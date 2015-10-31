iPad Pro ne zaman satışa çıkacak?

Dev ekranlı iPad Pro sonunda meraklıları ile buluşuyor. Bir çok yenilikçi özelliği beraberinde getiren tablet bilgisayarın 11 Kasım'dan itibaren satışa sunulacağı iddia ediliyor. Apple'a yakın kaynaklara ve sevkiyat kanallarından sızdırılan bilgiler, tabletlerin bir çok bölgede aynı anda satışa olacağına işaret ediyor.

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