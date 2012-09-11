iOS platformu için YouTube uygulaması yayınlandı





Apple'ın YouTube lisans hakkının dolması üzerine iOS6 ile birlikte yerleşik video servisi olmaktan çıkarılan YouTube için daha önce de belirtildiği gibi ayrı bir iOS uygulaması yayınlandı.





iOS ile birlikte gelen uygulamanın hantal yapısından kurtularak Android'tekine benzer bir arayüz de kazanan uygulama oldukça başarılı bir video deneyimi sunuyor. Uygulamanın ana ekranında sizleri takip ettiğiniz yayınlar ya da önerilen videolar karşılıyor. Ana ekranın sol üst kısmında aramalarınızı gerçekleştirebileceğiniz arama ikonu bulunurken, sağ üst kısımda ise menü ikonu yer ediniyor. Ayrıca, menüye ana ekran üzerinden sağa kaydırma hareketiyle de ulaşılabiliyor. Menüde hesap ve kanal aktivitelerini kontrol edebildiğimiz bir panel karşımıza çıkıyor. Videoları beğen, beğenme seçenekleri videolarda yer alırken, artan paylaşım seçenekleri de oldukça dikkat çekiyor. Ayrıca videolar, tam ekran ve küçük ekran modlarında oynatılabiliyor. Küçük ekran modunda videonun alt kısmında video açıklaması, ilgili videolar ve yorumlar kısmı yer alıyor.





iOS platformu için yenilenmiş olan YouTube uygulamasını yenilenmiş ara yüzü ve yeni özellikleriyle denemek istiyorsanız, Appstore üzerinden uygulamaya ücretsiz olarak buradan ulaşabilirsiniz.

http://itunes.apple.com/app/tr/youtube/id544007664