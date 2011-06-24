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iFund bu yıl App Store'da 300 milyon indirme sayısına ulaşmayı bekliyor

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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iFund bu yıl App Store'da 300 milyon indirme sayısına ulaşmayı bekliyor
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Mobil platformlar için uygulama ne derece önemliyse uygulama geliştiricilerini destekleme de o derece önem kazanıyor. Uygulama kontrolü ve kotası konusunda çok eleştirilen Apple, geliştiricileri destekleme konusunda öncü rol üstlenmiş durumda. Bu sayede 10 milyar indirme barajını da aştı. Apple'ın destek verdiği kurumlardan bir tanesi iFund.
iFund ilk olarak Kleiner Perkins Caufield & Byers girişimi tarafından, 2008 yılındaki iPhone yol haritasının duyurulduğu etkinliğin hemen ardından Risk Sermayesi olarak kurulmuştu. iFund'ın amacı iPhone ve iPod Touch için yaratıcı fikirlere sahip olan geliştiricilere fon sağlamaktı. İlk etapta 100 milyon dolar fon ayrılan iFund, Apple'ın tam desteğini de arkasına almıştı.
iFund'un kurulmasının ardından 3 yıl geçti. Fon üçünü yılını kutlarken katedilen mesafeyi de basınla paylaştı. Kuruluşunda 100 milyon dolar sermaye ile başlayan iFund, iPad'in tanıtılmasından sonra bunu 200 milyon dolara yükseltti. Fon desteği sağlanan şirket sayısı 25. Bu şirketlerden gelen iş projelerinin sayısı ise 5000 dolayında. Desteklenen geliştiriciler tüm iOS cihazları için uygulama hazırlıyor. 
Geliştirilen uygulamaların indirme sayısı 2010 yılında 100 milyon iken 2011 yılında 300 milyon barajını aşacağına kesin gözüyle bakılıyor. Uygulamalara üye olan kullanıcı sayısı 150 milyon. Desteklenen uygulamaların getirisi 250 milyon dolara yükseldi. Bu uygulamaların en popüler olanları arasında Spotify ve Shazam bulunuyor.
Girişimin ortağı Kleiner Perkins, sosyal uygulamaları desteklemek amacıyla geçen yıl sFund adında yeni bir fon daha kurmuştu. Fonun gelişimi gelecek hafta San Fransisco'da yapılacak bir etkinlikle tanıtılacak.

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