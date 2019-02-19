IKEA’nın büyük banyo oyuncakları nehirleri temizleyecek

IKEA’nın SMÅKRYP adındaki banyo oyuncağından esinlenerek hayata geçirdiği nehir temizleyen robot gemi projesi başarılı oldu. İngiltere’de yapılan denemelerde robot gemiler beklentilerin üzerinde çöp topladı.

Dev gemilerle temizlik

Good Ship IKEA adı verilen uzaktan kumandalı gemi bir insandan daha büyük. Thames nehrine dökülen Deptford Creek kolunda bu hafta eğitim amaçlı temizlik çalışması yapıldı. Ailelerin de katıldığı ve gemileri kontrol ettiği bu eğitimde gemi yaklaşık 20 Kg çöpü nehirden toplamayı başardı.

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IKEA iki adet Good Ship tasarladı ve bugün itibariyle sona eren eğitimde ön kısımdaki kameradan canlı olarak temizlik operasyonu takip edildi. Önümüzdeki günlerde iki gemi Hubbub çevre örgütüne teslim edilecek.

İngiltere’nin ünlü Thames nehrinden her yıl yaklaşık 295 ton çöp çıkarılıyor. Bu tarz projeler ile kirliliğin önüne geçilmesi planlanıyor. IKEA bu gemilerden daha başka da üretecek mi açıklanmadı.