Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
İşlemci ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Intel Hindistan’da önemli bir satın alma gerçekleştirdi

Bağımsız grafik birimi için çalışmalarını devam ettiren Intel önemli bir satın alma gerçekleştirdi.Bir aya varan kullanım süresi ile dikkat çekici özel yongalar geliştiren Ineda artık Intel bünyesinde
3 ay
7,4b
1
İşlemci
Ekrem71
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık

Bağımsız grafik birimi hayalini gerçekleştirebilmek için grafik dünyasındaki efsane mühendisleri bir araya getiren Intel, yetenekli firmaları da gözden kaçırmıyor. Hindistan’ın başarılı firmalarından Ineda, Intel bünyesine katıldı.

Ineda kimdir?

Ineda yıllardır giyilebilir cihazlar için enerji verimliliği üst seviyede olan özelleştirilmiş işlemciler tasarlıyor. Bu konuda oldukça yetenekli olduğu için Samsung, Qualcomm, Imagination Technologies gibi firmalardan yatırım almıştı.

Ayrıca Bkz. "Apple sesli asistan teknolojileri geliştiren Pullstring girişimini satın aldı"

Intel ise yatırım yapmak yerine Ineda’nın tamamını satın almayı seçti. Ineda’nın yaklaşık 100 kişilik tasarımcı grubu Intel bünyesine katıldı ve enerji verimliliği konusundaki tecrübelerini buraya aktaracak.

Ineda’nın satın alınmasında Raja Khoduri’nin etkisi olduğu tahmin ediliyor zira Ineda’nın kurucu ortaklarından Dasaradha Gude bir dönem AMD Hindistan başkanı olarak görev yapmıştı ve Khoduri ile sıkı ilişkileri vardı. Khoduri şimdi Intel bünyesinde ve muhtemelen satın alma düşüncesini burada hayata geçirdi.

Ineda’nın kalabalık mühendis grubuyla Intel’in bağımsız grafik biriminde enerji verimliliğini en iyi hale getirmeye çalışacağı ifade ediliyor. Günümüzde grafik performansının yanı sıra düşük seviyelerdeki TDP değerleri ve enerji verimliliği de çok önemli hale geldi.

 

https://www.techpowerup.com/252695/intel-acquires-indian-startup-to-strengthen-position-in-discrete-gpu-tech Yorum Yaz
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 3 ay Bazı donanım projelerini iptal eden Apple çevrim içi servislere odaklanacak 3 ay NASA, Mars’a yapılacak ilk insanlı uçuş için ekibe komedyen dahil etme fikrini araştırıyor 3 ay Netflix en güncel internet hızları raporunu yayınladı 3 ay Honda, Türkiye'deki Civic üretimine 2021'de son veriyor [Güncelleme] 3 ay Yeni nesil iPhone'larda buzlu cam kullanılabilir 3 ay Uzay İstasyonu Ay'ın önünden geçiyor: İşte müthiş görüntüler 3 ay ASUS Rog Strix Scar II RTX 2060 inceleme 3 ay NBA geleceğin akıllı formasını tanıttı 3 ay Gemileri anti tank roketlerinden soft kill tekniğiyle koruyan MASS'ı görüntüledik 3 ay Netflix, The Punisher ve Jessica Jones dizilerini de iptal etti 3 ay Huawei Mate 20 Pro'nun kablosuz şarj özellikleri neler? 3 ay İngiltere'deki suçlular GPS bileklikleri ile takip edilecek 3 ay Samsung, yeni model Blu-ray oynatıcı üretmeyeceğini duyurdu 3 ay Sony, Xperia XZ4'ün MWC 2019'da tanıtılacağını onayladı 3 ay Huawei iki yıl içinde 550 milyon telefon satmayı hedefliyor 3 ay 2019 SsangYong Korando SUV'un tasarımı ortaya çıktı 3 ay Tercüme sektörüne atılmak isteyenler için beş önemli husus 3 ay Apple 16 inçlik MacBook Pro modeli hazırlıyor 3 ay Tazminat davası hakkında merak edilenler 3 ay LG G8 ThinQ'nun üç farklı modeli olacak 3 ay GÖRÜNTÜLENEN Intel Hindistan’da önemli bir satın alma gerçekleştirdi Sonraki Çinli SenseNets firmasının, yüz tanıma yöntemiyle Müslümanları takip ettiği ortaya çıktı 3 ay TCL’nin 5 farklı katlanabilir telefon çalışması ortaya çıktı 3 ay Chrome kullanıcıları, yakında web sayfalarının belli bölümlerine link verebilecek 3 ay Dokuzuncu nesil Intel H serisi işlemciler ortaya çıktı 3 ay Oppo'nun 10x optik zoom teknolojisi seri üretime geçecek 3 ay Netflix, Recep İvedik 6 için kolları sıvadı 3 ay ZTE, 5G’li amiral gemi modelini 25 Şubat tarihinde gün yüzüne çıkaracak 3 ay Razer oyun mağazası kapanıyor 3 ay 2019 Ford Focus ST tanıtıldı: 2.3L EcoBoost ile 280 beygir 3 ay Huawei Mate 20 Pro modeline ikinci yüzü tanıtma güncellemesi geldi 3 ay Samsung, telekom altyapısında gözünü Huawei’nin payına dikti 3 ay Xiaomi Mi 9 kutu görseli sızdırıldı 3 ay Yaşa bağlı hafıza kaybını düzelten ilaç geliştirildi 3 ay Twitter "haber kamerası" adlı yeni bir özellik üzerinde çalışıyor 3 ay Samsung Galaxy M30 modeli 27 Şubat tarihinde tanıtılacak 3 ay NASA, Rus roketleriyle 2020 yılına kadar devam edecek 3 ay Yıldız Savaşları: Bölüm IX'un çekimlerini tamamlayan ekip, seriye duygusal bir şekilde veda etti 3 ay Vivo'nun yeni alt markası iQOO, yarın bir duyuru yapacak 3 ay Seramik kasalı Samsung Galaxy S10+'ın Çin fiyatı sızdı 3 ay Samsung Galaxy S9+ ile 1 yıl, hâlâ alınır mı? Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
BTK’dan DJI Phantom 3'e para cezası!
DonanımHaber
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Evrim geçiren bakteriler sebebiyle
Uygulama Haber
Alternatif Görünümler Geri Bildirim