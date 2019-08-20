GeForce NOW servisi Android telefonlara geliyor

Nvidia’nın yaklaşık iki yıldır kapalı beta olarak Windows bilgisayarlara bulut oyun akışı sağladığı GeForce NOW hizmeti artık açık betaya başladı. Aynı zamanda Android telefonlar için de hizmetin genişleyeceği duyuruldu.

GeForce NOW neler sunuyor?

GeForce NOW hizmeti aylık belirli bir ücret karşılığında satın almış olduğunuz oyunlarınızı donanımı düşük de olsa masa üstü veya dizüstü bilgisayarlarınıza bulut üzerinden yansıtmanızı sağlıyordu. Böylece yüksek donanım ihtiyacı gerekmiyordu. Nvidia bu hizmeti daha önce satın almış olduğu OnLive teknolojileri üzerinde şekillendirmişti. Hali hazırda 500 civarında oyun bu hizmette destekleniyor.

Firmadan yapılan açıklamada GeForce NOW hizmetinin ilk etapta LG ve Samsung amiral gemilerine beta sürecinde geleceği ifade edildi. Net olarak model ismi yok ancak bu yılın amiral gemilerine geleceği kuşkusuz. Sonrasında ise uyumlu tüm telefonlara hizmet sunulacak.

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Hali hazırda Nvidia SHIELD konsolu için GeForce NOW hizmeti 8$ aylık ödeme karşılığında sunuluyordu. Bu bakımdan Nvidia’nın hizmeti ana akım Android telefonlara getirmesi çok da zor olmadı.

Akıllı telefonlarda hizmetin en önemli şartı Bluetooth kumanda olması. Razer Raiju Mobile, Steelseries Stratus Duo gibi kontrolcüler akıcı bir deneyim için tavsiye ediliyor. Bazı oyunlar kumanda olmadan oynanabilecek ancak bazıları hiç çalışmayacak. Diğer taraftan Full HD çözünürlük için 50Mbps üzeri bir internet bağlantısı şart.

Nvidia beta sürecinde masa üstü ve dizüstü kullanıcılarından para istememişti. Muhtemelen Android tarafında da beta süreci ücretsiz olacak ancak nihai sürümde yine 8$ gibi bir fiyat etiketi istenebilir.