkında ayrıntılı bilgiler veren iFixit, bu sefer Samsung Galaxy S5'i masaya yatırdı.

Her türlü ayrıntısına burada yer verdiğimiz Samsung Galaxy S5, iFixit ekibi tarafından 18 adımda açılarak 10 üzerinden 5 puan aldı ve tamirinin nispeten kolay olduğu cihazlar arasına yerleşti. Ayrıntılara indiğimiz zaman bataryanın çıkartılmasının ve değiştirilmesinin kolay olduğu görülen S5, ekran değiştirme sürecinde kullanılan ciddi miktarlardaki yapıştırıcı madde nedeniyle büyük dikkat gerektiriyor ve kablolar ya da cama zarar vermeden değişim için önemli miktarda ısı kullanılması gerekiyor. İçi açıldığı zaman kamera, kulaklık jakı, titreşim motoru ve hoparlör gibi parçalarının modüler yapı ile rahatlıkla değiştirilebildiği söylenen akıllı telefon, son olarak batarya dışındaki parçaların değiştirilmesi için ekranın çıkartılmasına ihtiyaç duyduğu için tamir sürecinde ekstra riskler ortaya çıkartabiliyor.





iFixit tarafından Samsung Galaxy S5 için hazırlanan yeni sayfaya buradan ulaşabilir, hazırlanan tanıtım videosunu aşağıda izleyebilirsiniz.





http://www.ifixit.com/Teardown/Samsung+Galaxy+S5+Teardown/24016?utm_medium=email&utm_campaign=Samsung+Galaxy+S5+Teardown&utm_content=Samsung+Galaxy+S5+Teardown+CID_0e210ce86831e9b76458c99385ae7f35&utm_source=CampaignMonitor