IMAX'in sanal gerçeklik salonları 2017'ye kaldı

Her geçen gün daha fazla filmde kullanılan popüler film formatı ile tanınan IMAX Corporation, geçtiğimiz aylarda bir açıklama yayınlamış ve dünya genelinde birçok ülkede sanal gerçeklik salonları açacağını duyurmuştu. IMAX, mayıs ayında yayınladığı açıklamada, 2016 yılı bitmeden 6 sanal gerçeklik salonunun açılacağını ve bunların ilkinin Manchester'da açılacak IMAX VR Center olacağını duyurmuştu.

Ne var ki yaşanan gecikmeler IMAX'in bu planlarını ertelemesine neden oldu. Bu yılın sonunda açılması beklenen Manchester IMAX VR Center, 2017'ye kaldı. Konu hakkında bir açıklama yayınlayan IMAX; Manchester'daki sanal gerçeklik salonunu 2017'nin ilk aylarında açmayı planladıklarını belirtti.

İsveçli oyun şirketi Starbreeze, Acer ve IMAX ortaklığında geliştirilen sanal gerçeklik salonlarının, evde kullanılan VR cihazlarından çok daha gelişmiş bir sanal gerçeklik deneyimi sunacağı söyleniyor. Bu VR salonlarında Starbreeze tarafından geliştirilen StarVR platformu kullanılacak.

StarVR sanal gerçeklik başlıkları 210 derecelik görüş alanına sahip ki bu da StarVR'ın, yaklaşık 110 derece görüş alanına sahip Oculus Rift veya HTC Vive'dan çok daha gelişmiş bir VR deneyimi sunabileceğini gösteriyor. Mancheter'da açılacak ilk IMAX VR salonunda, bu StarVR cihazlarının modüler bölmeler içinde yer alacağı ve bu modüllerde ziyaretçilere 5 ile 15 dakika arası sürecek sanal gerçeklik içeriklerinin sunulacağı belirtiliyor.

http://www.theverge.com/2016/12/20/14030918/imax-vr-center-pilot-manchester-theater-delayed-2017