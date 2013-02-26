iOS, kurumsal alanda açık ara lider

Bireysel kullanıcı pazarında liderliğini Android'e kaptıran iOS, konu kurumsal kullanıcılar olduğunda ise rakiplerine ezici üstünlük kurmayı sürdürüyor. Good Technology'nin son yayınladığı araştırma raporuna göre 2012'nin son çeyreğinde kurumsal firmalarda aktifleştirilen her 10 cihazdan yaklaşık 8'i iOS'liydi.

Good Technology'nin aralarında Fortune 100 listesindeki firmaların yarısının da bulunduğu veri tabanını esas alarak yaptığı değerlendirme kurumsal alanda iOS'in gerek tablet gerekse de akıllı telefon konularında Android'e karşı kurduğu üstünlüğü ortaya koyuyor. Araştırmaya göre aktivasyonu yapılan ilk 5 cihaz iOS'liyken, Samsung'un büyük başarı getiren telefonu Galaxy S3 ise ancak 6.sırada yer alabildi. İlk 10'a baktığımızda ise iOS'in 8 cihaz ve yaklaşık %77'lik pay ile, 2 telefonla listeye giren ve payı geçen senenin aynı dönemine kıyasla %6,3 gerileyen Android'e büyük üstünlüğü göze çarpıyor. Öte yandan Windows Phone ise iOS ve Android'den sonra %0,5'lik payı ile 3.sırada yer aldı.

Cihaz türleri açısından baktığımızda ise en çok aktivasyonu gerçekleştirilen akıllı cihazın %55'e yakın oranla iPhone'lar olduğu gözlerden kaçmazken; onu sırasıyla iPad, Android'li akıllı telefonlar ve tabletler takip etti.

Tabletler kendi içerisinde değerlendirildiğinde ise iPad'ler %93,2'lik pay ile açık ara lider olurken; Samsung Galaxy Tab serisi ise 2.sırada yer aldı.

http://www.macrumors.com/2013/02/26/ios-dominates-enterprise-mobility-market-with-77-of-device-activations/