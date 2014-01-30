iOS 7.0.5 yayınlandı

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Apple, Çin ile Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinde satılan bazı iPhone 5s ve 5c'lere yönelik olarak iOS 7.0.5'i yayınladı.
iOS 7.0.5, ilgili modellerin Çin'in iletişim ağında kullanılması esnasında ağ şartlandırma sorununu düzenliyor.
iOS 7.0.5'ın indirilebileceği iPhone 5s ve 5c modelleri şöyle:
iPhone 5s
A1457 (Avrupa)
A1528 (Çin)
A1530 (Asya Pasifik)
iPhone 5c
A1507 (Avrupa)
A1526 (Çin)
A1529 (Asya Pasifik)
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En azından Android kullanan telefon üreticileri gibi (mesela samsung) 16GB'lık telefonun 8GB'ı dolu gelmiyor.
Apple kendi ürettiği "bedava" yazılımları bile isteyene indirtiyor AppStore'dan, zorla telefona yüklemiyor.
O yazılımların hangisi olduğunu bilmiyorsanız yazabilirim listeyi tek tek.
Sokuklerini dikme cabalari.
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