Intel Hindistan’da önemli bir satın alma gerçekleştirdi

Bağımsız grafik birimi hayalini gerçekleştirebilmek için grafik dünyasındaki efsane mühendisleri bir araya getiren Intel, yetenekli firmaları da gözden kaçırmıyor. Hindistan’ın başarılı firmalarından Ineda, Intel bünyesine katıldı.

Ineda kimdir?

Ineda yıllardır giyilebilir cihazlar için enerji verimliliği üst seviyede olan özelleştirilmiş işlemciler tasarlıyor. Bu konuda oldukça yetenekli olduğu için Samsung, Qualcomm, Imagination Technologies gibi firmalardan yatırım almıştı.

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Intel ise yatırım yapmak yerine Ineda’nın tamamını satın almayı seçti. Ineda’nın yaklaşık 100 kişilik tasarımcı grubu Intel bünyesine katıldı ve enerji verimliliği konusundaki tecrübelerini buraya aktaracak.

Ineda’nın satın alınmasında Raja Khoduri’nin etkisi olduğu tahmin ediliyor zira Ineda’nın kurucu ortaklarından Dasaradha Gude bir dönem AMD Hindistan başkanı olarak görev yapmıştı ve Khoduri ile sıkı ilişkileri vardı. Khoduri şimdi Intel bünyesinde ve muhtemelen satın alma düşüncesini burada hayata geçirdi.

Ineda’nın kalabalık mühendis grubuyla Intel’in bağımsız grafik biriminde enerji verimliliğini en iyi hale getirmeye çalışacağı ifade ediliyor. Günümüzde grafik performansının yanı sıra düşük seviyelerdeki TDP değerleri ve enerji verimliliği de çok önemli hale geldi.