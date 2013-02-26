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iOS, kurumsal alanda açık ara lider

6 yıl
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Operatörler - Kurumsal Haberler
Shady
Haber Editörü
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iOS, kurumsal alanda açık ara lider

Bireysel kullanıcı pazarında liderliğini Android'e kaptıran iOS, konu kurumsal kullanıcılar olduğunda ise rakiplerine ezici üstünlük kurmayı sürdürüyor. Good Technology'nin son yayınladığı araştırma raporuna göre 2012'nin son çeyreğinde kurumsal firmalarda aktifleştirilen her 10 cihazdan yaklaşık 8'i iOS'liydi.

Good Technology'nin aralarında Fortune 100 listesindeki firmaların yarısının da bulunduğu veri tabanını esas alarak yaptığı değerlendirme kurumsal alanda iOS'in gerek tablet gerekse de akıllı telefon konularında Android'e karşı kurduğu üstünlüğü ortaya koyuyor. Araştırmaya göre aktivasyonu yapılan ilk 5 cihaz iOS'liyken, Samsung'un büyük başarı getiren telefonu Galaxy S3 ise ancak 6.sırada yer alabildi. İlk 10'a baktığımızda ise iOS'in 8 cihaz ve yaklaşık %77'lik pay ile, 2 telefonla listeye giren ve payı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %6,3 gerileyen Android'e büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Öte yandan Windows Phone ise iOS ve Android'den sonra %0,5'lik payı ile 3.sırada yer aldı.

Cihaz türleri açısından baktığımızda ise en çok aktivasyonu gerçekleştirilen akıllı cihazın %55'e yakın oranla iPhone'lar olduğu gözlerden kaçmazken; onu sırasıyla iPad, Android'li akıllı telefonlar ve tabletler takip etti.

Tabletler kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise iPad'ler %93,2'lik pay ile açık ara lider olurken; Samsung Galaxy Tab serisi ise 2.sırada yer aldı.

iOS, kurumsal alanda açık ara lider
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http://www.macrumors.com/2013/02/26/ios-dominates-enterprise-mobility-market-with-77-of-device-activations/ Yorum Yaz
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
İOS, sade basit ve kullanışlı. Kafa karıştırmıyor herkesin anlayacağı türden sade.
ama yıllardır aynı arayüz artık sıkıntı vermeye başladı, ben değil birçok kullanan bundan şikayetçi. Artık göze çarpan yenilikler yapmıyorlar.
İOS, sade basit ve kullanışlı. Kafa karıştırmıyor herkesin anlayacağı türden sade.ama yıllardır aynı arayüz artık sıkıntı vermeye başladı, ben değil birçok ...
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GoldPunch 6 yıl
Sonuç şaşırtmadı.
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brkprcn 6 yıl
IOS'un kurumsal pazarda önde olmasının temel nedeni, android'e göre daha az güvenlik açığı olmasıdır. Android kullanıcıya özgürlük alanı sunarken doğal olarak güvenlikten ödün vermek zorunda kalıyor. Ancak IOS'un kullanıcıyı kısıtlayan yapısı şirketlerde güvenliği sağlamak için işe yarıyor. Bu nedenle tercih ediliyor. Bir GSM şirketinde çalışıyorum ve android telefon kullanmak yasak bizde. Nedeni de güvenlik.
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DH Misafiri 6 yıl
android kendini düzeltene kadar geçen zamanda oluşan alışkanlıklardan vazgeçmek kurumlar için bireysel kullanıcılardan çok daha zor. ayrıca iosun çalışanşarın kurcalayabilecekleri daha az seçenek veriyor olması da bu tercihte rol oynuyordur diye düşünüyorum.
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12 Angry Men 6 yıl en beğenilen
İOS, sade basit ve kullanışlı. Kafa karıştırmıyor herkesin anlayacağı türden sade.
ama yıllardır aynı arayüz artık sıkıntı vermeye başladı, ben değil birçok kullanan bundan şikayetçi. Artık göze çarpan yenilikler yapmıyorlar.
2 Yanıt Yanıtla +6
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Jül Sezar 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men

İOS, sade basit ve kullanışlı. Kafa karıştırmıyor herkesin anlayacağı türden sade.

ama yıllardır aynı arayüz artık sıkıntı vermeye başladı, ben değil birçok kullanan bundan şikayetçi. Artık göze çarpan yenilikler yapmıyorlar.


Grafiğe göre birçok kullanıcı bundan şikayetçi gözükmüyor.
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0tyldrm0 6 yıl 12 Angry Men
12 Angry Men
İOS, sade basit ve kullanışlı. Kafa karıştırmıyor herkesin anlayacağı türden sade.
ama yıllardır aynı arayüz artık sıkıntı vermeye başladı, ben değil birçok kullanan bundan şikayetçi. Artık göze çarpan yenilikler yapmıyorlar.


uykudan şimdi uyandım ve rüyamda aynen bu söylediğini gördüm. Kuzenime artık bu arayüz çok sıktı note 2 ye geçelim diyordum oda evet haklısın geçelim diyordu. Rüyama bile girdi iyi mi
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Jül Sezar 6 yıl
Paylasim icin tesekkurler tayfayi sinirsiz banlayin artik
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-)KraL(- 6 yıl
paylaşım için teşekkürler
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SaatliBomba 6 yıl
ios farkını gösterdi
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