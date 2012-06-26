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Mobil Uygulamalar ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

iOS için Instagram 2.5 sürümüne güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Ekrem71
Haber Editörü
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iOS platormunun popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 2.5 sürümüne güncellendi. Bu Facebook'un satın almasından sonraki ilk güncelleme oldu.  
Yeni güncellemede elden geçirilmiş profil sekmesi, Keşfet sekmesinde kullanıcı ve etiket arama, yorum bölümünün geliştirilmesi, gerçek zamanlı kullanıcı araması, görsel geliştirmeler, hız optimizasyonları ve beğenileri Facebook'ta da paylaşabilmek şeklinde yenilikler bulunuyor. 
Uygulama iOS 3.1.2 ve üzeri cihazlar için indirilebilir durumda. 
http://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8 

http://www.theverge.com/2012/6/25/3117135/instagram-for-iphone-2-5 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
bluerdem 7 yıl
gerçekten güzel uygulama ama Pixl-r-omatic uygulamasını da tavsiye ederim. çok başarılı
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