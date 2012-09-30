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iOS platformu için Facebook Messenger uygulaması güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Facebook Messenger uygulamasının Android versiyonunu geçtiğimiz hafta yayınladığı güncellemeyle yenileyen Facebook, bu seferde iOS platformu için bir güncelleme yayınladı.

Güncellemeyle birlikte Android platformundaki değişiklikleri iOS'a taşıyan Facebook Messenger, SMS arayüzlerinde yer alan baloncuklardan oluşan diyalog sistemine benzer bir görünüm kazandı. Kullanıcının parmağını ekranda sola sürüklemesi arkadaş listesini görmeye olanak sağlarken, arkadaş listesinin üst kısmında en sık sohbet edilen kişiler yer ediniyor.

Facebook Messenger'ın 2.0 sürümü ile birlikte iOS6 ve iPhone5'e de tam destek sunulmaya başlanırken, güncellemenin içeriğinde çeşitli hata düzeltmeleri ve performans iyileştirmeleri de yer aldı. Yeni özellikleri ile daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunan Facebook Messenger uygulamasına ücretsiz olarak Appstore üzerinden buradan ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/tr/app/facebook-messenger/id454638411?mt=8 Yorum Yaz
Yorumlar Yorum Yaz Forumda Gör
This Time 7 yıl
Mavişim geç kaldın dün akşam güncelledik biz bunu


Konu kilit çöp pls
1 Yanıt Yanıtla
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Kosünüs mü o 7 yıl This Time
This Time
Mavişim geç kaldın dün akşam güncelledik biz bunu


Konu kilit çöp pls

Ona laf yok
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