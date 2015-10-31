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iPad Pro ne zaman satışa çıkacak?

Apple'ın ilk kez bu yıl tanıttığı 12.9inç ekrana sahip yeni modeli iPad Pro'nun merakla beklenen satış tarihi şekillenmeye başladı. Yeni tablet çok yakında satışa sunulabilir.
3 yıl
3,5b
1
11
iPad
Ahmet Gözütok
Haber Müdürü
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iPad Pro ne zaman satışa çıkacak?
 
Dev ekranlı iPad Pro sonunda meraklıları ile buluşuyor. Bir çok yenilikçi özelliği beraberinde getiren tablet bilgisayarın 11 Kasım'dan itibaren satışa sunulacağı iddia ediliyor. Apple'a yakın kaynaklara ve sevkiyat kanallarından sızdırılan bilgiler, tabletlerin bir çok bölgede aynı anda satışa olacağına işaret ediyor.

Dördüncü nesil Apple TV'yi tüm dünya ile aynı anda ülkemizde de satışa sunan Apple, iPad Pro için de benzer bir hamle yapabilir. Dolayısıyla 11 Kasım'da iPad Pro'nun hem online mağazada hem de satış kanallarında yer alması süpriz olmayacak.
Apple'ın sınırlı sayıda üreteceği konuşulan iPad Pro'nun satışa çıktığı anda merak edilen iki önemli resmi aksesuarının da ürün ile birlikte alınabilir olacaktır diye düşünüyoruz. Hatırlanacağı gibi sadece iPad Pro ile kullanılabilir olacak olan Apple Pencil 99 Dolar, özel bir bağlantı noktasına sahip klavye içinse 169 Dolar fiyat biçilmişti.

En alt model olan 32GB Wi-Fi destekli modeli 799 Dolar fiyat etiketine sahip olan iPad Pro'nun ülkemizde nasıl bir rakamdan satışa çıkacağı büyük merak konusu. Emsal teşkil etmesi adına ABD pazarında 749 Dolar'dan satılan 16GB kapasiteli iPhone 6s Plus'ın ülkemizde 3500 liradan Apple Store'da satışta olduğunu hatırlatalım.

Cihaz hakkında daha fazla bilgi için buradaki yazımıza göz atabilirsiniz.
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fimeral 3 yıl en beğenilen
kusura bakmayın ama saçma sapan bir fiyat karşılaştırması olmuş. işin içine gsm girince fiyatlar sapıtıyor.
tr'deki ipad'in fiyatını tr'deki iphone ile bir tutmayın.

abd ipad pro giriş fiyatı (gsm yok) 799 dolar
yine abd bu fiyata yakın olupta tr'de de satışı olan model seçelim (gsm yok);
ipad air 2 wifi 128 gb abd fiyatı 699 dolar. aynı cihazın tr fiyatı 2249 tl.
oranlarsak yaklaşık 2599 tl gibi bir fiyat olacak.
kusura bakmayın ama saçma sapan bir fiyat karşılaştırması olmuş. işin içine gsm girince fiyatlar sapıtıyor.tr'deki ipad'in fiyatını tr'deki iphone ile bi...
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dmlatmr92 3 yıl
Tablet satışları düşünce alternatif seçenekler gelmeye başladı
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muticoo 3 yıl
Kahve satan mağzalarda görebilirsiniz.
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alp0007 3 yıl
"Bunla ne oyun oynanır be" diyecek insan çok. Hayırlısı...
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suvari25 3 yıl
749 dolarlık iPhone 6s plus'la nasıl bir fiyat karşılaştırmasıdır bu?
Cep telefonundan ÖTV alınıyor. iPad'ten sadece KDV alınır.
Örnek vermek istiyorsanız ben vereyim 899 dolarlık Macbook Air 11.6 128 GB bilgisayar 3.599 tl den satılıyor.
3.299 liradan çıkacağını tahmin edebiliriz. Önerim Macbook air almanızdır. Tablete bu para çok fazla
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canmania 3 yıl
patren
türkiyede kimse almaz bunu getirmesinler boşuna

Türkiye'de çok satar yakında starbucks da Apple kalemi ile iPad e yazı yazan oyun oynayan insanları görürürüz
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kadirirdem 3 yıl
fiyatlar çok ya araba alırım ben az daha koysam üstüne... :)
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mmnder16 3 yıl
usta bu ne, insan yiyecek bunu :)
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EnemyDestroyeD 3 yıl
bunu alcagıma macbook alırım daha iyi hoş son zamlardan sonra macbook da almam hatta apple ürünü almam
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fimeral 3 yıl en beğenilen
kusura bakmayın ama saçma sapan bir fiyat karşılaştırması olmuş. işin içine gsm girince fiyatlar sapıtıyor.
tr'deki ipad'in fiyatını tr'deki iphone ile bir tutmayın.

abd ipad pro giriş fiyatı (gsm yok) 799 dolar
yine abd bu fiyata yakın olupta tr'de de satışı olan model seçelim (gsm yok);
ipad air 2 wifi 128 gb abd fiyatı 699 dolar. aynı cihazın tr fiyatı 2249 tl.
oranlarsak yaklaşık 2599 tl gibi bir fiyat olacak.
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Patren 3 yıl
türkiyede kimse almaz bunu getirmesinler boşuna
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1BilimAdamı 3 yıl
Seneye iPadbook gelir bakalım,A serisi işlemci ile
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