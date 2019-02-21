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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS ara yüzündeki rahatsız edici ses kontrol penceresi kalkıyor

iOS cihazlarının kenar tuşları ile sesi kontrol ettiğinizde ortaya çıkan pencere yakında tarihe karışabilir. Apple’ın iOS 13 sürümünde bu pencereyi kaldıracağı iddia ediliyor.
3 ay
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS ara yüzündeki rahatsız edici ses kontrol penceresi kalkıyor

Uzun yıllardır iOS ara yüzünde değişmeyen tek şey ses kontrol penceresi olmuştu. Sesi yükseltip kısma ve açma-kapama hareketinde ortaya çıkan bu pencere ara yüzün tam üzerine oturduğu için rahatsız edici olabiliyordu.

Yıllardır var

iPhone ve iPad cihazlarında ses iki farklı yerden kontrol edilebiliyor. Alt kısmı çekerek açtığınız kontrol panelinde dokunmatik olarak sesi kısabiliyorsunuz. Burada ekranın ortasını kaplayan bir pencere olmuyor.

Ayrıca Bkz. "iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor"

Bununla birlikte yan taraftaki ses tuşları ve sessize alma tuşu alışkanlık haline geldiği için kullanıcı ilk olarak oraya yöneliyor. Haliyle bir çan simgesi ile birlikte sesin seviyesini gösteren pencere ortaya çıkıyor.

Gelen bilgilere göre iOS 13 işletim sisteminde bu emektar yönetim ekranına bir son veriliyor. Kaynaklar Apple’ın bu ekran yerine daha etkileyici bir ara yüz bileşeni kullanacağını ifade ediyor.

Şimdilik ne tür bir değişiklik yapıldığı belirtilmemiş ancak Android tarafında genelde yan kısımlarda ses kontrol bileşenini görüyoruz. iOS 13 sürümünde de yana veya üst kısma yaklaşan bir çubuk olabilir. iOS 13 işletim sistemi 3 Haziran tarihindeki WWDC 2019 konferansında tanıtılacak.

 

https://www.phonearena.com/news/Volume-heads-up-display-to-be-elimiated-in-iOS-13-says-tipster_id113827 Yorum Yaz
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Mr. Jingles 3 ay en beğenilen Erasmus78
Gerçekten rahatsız edici. Özellikle video falan izlerken ses seviyesini değiştirme sırasında çıkması seyir zevkinin içine ediyor.
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ceo-tr 3 ay
inoveyşın
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the_dedektif 3 ay
İşte yenilik işte İphone... işte ben İNİVEYŞIN diye bune derim adamlar ses logosunu kaldırmış aman allahım inanamıyorum bu nasıl bir ileri görüş bu nasıl bir yenilik artık gelinen son nokta işte bu arkadaşlar.
İşte yenilik işte İphone... işte ben İNİVEYŞIN diye bune derim adamlar ses logosunu kaldırmış aman allahım inanamıyorum bu nasıl bir ileri görüş bu nasıl bir y...
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apeirons 2 ay
Hele şükür, kabak gibi ekranın tam ortasında..
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MysticDesign 2 ay
Jailbreak sağolsun siz hala o koca uyarı ekranıylamı kullanıyodunuz 😂
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~Lion King~ 2 ay
Kaldırılmasına gerek yok. Transparan yaparsın olur biter.
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Kulak Misafiri 2 ay
İyi de bunu 12 güncellemesi içinde böyle denişlerdi çok iyi hatırlıyorum. Sonra bazılarında oldu bazılarında hala devam etti. Bi getiremediler.
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Celonfix 2 ay
Cihazınız jailbreakli ise zaten yapabiliyorsunuz Statusvol x ve benzeri tweakleri kullanarak:
Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın

Senelerdir bunu yapmak çok zor olmasa gerek. Şimdi yeni iphone lansmanında bu değişiklik "inovasyon" denilerek tanıtılır
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Gqhuan 2 ay
Çok isabetli olmuş
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Angelica 2 ay
Bence kalmasi daha iyi. Once youtube arka planda kalip calmazlen ses tusuna basinca video sesini kismak yerine zil sesini kismayi ogrensinler.
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NomadCRY 2 ay Angelica
Bunu yazmaya gelmiştim.
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s_mail 2 ay
bu yeni özellikle beraber iphone lar sadece 20bin kayme
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bkaakco 2 ay
Sanki küçük olsa göremeyeceğiz, bilgisayar olsa anlarım da küçük cihazlarda çok anlamsız. İyi olur.
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emrhyldrm 2 ay
ahhahahha iyiydi bu Apple.
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