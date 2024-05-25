Samsung ve iFixit ortaklığı sona erdi: Parçalar çok pahalı

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Tam Boyutta Gör Elektronik cihazları parçalarına ayırması ve tamir edilebilirlik puanları vermesi ile tanıdığımız iFixit, uzun bir süredir yedek parça satışı da yapıyor. 2 yıl önce Samsung ile anlaşma yapan iFixit bu hafta ortaklığı sona erdirme kararı aldı.

Samsung ve iFixit ayrılığı

2022 yılından bu yana orijinal Samsung yedek parçaları satan ve tamir edilebilirlik için rehberler hazırlayan iFixit, firmanın anlaşma boyunca yürüttüğü stratejiden memnun kalmadığı için yolları ayırıyor.

Samsung Galaxy S22 orijinal yedek parçaları iFixit'te satışta 1 yıl önce eklendi

Platform tarafından yapılan açıklamada hem Samsung yedek parçalarının aşırı pahalı olması hem de son dönem cihazlarının tamir edilebilirliğinin çok düşük olması ayrılığa neden olarak gösterildi. Örneğin Samsung Galaxy S22 modelinin bataryası 160$ iken yan sanayi olarak 30$’a bile bulunabiliyordu. Haliyle müşteriler de tamirden ziyade cihazı değiştirmeyi tercih ediyordu.

Pek çok teknik servisi olan iFixit için bu yüksek fiyatlar sıkıntı oluşturmaya başladı. Ayrıca teknik servis başına bir çeyrek dönemde 7 Samsung yedek parçası tedariği sınırı getirilmesi de işin tuzu biberi oldu. Bundan sonra iFixit kendi tedarik ettiği yedek parçaları satmaya devam edecek ancak Samsung cihazları için tamir rehberleri yayınlamayı bırakacak.

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