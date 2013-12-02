iPad Air, Black Friday'e damgasını vurdu

Geçtiğimiz cuma günü ABD'de alışveriş çılgınlığının doruğa ulaştığı "Black Friday"e bu yıl iPad Air ve Apple damgasını vurdu.

ABD'nin iki önemli perakende mağazası Target ve Walmart'ın üzerinden yapılan 8000'e yakın alışverişi mercek altına alan InfoScout, Black Friday 2013'e iPad Air'ın damga vurduğunu söyledi. Çalışmasına göre Target'dan yapılan 3000 alışverişi incelenin içerisinde iPad Air 16GB'ın %8,2'lik pay ile lider olduğunu açıklayan InfoScout, lideri %7,5 ile iPad Mini 16GB'ın takip ettiğini belirtti.

Araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre Target'ın en çok sattığı ilk üç ürün de iPad Air ve Mini olurken, iPad Air ve Mini'nin 16GB'lık modellerinin diğer elektronik cihazlara açık ara üstünlük kurduğu gözlerden kaçmadı. Firma bazında ise Apple, listeye giren tüm ürünlerle satışların %22'sini oluşturarak lider oldu. Diğer taraftan Target'ın en çok sattığı 4.ürün ise ünlü müzik yapımcısı ve efsane Rap sanatçısı Dr. Dre'nin Beats by Dre kulaklıkları oldu.