iOS 7.0.5 yayınlandı

Apple, Çin ile Avrupa ve Asya Pasifik ülkelerinde satılan bazı iPhone 5s ve 5c'lere yönelik olarak iOS 7.0.5'i yayınladı.

iOS 7.0.5, ilgili modellerin Çin'in iletişim ağında kullanılması esnasında ağ şartlandırma sorununu düzenliyor.

iOS 7.0.5'ın indirilebileceği iPhone 5s ve 5c modelleri şöyle:

iPhone 5s

A1457 (Avrupa)

A1528 (Çin)

A1530 (Asya Pasifik)



iPhone 5c

A1507 (Avrupa)

A1526 (Çin)

A1529 (Asya Pasifik)