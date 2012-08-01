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iOS platformu için Gmail uygulaması güncellendi

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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 Google, Gmail uygulamasını iOS platformu için güncelleyerek, yeni özellikleri iOS kullanıcılarının beğenisine sundu.

Güncellemeyle birlikte artık e-posta eki olarak gelmiş fotoğraflar kolay bir şekilde iOS cihazının fotoğraf kütüphanesine eklenebiliyor. Ek ile gelen fotoğrafı cihazın kütüphanesine kaydetmek için fotoğrafı Gmail uygulamasının içerisinde açmak ve üzerine birkaç saniye basılı tutarak açılan menüde kaydet butonuna dokunmak yeterli oluyor.

Ek olarak, bu güncellemeyle birlikte Gmail'in iPhone ve iPod Touch uygulamaları üzerinde kaydırma işlemleri ve animasyonlar daha pürüzsüz bir şekilde işliyor. Ayrıca, güncellemede ufak tefek hatalarında düzeltildiğini belirtmekte fayda var. Gmail'in iOS uygulamasına Appstore üzerinden ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz. 

http://itunes.apple.com/app/gmail/id422689480?mt=8 Yorum Yaz
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CooL_ROMEO 7 yıl
iyide normal mail uygulamasından rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve resimlerde eklenebiliyor bunun ne gereği var ?
Geçmişte kullandım iletiler bazen gelmiyor onu hallettilermi bari ?
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defected 7 yıl
uygulama güncellemesi için açılan başlıklara ayrı bi hastayım

forum tam çöplük oldu
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capturemrah 7 yıl CooL_ROMEO
CooL_ROMEO
iyide normal mail uygulamasından rahatlıkla kontrol edilebiliyor ve resimlerde eklenebiliyor bunun ne gereği var ?
Geçmişte kullandım iletiler bazen gelmiyor onu hallettilermi bari ?

Şu gereği var: dahili eposta uygulamasi ile coklu gonderici adresi kullanilamiyor, etiketler dogru bir sekilde goruntulenmiyor. Native olarak push destegi var. Yani oldukca gerekli...
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clopin 7 yıl
Dahili email uygulamasini tercih ederim ama apple nedense gıcıklıgını gösteriyor google a karsi madem appstore a uygulamasini yayinliyorsun ufak bi güncellemeylede buna muhtac birakma anlamiyorum appe i anlamiycamda hic
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