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iOS+Mac OS X'li iMac iki ay içersinde mi geliyor ?

9 yıl (Son Güncelleme: 9 yıl)
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Ekran Kartı
Shady
Haber Editörü
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Apple, iOS ile Mac OS X'i harmanladığı hibrid işletim sistemiyle karşımıza mı çıkacak ? Tayvan medyasının bir süre önce dillendirdiği 22 inçlik dokunmatik ekranlı iMac iddiasını güçlendiren yeni bir iddia LoopRumors tarafından dile getirildi.

LoopRumors'un iddiasına göre Apple, iOS ile Mac OS X'in içeren hibrid işletim sistemine sahip yeni nesil iMac'leri önümüzdeki 60 gün içersinde düzenleyeceği özel bir etkinlikle tanıtacak ve hibrit işletim sistemi sağolsun, yeni iMac hem dokunmatik arayüze hem de klasik klavye-mouse takımına uygun arayüze sahip olacak.

New York Times'da bu yılın başında eski bir Apple mühendisine dayandırdığı haberinde, LoopRumors'un iddia ettiği işletim sistemine benzer, bir işletim sistemi üzerinde Apple'ın çalıştığını dile getirmişti.

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Batuist 9 yıl
bence bu çok harika olur... ama ios4 nasıl koca ekrana ölçeklenicek onu anlamadım.. bu ios4 vektörel tabanlı mı grafik tabanlı mı???
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Kuray 9 yıl
iPhone > iPad > iMac

O kadar da büyümez.

22" olduğu icin cok iliglenmem, 27" alicam ben:D
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monsieurje 9 yıl

Batuist

bence bu çok harika olur... ama ios4 nasıl koca ekrana ölçeklenicek onu anlamadım.. bu ios4 vektörel tabanlı mı grafik tabanlı mı???

ipadde uyarladıkları gibi bişi olur sanırım??
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VenomS 9 yıl
ilginç bir işletim sistemi olacak gibi
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