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iOS platformu için YouTube uygulaması yayınlandı

7 yıl (Son Güncelleme: 7 yıl)
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Mobil Uygulamalar
Mazhar Taylan
Haber Editörü
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Apple'ın YouTube lisans hakkının dolması üzerine iOS6 ile birlikte yerleşik video servisi olmaktan çıkarılan YouTube için daha önce de belirtildiği gibi ayrı bir iOS uygulaması yayınlandı.

iOS ile birlikte gelen uygulamanın hantal yapısından kurtularak Android'tekine benzer bir arayüz de kazanan uygulama oldukça başarılı bir video deneyimi sunuyor. Uygulamanın ana ekranında sizleri takip ettiğiniz yayınlar ya da önerilen videolar karşılıyor. Ana ekranın sol üst kısmında aramalarınızı gerçekleştirebileceğiniz arama ikonu bulunurken, sağ üst kısımda ise menü ikonu yer ediniyor. Ayrıca, menüye ana ekran üzerinden sağa kaydırma hareketiyle de ulaşılabiliyor. Menüde hesap ve kanal aktivitelerini kontrol edebildiğimiz bir panel karşımıza çıkıyor. Videoları beğen, beğenme seçenekleri videolarda yer alırken, artan paylaşım seçenekleri de oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca videolar, tam ekran ve küçük ekran modlarında oynatılabiliyor. Küçük ekran modunda videonun alt kısmında video açıklaması, ilgili videolar ve yorumlar kısmı yer alıyor.

iOS platformu için yenilenmiş olan YouTube uygulamasını yenilenmiş ara yüzü ve yeni özellikleriyle denemek istiyorsanız, Appstore üzerinden uygulamaya ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/app/tr/youtube/id544007664 Yorum Yaz
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S10ERM 7 yıl
zornotube nezaman cıkacak ben onu bekliyorum
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Rhaegar 7 yıl
Bu uygulamada dil skntisi yasayan sadece benmiyim. Uygulama arama yapmiyor error veriyor ancak telefon dilini ingilizce yaptigimda duzeliyor
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Relapse_ 7 yıl
ios 6 daki youtube çok kötü galiba sadece bende böyle
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fahriparlaktas 7 yıl
Sanki işleri yokmuş gibi bunlarla uğraşıyorlar.Bence tam bir hayal kırıklığı.iPhone 5'i bilemem fakat iPod Touch 4.nesil için neredeyse hiç bir yenilik gelmemiş :S
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Smile75 7 yıl
iPad için daha çıkmamış, ilginç.
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Mobile Prof. 7 yıl
Mobile Apple haber olarak isim değiştirelim bence.
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O.Beverly 7 yıl
Kullanisli bir uygulama olmus, ozellikle iPad te oldugu gibi sayfa icerisinde video izleme olanagi iyi olmus.Haber icin tesekkurler...
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JonnyCaqe 7 yıl
Gayet kullanisli
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engurlu 7 yıl
Sukur ios dogru yolu bulmaya basladi..android in youtube uygulamasindan sonra ios un ki resmen iskence haline geliyordu..O kadar geri kalmis ki videolari tarihe gore bile siralayamiyorduk ancak safariden mobile youtube a girmek gerekiyordu..
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umidigo 7 yıl
Mobili de kaybettik ne oluyor foruma
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mehmetoguzderin 7 yıl
Çok iyi oldu bu.
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jovanovic 7 yıl
Yine bot üye MAVİT.
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iea96 7 yıl
Oh be sonunda
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Bestanden 7 yıl
aman 10 tane konu açma
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LKLC 7 yıl
iyiki kalkmış ios 6 da. google ın uygulaması çok daha iyi.
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