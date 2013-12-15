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iOS için Phoenix Photo Editor ücretsiz yapıldı

5 yıl (Son Güncelleme: 5 yıl)
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iOS / OS X / tvOS / watchOS
Can Tunçer
Haber Editörü
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iOS için Phoenix Photo Editor ücretsiz yapıldı
iOS 6.0 ve üzeri iPhone ile iPod Touch modelleri için hazırlanan fotoğraf uygulamalarından Phoenix Photo Editor, artık ücretsiz olarak elde edilebiliyor.
Oldukça modern ve kullanışlı ara yüzü ile çekilen fotoğraflar üzerine birçok farklı filtre, yazı, çerçeve, özel şekiller ve bulanıklık ekleyebilen Phoenix Photo Editor, 3000 x 3000 piksel çıkış desteği verdiği fotoğrafları aynı zamanda pozlama, renk, keskinlik, parlaklık ve kontrast gibi konular da değiştirebiliyor, boyutlandırma desteği veriyor ve hazırlanan içerikleri direkt olarak Facebook, Twitter, Instagram, Flickr ile Google+ gibi sosyal ağlar üzerine aktarabiliyor. Özel değerler ile kişilere fotoğraf boyutlandırma noktasında da yardımcı olabilen uygulama, yapılan değişikleri de ileri ya da geriye alabiliyor.
Daha önce 3,59$ fiyat etiketiyle satılan Phoenix Photo Editor uygulamasına an itibariyle ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.


https://itunes.apple.com/tr/app/id734696710?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
2735 5 yıl
Çok başarılı uygulama bu haber sayesinde keşfettim hiç yorum almamış app store'da şaşırdım
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