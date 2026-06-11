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    iOS 27 ile iPhone, yazılım sorunlarını otomatik düzeltecek

    iOS 27, yeni cihaz kurtarma modu seçenekleriyle geliyor. iPhone'da yazılımsal bir sorun yaşandığında artık bilgisayara bağlamadan bu menüden farklı işlemler yapılabilecek. İşte ayrıntılar:

    ios 27 yeni kurtarma modu seçenekleri Tam Boyutta Gör
    Apple, WWDC 2026'da iOS 27'yi tanıttı ve etkinliğin hemen ardından ilk geliştirici beta sürümünü yayınladı.iOS 27 beta 1 güncellemesini yükleyen kullanıcılar, sistemin derinliklerinde gizlenmiş bazı ilginç özelliklerle yavaş yavaş karşılaşıyor. Apple'ın iOS 27 ile iPhone kurtarma işlemini çok daha kolay hale getirdiği ortaya çıktı.

    iOS 27 yeni kurtarma seçenekleri ile geliyor

    iOS 27 kurtarma ekranında bulunan seçenekler arasında Kurtarma Yardımcısı, Yazılım Güncelleme, Tanı Modu, Tüm İçeriği ve Ayarları Sil ve Kurtarma Modu yer alıyor. Ayrıca, ekranın üst köşesinde mevcut pil yüzdesi gösteriliyor ve telefon daha önce bağlanmış WiFi ağına otomatik olarak bağlanıyor. Araç çubuğundaki güç düğmesi, telefonun normal şekilde yeniden başlatılması için yer alıyor.

    • Kurtarma Yardımcısı: Yazılım sorunlarını otomatik olarak belirler ve düzeltmeye çalışır
    • Yazılım Güncelleme: iPhone'u güncel iOS sürümüne geri yükler
    • Tanı Modu: Apple Destek'in donanım ve yazılım sorunlarını belirlemek için testler çalıştırmasına izin verir
    • Tüm İçerikleri ve Ayarları Sil: iPhone'daki tüm verileri siler
    • Kurtarma Modu: iPhone'u bilgisayarı kullanarak geri yükleme

    Yeni kurtarma seçenekleri, daha önce bilgisayara bağlanmayı gerektiren bazı son çare çözümlerinin artık cihaz üzerinde bağımsız olarak yapılabileceği anlamına geliyor. iPhone’un yazılımının geri yüklenmesi gereken durumlarda artık Mac ya da PC’ye ihtiyaç kalmayacak.

    iOS 27'de kurtarma moduna nasıl girilir?

    1. iPhone'u normal şekilde kapatın
    2. Yan düğmeye basılı tutarak açın
    3. Düğmeye basılı tutmaya devam edin
    4. Apple logosu çıkacak
    5. İlerleme çubuğu görünecek
    6. Ardından telefon kurtarma moduna girecek
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