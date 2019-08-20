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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 12.4 ile jailbreak imkânı doğdu

Apple’ın iOS 12.3 ile birlikte kapadığı ve yazılımlara sisteme yönetici erişimi tanıyan bir açık iOS 12.4 güncellemesi ile geri geldi. Böylece jailbreak yazılımlarına da gün doğdu.
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Apple’ın yıllardır jailbreak topluluğuna yönelik olarak katı bir şekilde sürdürdüğü kodlarda açık bırakmama politikasında zaman zaman hatalar olabiliyor. iOS 12.4 güncellemesi sonrasında iPhone kullanıcılarına jailbreak imkânı doğdu.

Eski açık geri geldi

Normalde Google mühendisi Ned Williamson, SockPuppet (CVE-2019-8605) adındaki açığın üçüncü taraf yazılımlara sisteme yönetici erişimi sağlayabildiğini keşfetmiş ve bu açık Apple tarafından iOS 12.3 güncellemesinde yamanmıştı.

Ayrıca Bkz. "GeForce NOW servisi Android telefonlara geliyor"

iOS 12.4 güncellemesinde ise bu açığın tekrar ortaya çıktığı anlaşıldı. Jailbreak topluluğunun bilinen isimlerinden Pwn20wnd bu açığı kullanarak iOS 12.4 sürümünü jailbreak yaptı. Yıllardır ilk kez güncel bir sürümün anında jailbreak edildiği ifade ediliyor.

Hacker’ın yayınladığı araç unc0ver 3.53 sürümü ve hali hazırda iOS 12.4 sürümüne uygulanabiliyor. Bununla birlikte jailbreak işlemlerinin iOS cihazlarının garantisini bozduğunu da hatırlatmak gerek.

 


https://thenextweb.com/security/2019/08/20/ios-12-4-makes-it-possible-to-jailbreak-your-iphone-again/ Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
intel7mix 28 sn.
Android böyle sorunlarımız yok iphone kullanıp da zaten bunu bekleyen de ne bileyim...
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ugacomtr 8 dk.
jailbreak candır...
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Moving On 32 dk.
Bu nasıl bir haber?
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LoVeSyRiAsHaRiA 41 dk. yeni yorumcu
Bize ne la??? Zira haver yapip durma hey ALLAH im bunela
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yaki83 42 dk.
oluoyrmu ipad e
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