iOS uyumlu SnapPen artık ücretsiz

Hansol Huh tarafından iPhone, iPod Touch ve iPad ile uyumlu olarak geliştirilen fotoğraf uygulaması SnapPen, kısa bir süre için ücretsiz yapıldı.





Oldukça sade bir arayüzle gelen evrensel uygulama SnapPen, temel olarak içerisine aktarılan fotoğrafların üzerine farklı çizimlerinin ya da yazıların eklenmesine imkan tanıyor. Eğlence veya bilgilendirme amaçlı kullanım yapısı sunan uygulama, hazırlanan içerikleri SMS, Email, AirDrop, Twitter ve Facebook temelli paylaşma da yapabiliyor.





Daha önce 1,79$ fiyat etiketiyle satılan SnapPen, an itibariyle buradan ücretsiz olarak elde edilebiliyor.





https://itunes.apple.com/tr/app/id723401906?mt=8