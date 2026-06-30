Vodafone Red’liler 1 yılda milyarlarca liralık tasarruf elde etti

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Tam Boyutta Gör Vodafone, Red tarifesindeki abonelere sunduğu avantajlara ilişkin son 1 yılın verilerini paylaştı. Vodafone Red müşterileri son bir yılda toplam 2,5 milyar TL değerinde avantaj elde ederken, sınırsız uygulama paketleri kapsamında 483 milyon GB mobil interneti kotalarından harcamadan kullandı.

Red’liler ayda ortalama 30 GB’ın üzerinde internet kullanıyor

Red aboneleri son 1 yılda 3,5 milyar GB mobil internet kullanırken, 50,5 milyar dakika konuştu ve 1,1 milyar SMS attı. Red’lilerin aylık ortalama data kullanımı 30 GB’ı aştı. Red’liler, normal faturalı tarife kullanıcılarına kıyasla 3,3 kat daha fazla internet kullanıyor.

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Tarifedeki sınırsız uygulama paketleri sayesinde 483 milyon GB interneti özgürce ve ek ücret ödemeden kullanan Redliler; internetinden yemeden sosyal medyada 21 milyon gün vakit geçirdi, mesajlaşma uygulamalarında yaklaşık 970 milyar mesaj attı, müzik uygulamalarında 1,8 milyar şarkı dinledi, YouTube'da 13,6 milyon video izledi ve dijital içerik platformlarında 2,3 milyon bölüm dizi izledi.

Yeni 5G Red tarifeleri kullanıma sunuldu

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Vodafone 5G Red tarife seçeneklerine üç yeni tarife eklendi. Sınırsız platform özellikleriyle öne çıkan ve 3 ay boyunca YouTube Premium ve Amazon Prime üyelikleri içeren bu tarifeler şu şekilde:

5G Red 40 GB Sınırsız Sosyal: 750 TL

5G Red 60 GB Sınırsız Eğlence: 900 TL

5G Red 100 GB Sınırsız TikTok: 1.100 TL

Elektrikli araç şarjında %15 indirim

Red’liler elektrikli araçlarını ZES şarj istasyonlarında %15 indirimli olarak şarj ediyor. Ayda 3 defa kullanılabilen bu avantaj sayesinde yılda binlerce liralık tasarruf elde edebilirsiniz.

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Red'lilere yaz ayrıcalıkları

Red’liler yaz tatillerinde de ayrıcalık yakalıyor. İstanbul Sabiha Gökçen, Ankara, İzmir, Bodrum ve Dalaman havalimanlarında ücretsiz Fast Track hizmetinden yararlanabiliyor. Turna.com’dan uçak biletlerinde 600 TL, Obilet.com’dan feribot biletlerinde 600 TL indirim uygulanıyor. Ayrıca Çeşme plajlarına girişte 1.000 TL indirim ve Çeşme restoranlarında 750 TL indirim kampanyası sunuluyor.

Avrupa’da Red’lilerin kafası rahat

Vodafone Red’liler için Avrupa’da özgürce internet ve dakika kullanımı içeren yeni avantaj duyuruldu. Vodafone 5G Red tarifesi kullanan Red’liler, Avrupa seyahatlerinde tarifelerini Türkiye’deymiş gibi kullanabilmek için Avrupa kıtasındaki tüm ülkelerde geçerli, her ay 10 gün ücretsiz “Avrupa Her Şey Dahil Pasaport” hizmetinden faydalanabiliyor.

Vodafone Red müşterileri Avrupa dışında da avantajlı. 200 ülkede geçerli “Her Şey Dahil Pasaport” paketi sayesinde tarifelerindeki GB, dakika ve SMS’leri tüm dünyada ek ücret ödemeden Türkiye’deymiş gibi kullanabiliyor. Bu hizmeti son 1 yılda 876 bin kişi kullandı.

Vodafone müşterilerinin yurt dışı seyahatlerinin %70’ini Avrupa ülkeleri oluşturuyor. Vodafone’lular yurt dışına çıktıklarında ortalama 3,5 gün geçiriyor. Bu yeni hizmet sayesinde Vodafone’lular Avrupa seyahatlerinde ek paket almadan tarifelerini dilediği gibi kullanabilecek. Vodafone Red’in sunduğu bu ayrıcalıktan 25 günde 6 bin müşteri yararlanırken, bu müşterilere 18 milyon TL’lik fayda sağlandı.

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Vodafone Türkiye İcra Kurulu Başkan Yardımcısı Meltem Bakiler Şahin, şunları söyledi:

“Vodafone Red müşterilerimize son 1 yılda yaklaşık 2,5 milyar TL’lik ayrıcalık sağladık. Özellikle yurt dışı ayrıcalıklarımız en büyük farkımız olmayı sürdürüyor. Red’li müşteriler %61 ile yurt dışına en çok seyahat eden müşteri kitlemiz. Onlara 200 ülkede geçerli Her Şey Dahil Pasaport, avantajlı yurt dışı ek paketlerimiz, ücretsiz yurt dışı internet durma özelliği, Yurt Dışına Hoş Geldin Hediyesi ile önemli kolaylıklar sağlıyoruz.”

Vodafone Red’in ayrıcalıklar dünyasını keşfetmek için vftr.co/red adresini ziyaret edebilirsiniz.

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