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iPad Air, Black Friday'e damgasını vurdu

5 yıl
1,5b
1
51
iPad
Shady
Haber Editörü
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iPad Air, Black Friday'e damgasını vurdu

Geçtiğimiz cuma günü ABD'de alışveriş çılgınlığının doruğa ulaştığı "Black Friday"e bu yıl iPad Air ve Apple damgasını vurdu.

ABD'nin iki önemli perakende mağazası Target ve Walmart'ın üzerinden yapılan 8000'e yakın alışverişi mercek altına alan InfoScout, Black Friday 2013'e iPad Air'ın damga vurduğunu söyledi. Çalışmasına göre Target'dan yapılan 3000 alışverişi incelenin içerisinde iPad Air 16GB'ın %8,2'lik pay ile lider olduğunu açıklayan InfoScout, lideri %7,5 ile iPad Mini 16GB'ın takip ettiğini belirtti. 

Araştırma şirketinin yayınladığı verilere göre Target'ın en çok sattığı ilk üç ürün de iPad Air ve Mini olurken, iPad Air ve Mini'nin 16GB'lık modellerinin diğer elektronik cihazlara açık ara üstünlük kurduğu gözlerden kaçmadı. Firma bazında ise Apple, listeye giren tüm ürünlerle satışların %22'sini oluşturarak lider oldu. Diğer taraftan Target'ın en çok sattığı 4.ürün ise ünlü müzik yapımcısı ve efsane Rap sanatçısı Dr. Dre'nin Beats by Dre kulaklıkları oldu.

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sarahaten 5 yıl en beğenilen Vatov
Vatov

Samsung 40" TV ortalama fiyatı 378$ mı


Westinghouse 40" TV ortalama fiyatı 199 $ mı


Element 50" TV ortalama fiyatı 229 $ mı



Ben bu fiyatlardan sonra daha da bir şey demiyorum.

şaşırmanıza gerek yok. bizim ekonomi o kadar harika gidiyor ki yakında gözden kaybolacak...
VatovSamsung 40" TV ortalama fiyatı 378$ mıWestinghouse 40" TV ortalama fiyatı 199 $ mıE...
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Yanıtla +25
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Vatov 5 yıl
Samsung 40" TV ortalama fiyatı 378$ mı


Westinghouse 40" TV ortalama fiyatı 199 $ mı


Element 50" TV ortalama fiyatı 229 $ mı



Ben bu fiyatlardan sonra daha da bir şey demiyorum.
Samsung 40" TV ortalama fiyatı 378$ mıWestinghouse 40" TV ortalama fiyatı 199 $ mıElement 50" TV ortalama fiyatı...
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3 Yanıt Yanıtla +21
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omer_ist 5 yıl
Element 50" TV ortalama fiyatı 229 $ mı , ya yazık arkadas fiyatlara bak , gelir seviyesine bak bide bize bak ...
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emre1393 5 yıl
ps3 bile xbox one ı geçmiş

ipad air yerine ipad2 alanlar
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Burak1916 5 yıl
türkiyede de devlet bir yandan soyuyor, teknoloji marketler bir yandan soyuyor!!!
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senersongur 5 yıl
Bizde neden böyle özel kampanya olmaz hala anlamıyorum. Apple Türkiye de %30-40 falan bir indirim yapsaydı iyiydi.

Zaten havadan para kazanıyorlar.
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Smile75 5 yıl
Haberlerde adam kamyon gibi yüklenmiş gidiyordu.
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ax 5 yıl
Amerikalılar tüketim toplumu ve reklamı çok olan ürün ne ise onu alan bir toplum.araştırma falan sıfır bu adamlarda.bunu apple satışları için söylemiyorum bakınız beats bye dre kulaklık satışlarına.kaliteli markaların yanından bile geçmeyen bir marka sırf tasarım ve reklamın sonucu bu satışlara ulaşıyor.araba satışlarında bile bu durum böyle.avrupa satışları daha doğru olur değerlendirme için...
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Hypnotica 5 yıl
vay anasını ya. burada en kötü 50'' tv 1000 dolar falan. üstüne bizim gelirimizle amerikan vatandaşının gelirinin farkı da var. en kötü çalışan saati 8 dolara çalışıyor amerikada. 8 saatten 64 dolar yapar. 5 günde tv parası çıkıyor. türkiyede asgari ücret 400 dolar. yani 2 buçuk ayda alır anca tv yi.
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busterr 5 yıl
Bizim tanıdığa söyleyek de 50" TV getirsin bitane ordan fiyata bak :P
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canmania 5 yıl
iPad 2 8.sırada iPhone 4S gibi iPad2 de efsane olarak anılacak
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beyinsis 5 yıl
bu durumda ipad mini burda çok uygun fiyata satılıyor demektir. adamların özel indirimli fiyatları bunlar. ben iki gün önce 700'e aldım. 75 tl de puan hediyesi vardı, 625'e geldi. hem de grey ithalat değil aldığım ipad mini.
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The Bavarian 5 yıl
Black friday Apple açık ara önde. Samsung can çekişiyor
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Recharged 5 yıl
Apple almış yürümüş falan bir kenara şu fiyatlar gerçekten insana iç çektiriyor. Tası tarağı toplayıp Amerika'ya kaçak giriş falan mı yapsak ?
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DaRKFoRCeS 5 yıl
Buraya ise enflasyon damgasını vuruyor.
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ВAВA 5 yıl DaRKFoRCeS
masculine

Buraya ise enflasyon damgasını vuruyor.

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