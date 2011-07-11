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iOS uygulama satışları 2010 yılına göre %61 arttı

8 yıl (Son Güncelleme: 8 yıl)
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iPhone
Ekrem71
Haber Editörü
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Mobil uygulamalar konusunda Apple’ın kat ettiği mesafe rakiplerine parmak ısırtıyor. Temmuz ayı itibariyle 425 000 uygulama, 15 milyar indirme sayısı, 100 000 iPad uygulaması, geliştiricilere ödenen 2.5 milyar dolar App Store’un gücünü ortaya koyuyor.

Fortune dergisinin Piper Jaffray yatırım şirketinden Gene Muster’a dayanarak verdiği haberinde, Apple cihazları kullanıcılarının mobil uygulamalara karşı çok meraklı olduğu ve 2010 yılına göre %61 oranında daha fazla uygulama satın alındığı belirtiliyor.  

Muster, App Store’un gelişimini takip etmenin oldukça zor olduğunu belirtiyor. Çünkü Apple sadece şirketin mali durumu iyiye gittiği zaman genel istatistikleri yayınlıyor. Muster elindeki eski ve yeni bilgilerle uygulama mağazasının performansını karşılaştırdı:

Raporda App Store’da uygulamaların %82’sinin ücretsiz olmasına rağmen giderek daha çok kullanıcının uygulama satın aldığını belirtiyor.

Bir iOS cihaz kullanıcısı 2010 yılında ortalama 51 uygulama indirirken 2011 yılında bu sayı 83 oldu. Geçen yıla göre %61 oranında bir artış görülüyor. Muster bunun sebebinin kullanıcıların cihazlarına daha fazla yeni özellik ekleme merakı olduğunu belirtiyor.

Uygulamaların ortalama satış fiyatı 2010 yılında %18 düşmüşken 2011 yılında %14 artış gösterdi. %82 oranında ücretsiz uygulama varken %18 oranındaki ücretli uygulamalar ortalama 1.44$ karşılığında satılıyor.

App Store büyüdükçe geliştiriciler yeni pazarlama stratejileri üretiyor, müşterilerin ilgisini çekmek için daha fazla yenilik ortaya koyuyor. Pek çok iOS kullanıcısı önce ücretsiz uygulamayı indirdikten sonra ücretli versiyonunu satın alma yoluna gidiyor.

Android tarafında ise 200 000 uygulama sayısı geçildi ve Temmuz ayı itibariyle 5 milyar uygulama indirme rakamına ulaşıldı. Apple App Store bu şekilde büyümeye devam ettikçe en büyük yatırım araçlarından birisi haline gelecek.

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dost1984 8 yıl
birkere aynı oyunu bir ios de birde android telefonda oynayın farkı göreceksiniz. android in tepkimesi biraz gec oyunlarda menü kullanımında gs2 suan önde diye biliyorum. ama benim için oyun ve kalitesi oynanabilirligi derseniz tartısmasıs ios üstün.hergün ne yüklüyecegim diye başım dönüyor okadar cok sey varki.
ama androiddeki live wallpaperde iosde olsa süper olur birtek ip4 e onu bekliyorum süper bişe
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Film Bu Ya 8 yıl dost1984
dost1984

birkere aynı oyunu bir ios de birde android telefonda oynayın farkı göreceksiniz. android in tepkimesi biraz gec oyunlarda menü kullanımında gs2 suan önde diye biliyorum. ama benim için oyun ve kalitesi oynanabilirligi derseniz tartısmasıs ios üstün.hergün ne yüklüyecegim diye başım dönüyor okadar cok sey varki.
ama androiddeki live wallpaperde iosde olsa süper olur birtek ip4 e onu bekliyorum süper bişe


hocam şöyle vwallpaper diye bişey var beğeniceğine eminim


1 Yanıt Yanıtla
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Batuist 8 yıl
android marketteki uygulama diye saydıkları çoğu program pil süresini gösteren cicili bicili widgetlar.. tonla varlar çok mu kolay acaba programlamasıda sanki hiç yokmuş gibi herkes onun üzerinde çalışıyor anlamış değilim. googleda hiçbir yayın politikası yok ki en rezalet hiçbir halta yaramayan programdan tut da çok güzel programlara kadar hepsini aynı sepete koyup sunuyor. Ha diceksiniz iosta yok mu hepsi süper mi tabiki hayır.. iosta da var.. örnek bir uygulama vardı sadece otobüslerde akbil bastığınız zaman çıkan sesi çıkarmaya yarıyor gelde deli olma.. ama android markette bunların sayısı çok ama çok fazla ios o kadar değil.. artı uygulama kalitesi mükemmel.. aynı oyunlarda örneğin iostakinde bir karakterde harika animasyonlar varken android tarafındakinde hiçbirşey koymuyorlar ama sözde oyun aynı..sonra ama gel foruma herkes androidde donanımların daha iyi olduğunu söylüyor adam bilmiyor ki laf olsun diye yazıyor.
1 Yanıt Yanıtla +1
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Ahmet© 8 yıl


iOS uygulama satışları 2010 yılına göre **** arttı

Sırf şu **** yı öğrenmek için girdim konuya, iyi taktik..

Tşkler..


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Sajuuk 8 yıl Batuist
Batuist

android marketteki uygulama diye saydıkları çoğu program pil süresini gösteren cicili bicili widgetlar.. tonla varlar çok mu kolay acaba programlamasıda sanki hiç yokmuş gibi herkes onun üzerinde çalışıyor anlamış değilim. googleda hiçbir yayın politikası yok ki en rezalet hiçbir halta yaramayan programdan tut da çok güzel programlara kadar hepsini aynı sepete koyup sunuyor. Ha diceksiniz iosta yok mu hepsi süper mi tabiki hayır.. iosta da var.. örnek bir uygulama vardı sadece otobüslerde akbil bastığınız zaman çıkan sesi çıkarmaya yarıyor gelde deli olma.. ama android markette bunların sayısı çok ama çok fazla ios o kadar değil.. artı uygulama kalitesi mükemmel.. aynı oyunlarda örneğin iostakinde bir karakterde harika animasyonlar varken android tarafındakinde hiçbirşey koymuyorlar ama sözde oyun aynı..sonra ama gel foruma herkes androidde donanımların daha iyi olduğunu söylüyor adam bilmiyor ki laf olsun diye yazıyor.


Sana katılıyorum
iPhone'da en az 100 tane flashlight programı var mesela, Android'de de bu en az 100. Ancak iOs'ta uygulamalar 460k iken Android'de yarısı. Hala gelip androidi savunanlara acıyorum, ben Call Of Duty'i veya Quake III'ü iphone'da online oynayabiliyorsam, veya Bluetooth'la arkadaşlarımla kapışabiliyorsam, Androidi hiç düşünmem bile
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Sajuuk 8 yıl
**** derken?
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..Knight.. 8 yıl
Forum nedense sansür uygulamış. Yıldızlı yer yüzde 61 olacak.
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