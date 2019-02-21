iOS ara yüzündeki rahatsız edici ses kontrol penceresi kalkıyor

Uzun yıllardır iOS ara yüzünde değişmeyen tek şey ses kontrol penceresi olmuştu. Sesi yükseltip kısma ve açma-kapama hareketinde ortaya çıkan bu pencere ara yüzün tam üzerine oturduğu için rahatsız edici olabiliyordu.

Yıllardır var

iPhone ve iPad cihazlarında ses iki farklı yerden kontrol edilebiliyor. Alt kısmı çekerek açtığınız kontrol panelinde dokunmatik olarak sesi kısabiliyorsunuz. Burada ekranın ortasını kaplayan bir pencere olmuyor.

Ayrıca Bkz.

"iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor"

Bununla birlikte yan taraftaki ses tuşları ve sessize alma tuşu alışkanlık haline geldiği için kullanıcı ilk olarak oraya yöneliyor. Haliyle bir çan simgesi ile birlikte sesin seviyesini gösteren pencere ortaya çıkıyor.

Gelen bilgilere göre iOS 13 işletim sisteminde bu emektar yönetim ekranına bir son veriliyor. Kaynaklar Apple’ın bu ekran yerine daha etkileyici bir ara yüz bileşeni kullanacağını ifade ediyor.

Şimdilik ne tür bir değişiklik yapıldığı belirtilmemiş ancak Android tarafında genelde yan kısımlarda ses kontrol bileşenini görüyoruz. iOS 13 sürümünde de yana veya üst kısma yaklaşan bir çubuk olabilir. iOS 13 işletim sistemi 3 Haziran tarihindeki WWDC 2019 konferansında tanıtılacak.