iOS için Instagram 2.5 sürümüne güncellendi

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iOS platormunun popüler fotoğraf paylaşım uygulaması Instagram, 2.5 sürümüne güncellendi. Bu Facebook'un satın almasından sonraki ilk güncelleme oldu.
Yeni güncellemede elden geçirilmiş profil sekmesi, Keşfet sekmesinde kullanıcı ve etiket arama, yorum bölümünün geliştirilmesi, gerçek zamanlı kullanıcı araması, görsel geliştirmeler, hız optimizasyonları ve beğenileri Facebook'ta da paylaşabilmek şeklinde yenilikler bulunuyor.
Uygulama iOS 3.1.2 ve üzeri cihazlar için indirilebilir durumda.
http://itunes.apple.com/us/app/instagram/id389801252?mt=8
http://www.theverge.com/2012/6/25/3117135/instagram-for-iphone-2-5 Yorum Yaz Paylaş Tweetle