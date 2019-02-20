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iOS / OS X / tvOS / watchOS ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS 12 sürümü Siri üzerinden jailbreak yapılabiliyor

iOS 12 sürümünü kullanan iPhone X ve daha eski cihazlarda jailbreak imkânı sunacak Unc0ver aracı yakında yayınlanacak. Hacker ekibi araç ile ilgili ilginç bir video yayınladı.
3 ay
11,3b
2
8
iOS / OS X / tvOS / watchOS
Ekrem71
Haber Editörü
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Son dönemde alınan sıkı tedbirler ve güncellemeler ile iOS jailbreak konusu oldukça geri planda kaldı. Bununla birlikte halen jailbreak üzerinde çalışan hacker ekipleri var. Unc0ver ekibi yakın zamanda jailbreak aracını yayınlayacak.

Unc0ver neler sunuyor?

Unc0ver adındaki yeni jailbreak aracı iOS 12 ve iOS 12.1.2 sürümleri için geliştirildi. Uygulama sistemde çalıştırıldıktan sonra bazı açıkları kullanarak cihazı kırıyor ve sonrasında Cydia yüklenmiş olarak açılıyor. Ekip bunu Siri ile yapacak kadar kolaylaştırmış.

Ayrıca Bkz. "Qualcomm ikinci 5G modemini de duyurdu"

Ekip geliştirdiği aracıyla ilgili bir video yayınladı. Videoda Unc0ver uygulamasının Siri Kestirmeler özelliğine atandığı görülüyor. Hacker ilgili sesli komutu verince Unc0ver uygulaması çalışmaya başlıyor ve jailbreak işlemi gerçekleşiyor.

Unc0ver aracı ile ilgili şimdilik en önemli dezavantaj Apple A12 Bionic yonga setine uyumlu olmaması. Bu nedenle iPhone XS, XS Max, iPhone XR ve yeni iPad Pro modellerinde çalışmıyor. Sonraki dönemde bu uyumluluğun da sağlanması bekleniyor.

 

https://wccftech.com/developer-uses-siri-to-jailbreak-ios-12-ios-12-1-2-and-install-cydia-using-the-upcoming-unc0ver-jailbreak-tool/ Yorum Yaz
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alicans35 3 ay en beğenilen
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mrunseen 3 ay
Siri ile değil, Kestirmeler uygulamasını Siri ile yönlendirerek yapıyorlar.
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Gqhuan 2 ay
Jailbreaklı kullanmak tam bir güvenlik ihlali artık banka uygulamaları bile uyarı veriyor cihazın jb li diye .
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Askaparta 3 ay
Elmayı ısırın her yerinden.
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Tlg3 3 ay
Gerenksiz
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alicans35 3 ay en beğenilen
işte donanımhaberden beklediğimiz haberler
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AirSupport 3 ay
Cydia var mı?
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mrunseen 3 ay
Siri ile değil, Kestirmeler uygulamasını Siri ile yönlendirerek yapıyorlar.
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eScapeeXc 3 ay
Haberi dün sabah yapıldı :) Biz jb takipçileri, anlık olarak yayınlıyoruz bunları :) forum.donanimhaber.com/...
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