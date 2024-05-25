Samsung ve iFixit ortaklığı sona erdi: Parçalar çok pahalı

Samsung ve iFixit ayrılığı
2022 yılından bu yana orijinal Samsung yedek parçaları satan ve tamir edilebilirlik için rehberler hazırlayan iFixit, firmanın anlaşma boyunca yürüttüğü stratejiden memnun kalmadığı için yolları ayırıyor.
Platform tarafından yapılan açıklamada hem Samsung yedek parçalarının aşırı pahalı olması hem de son dönem cihazlarının tamir edilebilirliğinin çok düşük olması ayrılığa neden olarak gösterildi. Örneğin Samsung Galaxy S22 modelinin bataryası 160$ iken yan sanayi olarak 30$’a bile bulunabiliyordu. Haliyle müşteriler de tamirden ziyade cihazı değiştirmeyi tercih ediyordu.
Pek çok teknik servisi olan iFixit için bu yüksek fiyatlar sıkıntı oluşturmaya başladı. Ayrıca teknik servis başına bir çeyrek dönemde 7 Samsung yedek parçası tedariği sınırı getirilmesi de işin tuzu biberi oldu. Bundan sonra iFixit kendi tedarik ettiği yedek parçaları satmaya devam edecek ancak Samsung cihazları için tamir rehberleri yayınlamayı bırakacak.Bu haberi, mobil uygulamamızı kullanarak indirip,
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Efsane Türkiye’ye gelse alırım..
O ışık efektleri sadece yanlarda değil üstte de olmalıydı. Böylece tabancayı kullanan, kafasını yana eğmek zorunda kalıp, fıtık olmaz. Aynısını küçükken ışıklı ayakkabımda yaşamıştım oradan biliyorum. Ayakkabıma yan bakmaktan düz yürüyemiyordum. Hava atmaktan ziyade o havayı yaşamayı tercih ederim. 7 de olsam 70 de olsam kararım değişmeyecek.
Mukemmel bir silah acaba ne kadar hızlı atıyor. [resim]
Fiyat makul olsa efsane olur gerçekten ya.
Vay bee, bu cihaz xiaomi çıktı ben de diyordum kim üretmiş..
hocam 4x daha iyi direk hs attirir
Über
Evet ama 6x scop daha iyi gider buna daha uzaktaki hedefler için. Gerektiğinde 3x'e de çekebilirsin falan :D
Muskun alev tabancası vs bu
İstilacı güvercinlere karşı iyi olur. 5 10 dk da bir sopayı alıp kovalamak yordu artık.
Yakında su atan F18 falanda yaparlar :)
Hazneye kezzaplı su doldurup nişan almak yapmayın böyle şeyler yahu...
Xiaomi kendini çok geliştirdi artık her alanda kaliteli işler yapıyorlar.
fışkırttığı su mermi gibi isabetli gitmeyeceği için gereksiz diye düşünmüş olabilirler.
Lazer nişangah da eklenseymiş tadından yenmezmiş.