iPad Pro ne zaman satışa çıkacak?

Haber Müdürü
Dev ekranlı iPad Pro sonunda meraklıları ile buluşuyor. Bir çok yenilikçi özelliği beraberinde getiren tablet bilgisayarın 11 Kasım'dan itibaren satışa sunulacağı iddia ediliyor. Apple'a yakın kaynaklara ve sevkiyat kanallarından sızdırılan bilgiler, tabletlerin bir çok bölgede aynı anda satışa olacağına işaret ediyor.
Dördüncü nesil Apple TV'yi tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunan Apple, iPad Pro için de benzer bir hamle yapabilir. Dolayısıyla 11 Kasım'da iPad Pro'nun hem online mağazada hem de satış kanallarında yer alması süpriz olmayacak.
Apple'ın sınırlı sayıda üreteceği konuşulan iPad Pro'nun satışa çıktığı anda merak edilen iki önemli resmi aksesuarının da ürün ile birlikte alınabilir olacaktır diye düşünüyoruz. Hatırlanacağı gibi sadece iPad Pro ile kullanılabilir olacak olan Apple Pencil 99 Dolar, özel bir bağlantı noktasına sahip klavye içinse 169 Dolar fiyat biçilmişti.
En alt model olan 32GB Wi-Fi destekli modeli 799 Dolar fiyat etiketine sahip olan iPad Pro'nun ülkemizde nasıl bir rakamdan satışa çıkacağı büyük merak konusu. Emsal teşkil etmesi adına ABD pazarında 749 Dolar'dan satılan 16GB kapasiteli iPhone 6s Plus'ın ülkemizde 3500 liradan Apple Store'da satışta olduğunu hatırlatalım.
Cihaz hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
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tr'deki ipad'in fiyatını tr'deki iphone ile bir tutmayın.
abd ipad pro giriş fiyatı (gsm yok) 799 dolar
yine abd bu fiyata yakın olupta tr'de de satışı olan model seçelim (gsm yok);
ipad air 2 wifi 128 gb abd fiyatı 699 dolar. aynı cihazın tr fiyatı 2249 tl.
oranlarsak yaklaşık 2599 tl gibi bir fiyat olacak.