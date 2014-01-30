Giriş
DH ile Giriş
Üye değil misiniz? Yeni Hesap Oluştur Sosyal Ağ ile Bağlan
Yardıma ihtiyacınız mı var? Giriş Paneli
Genel Hızlı Tercihler Sıfırla
Header'ı Tuttur
Header'da Teknoloji Gündemi
Anasayfa
Döşeme Stili Ana Akış
Kaydırarak Daha Fazla İçerik Yükle
İçerikleri Yeni Sekmede Aç
Detay Sayfaları
Kaydırarak Sonraki Habere Geçiş
Site Tercihleri
Renk Seçenekleri
Gece Modu (Koyu Tema)
Sadece Videolar için Gece Modu
Detaylı Site Tercihleri
iPhone ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 7.0.5 yayınlandı

5 yıl
11,3b
1
67
iPhone
Shady
Haber Editörü
Bildirimi Aç Bildirim Açık
iOS 7.0.5 yayınlandı

Apple, Çin ile Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinde satılan bazı iPhone 5s ve 5c'lere yönelik olarak iOS 7.0.5'i yayınladı.

iOS 7.0.5, ilgili modellerin Çin'in iletişim ağında kullanılması esnasında ağ şartlandırma sorununu düzenliyor.

iOS 7.0.5'ın indirilebileceği iPhone 5s ve 5c modelleri şöyle:

iPhone 5s
A1457 (Avrupa)
A1528 (Çin)
A1530 (Asya Pasifik)

iPhone 5c
A1507 (Avrupa)
A1526 (Çin)
A1529 (Asya Pasifik)


Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
casiraghi 5 yıl en beğenilen
4sde güncelledim telefon 5s oldu. Teşekkürler apple.
3 Yanıt Yanıtla +30
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
AdamsınDrogba 5 yıl
Adamlara hastayim güncellemeyi kaç yerde aynı anda yayınlıyorlar.Biz 2 aydır note 2 4.3 güncellemesini bekleyelim.İnadina custom rom atmiyorum arkadaş.
1 Yanıt Yanıtla +21
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Guest-1C7B11D00 5 yıl
Ilgili ilgisiz her konunun altinda cihazlarin, ios veya android olsun ozelliklerinin karsilastirilmasindan biktim. Birisi a diyor digeri hemen ios soyle android boyle demeye basliyor. Yorum atmafan once ben hangi konudayim diye bakin lutfen. Ben sizin konuyla alakasiz mesajlarinizi okumak istemiyorum.
Ilgili ilgisiz her konunun altinda cihazlarin, ios veya android olsun ozelliklerinin karsilastirilmasindan biktim. Birisi a diyor digeri hemen ios soyle androi...
Devamını Gör
1 Yanıt Yanıtla +13
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Beğenilen Yorum
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
Barney Stinson 5 yıl
iphone 5 kullananlar artık 5s gibi kullanır
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
serdar.45 5 yıl
bir htc ve eski bir samsung iphone kullanıcısı olarak şöyle diyebilirim ki iphone çok rahattı htc çok klastı samsung beni pek tatmin etmiyordu ama note 2 ve note 3 çok iyi teleforlardı
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
doctor5945 5 yıl
Ben 1200mb civarı veri indirdim dedim itunesten bazı arkadaşlar 200mb civarı dediler buyrun
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın
1 Yanıt Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Xagdas 5 yıl doctor5945
doctor5945

Ben 1200mb civarı veri indirdim dedim itunesten bazı arkadaşlar 200mb civarı dediler buyrun
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


En azından Android kullanan telefon üreticileri gibi (mesela samsung) 16GB'lık telefonun 8GB'ı dolu gelmiyor.

Apple kendi ürettiği "bedava" yazılımları bile isteyene indirtiyor AppStore'dan, zorla telefona yüklemiyor.
O yazılımların hangisi olduğunu bilmiyorsanız yazabilirim listeyi tek tek.
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
samsun__ 5 yıl
Bencede bu yorumu yapmak saçmalık . Apple stabil yaparken samsung hala kasılıyor. Note 2 mi otadan güncellerken anakart yandı bu kadar mı olur ? İphone 5 aldım gayet memnunum tek sorun ekran 6 da ekran büyürse muhtemelen geçerim .
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
fthkn 5 yıl
Samsunga bu kadar yüklenmek niye? Adamın güncellemesi gereken kaç farklı android cihaz var. Apple sadece 5 farklı modeli güncelliyor. İkisini birbiriyle karıştırmak sadece saçmalamaktır.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
icais 5 yıl
Gorende adamlar cok ilgili her ay yazilim guncellemesi cikariyor sanacak.
Sokuklerini dikme cabalari.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
hamsen 5 yıl
Bende çinde niye şebeke gidiyor diyordum. Türklerin çok işine yaradı bu güncelleme
Yanıtla +1
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Acht 5 yıl
5s ve 5c de varmış demekki sorun neden bu kadar taktınız anlamadım ben yükledim
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
zulfiquarr 5 yıl
O değil de benim anlamadığım bir şey var, konuyla biraz alakasız olacak belki ama; bu arama ekranında arayan numarayı bazen reddedebiliyosun bazen bir şey çıkmıyor. O ne iş? (7.1 beta 4)
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Kergit 5 yıl
İphone 5 i niye dışladı bunlar. Baktım güncelleme yok
1 Yanıt Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
duzeni 5 yıl
Herkes telefon yarıştırmış ama normaldir '' 15 tatil'' neyse ben güncellemeyi yükledim pek bir değişiklik göremedim 7.0.5 jb hakkında bilgi sahibi olan biri varsa bizi bilgilendirirse sevinirim.
Yanıtla
İşlemler Yorumu Forumda Gör Yorumu Şikayet Et
Daha Fazla Yorum Yükle
Yorum Yaz Forumda Yanıtla
B I U " İçerik Göm DH Video Twitter YouTube Instagram Vine Künye BSC Oyun IMDb - url img @
Nasıl eklemek istersiniz?
Haftanın Beğenilen Yorumcuları
V4LKyR +294 12 Angry Men +241 Redeemertr +167 Informed +154 madmahmutd +152 serdar_k +132 KoşanBalık +119 csh +117 MS4343 +97 aca-n +95
Tüm güncellemelerden eposta yoluyla haberdar olun.
ŞU ANDA GÖRÜNTÜLEYEN
1 Misafir

İLGİ DÜZEYİ
11268 TIK

HABERİN ETİKETLERİ
iPhone, iphone 5c ve
4 etiket daha ios uygulama haber Apple iPhone 5S
Facebook Sayfası260,4b
Twitter Profili69,3b
YouTube Kanalı207,9b
RSS Yayını
Sorgu:
Önceki ve Sonraki İçerikler
Daha Yeniler 5 yıl GM Discovery Elite Hakkında Her Şey "Özel Röportaj" Daha Eskiler
Yükselişteki Paylaşımlar
Sony PS5 ile PS4 Pro'nun Yükleme Sürelerini
Bölüm Sonu Canavarı
Minecraft Earth Artırılmış Gerçeklik
Bölüm Sonu Canavarı
MSI 2019 Şampiyonu G2 Esports Oldu!
Bölüm Sonu Canavarı
CNBC: Türkiye 2 hafta içinde S-400'den
DH Forum
★ Redmi Note 7★ SATIŞA ÇIKTI
DH Forum
Alternatif Görünümler Geri Bildirim