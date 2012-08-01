iOS platformu için Gmail uygulaması güncellendi





Google, Gmail uygulamasını iOS platformu için güncelleyerek, yeni özellikleri iOS kullanıcılarının beğenisine sundu.





Güncellemeyle birlikte artık e-posta eki olarak gelmiş fotoğraflar kolay bir şekilde iOS cihazının fotoğraf kütüphanesine eklenebiliyor. Ek ile gelen fotoğrafı cihazın kütüphanesine kaydetmek için fotoğrafı Gmail uygulamasının içerisinde açmak ve üzerine birkaç saniye basılı tutarak açılan menüde kaydet butonuna dokunmak yeterli oluyor.





Ek olarak, bu güncellemeyle birlikte Gmail'in iPhone ve iPod Touch uygulamaları üzerinde kaydırma işlemleri ve animasyonlar daha pürüzsüz bir şekilde işliyor. Ayrıca, güncellemede ufak tefek hatalarında düzeltildiğini belirtmekte fayda var. Gmail'in iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/app/gmail/id422689480?mt=8