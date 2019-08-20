iOS 12.4 ile jailbreak imkânı doğdu

Apple’ın yıllardır jailbreak topluluğuna yönelik olarak katı bir şekilde sürdürdüğü kodlarda açık bırakmama politikasında zaman zaman hatalar olabiliyor. iOS 12.4 güncellemesi sonrasında iPhone kullanıcılarına jailbreak imkânı doğdu.

Eski açık geri geldi

Normalde Google mühendisi Ned Williamson, SockPuppet (CVE-2019-8605) adındaki açığın üçüncü taraf yazılımlara sisteme yönetici erişimi sağlayabildiğini keşfetmiş ve bu açık Apple tarafından iOS 12.3 güncellemesinde yamanmıştı.

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iOS 12.4 güncellemesinde ise bu açığın tekrar ortaya çıktığı anlaşıldı. Jailbreak topluluğunun bilinen isimlerinden Pwn20wnd bu açığı kullanarak iOS 12.4 sürümünü jailbreak yaptı. Yıllardır ilk kez güncel bir sürümün anında jailbreak edildiği ifade ediliyor.

Hacker’ın yayınladığı araç unc0ver 3.53 sürümü ve hali hazırda iOS 12.4 sürümüne uygulanabiliyor. Bununla birlikte jailbreak işlemlerinin iOS cihazlarının garantisini bozduğunu da hatırlatmak gerek.