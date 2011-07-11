iOS uygulama satışları 2010 yılına göre %61 arttı

Mobil uygulamalar konusunda Apple’ın kat ettiği mesafe rakiplerine parmak ısırtıyor. Temmuz ayı itibariyle 425 000 uygulama, 15 milyar indirme sayısı, 100 000 iPad uygulaması, geliştiricilere ödenen 2.5 milyar dolar App Store’un gücünü ortaya koyuyor.





Fortune dergisinin Piper Jaffray yatırım şirketinden Gene Muster’a dayanarak verdiği haberinde, Apple cihazları kullanıcılarının mobil uygulamalara karşı çok meraklı olduğu ve 2010 yılına göre %61 oranında daha fazla uygulama satın alındığı belirtiliyor.





Muster, App Store’un gelişimini takip etmenin oldukça zor olduğunu belirtiyor. Çünkü Apple sadece şirketin mali durumu iyiye gittiği zaman genel istatistikleri yayınlıyor. Muster elindeki eski ve yeni bilgilerle uygulama mağazasının performansını karşılaştırdı:





Raporda App Store’da uygulamaların %82’sinin ücretsiz olmasına rağmen giderek daha çok kullanıcının uygulama satın aldığını belirtiyor.





Bir iOS cihaz kullanıcısı 2010 yılında ortalama 51 uygulama indirirken 2011 yılında bu sayı 83 oldu. Geçen yıla göre %61 oranında bir artış görülüyor. Muster bunun sebebinin kullanıcıların cihazlarına daha fazla yeni özellik ekleme merakı olduğunu belirtiyor.





Uygulamaların ortalama satış fiyatı 2010 yılında %18 düşmüşken 2011 yılında %14 artış gösterdi. %82 oranında ücretsiz uygulama varken %18 oranındaki ücretli uygulamalar ortalama 1.44$ karşılığında satılıyor.





App Store büyüdükçe geliştiriciler yeni pazarlama stratejileri üretiyor, müşterilerin ilgisini çekmek için daha fazla yenilik ortaya koyuyor. Pek çok iOS kullanıcısı önce ücretsiz uygulamayı indirdikten sonra ücretli versiyonunu satın alma yoluna gidiyor.





Android tarafında ise 200 000 uygulama sayısı geçildi ve Temmuz ayı itibariyle 5 milyar uygulama indirme rakamına ulaşıldı. Apple App Store bu şekilde büyümeye devam ettikçe en büyük yatırım araçlarından birisi haline gelecek.