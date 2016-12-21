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IMAX'in sanal gerçeklik salonları 2017'ye kaldı

2016 yılı bitmeden açılması beklenen IMAX sanal gerçeklik salonları 2017'ye kaldı. İlki Manchester'da açılacak bu salonlarda sıradan VR cihazlarından çok daha gelişmiş bir deneyim sunulacak.
2 yıl (Son Güncelleme: 2 yıl)
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Sinema ve Dizi
Erhan Tan
Haber Editörü
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Her geçen gün daha fazla filmde kullanılan popüler film formatı ile tanınan IMAX Corporation, geçtiğimiz aylarda bir açıklama yayınlamış ve dünya genelinde birçok ülkede sanal gerçeklik salonları açacağını duyurmuştu. IMAX, mayıs ayında yayınladığı açıklamada, 2016 yılı bitmeden 6 sanal gerçeklik salonunun açılacağını ve bunların ilkinin Manchester'da açılacak IMAX VR Center olacağını duyurmuştu.
Ne var ki yaşanan gecikmeler IMAX'in bu planlarını ertelemesine neden oldu. Bu yılın sonunda açılması beklenen Manchester IMAX VR Center, 2017'ye kaldı. Konu hakkında bir açıklama yayınlayan IMAX; Manchester'daki sanal gerçeklik salonunu 2017'nin ilk aylarında açmayı planladıklarını belirtti.
İsveçli oyun şirketi Starbreeze, Acer ve IMAX ortaklığında geliştirilen sanal gerçeklik salonlarının, evde kullanılan VR cihazlarından çok daha gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi sunacağı söyleniyor. Bu VR salonlarında Starbreeze tarafından geliştirilen StarVR platformu kullanılacak.
StarVR sanal gerçeklik başlıkları 210 derecelik görüş alanına sahip ki bu da StarVR'ın, yaklaşık 110 derece görüş alanına sahip Oculus Rift veya HTC Vive'dan çok daha gelişmiş bir VR deneyimi sunabileceğini gösteriyor. Mancheter'da açılacak ilk IMAX VR salonunda, bu StarVR cihazlarının modüler bölmeler içinde yer alacağı ve bu modüllerde ziyaretçilere 5 ile 15 dakika arası sürecek sanal gerçeklik içeriklerinin sunulacağı belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2016/12/20/14030918/imax-vr-center-pilot-manchester-theater-delayed-2017 Yorum Yaz
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MERNEPTAH 2 yıl en beğenilen
Avatar 2'nin neden bu kadar geç kalınmasının sebebi, bknz:IMAX VR
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Angelica 2 yıl
Ortami hayal ettimde ulkemizde uygulaniraa taciz olaylarinda artis yasanir.
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exterminant 2 yıl
şunun şurasında 2017ye ne kaldı canım
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esmerbuyucu 2 yıl
Hijyenik durumunu düşündüğümde iyi bir şey gibi gelmedi.
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Zaym1n 2 yıl
2020 den önce geleceğini hiç sanmam türkiyeye daha ilk salon açılacak orada yaygınlaşacak büyük kitlelere ulaşacak ki türkiye gibi önemsiz ülkelerede gelsin
normal biletlerden çok daha pahalı olacağı ve devasa gişe beklentisi olan filmlere özel kalacağı için yaygınlaşıp türkiye ye gelmesi 2020 yi bulur hatta geçer
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kadirirdem 2 yıl
2017 ye fazla bir şey kalmadı hayırlısı olsun...
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Lion_Army 2 yıl
Bize 2019'da gelir artık.
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waynei 2 yıl
Avatar 2 gozluksuz 3D nasil olacak ki ?
IMAX Laser ne zaman gelecek Turkiye ye
1 Yanıt Yanıtla
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MERNEPTAH 2 yıl en beğenilen
Avatar 2'nin neden bu kadar geç kalınmasının sebebi, bknz:IMAX VR
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