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Cep Telefonları ile İlgili Son Gönderiler Daha Fazlası

Android Q güncellemesiyle Note 10'un yeni özellikleri, Galaxy S9 ve sonrasına gelecek

Samsung’un yeni amiral gemileri kendine has özelliklerle gelmiş olsa da bunların büyük çoğunluğu Galaxy S9 ve sonrası üst seviye cihazlara da ulaşacak. Tek sıkıntı ise güncellemeleri beklemek.
7 sa.
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Cep Telefonları
Çağrı Babuçcuoğlu
Teknoloji Editörü
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Samsung’un yeni tanıtılan amiral gemileri Galaxy Note 10 ve Note 10+, tasarımları ve fiyatlarının yanında DeX özellikleriyle de dikkat çekmişti. Samsung’un Microsoft ile bağlarını güçlendirmesini kanıtlayan yeni DeX özellikleri, Windows bilgisayar ve Samsung Android telefon arasında kusursuz sayılabilecek bağlantı olanakları sunuyor. Bu özellikler neyse ki Android Q/One UI 2 güncellemesiyle Galaxy S9 ve sonrası cihazlara da gelecek.
Twitter’da güvenilir bir kaynak olan Ishan Agarwal’dan gelen bilgiye göre, Galaxy Note 10 ikilisiyle tanıtılan özellikler, Samsung’un daha eski amiral gemilerine de gelecek. Bu cihazların en eskisi Galaxy S9 olacak ve güncellemenin önümüzdeki yılın ilk üç ayında dağıtılması bekleniyor.
Samsung’un yeni akıllı telefonlarına özel olarak tanıttığı fonksiyonlar, geçen yıllarda hep eski modellere de ulaşmıştı. Hala fazlasıyla güçlü donanıma sahip olan Galaxy S9, Note 9 gibi modeller, DeX özelliklerinin yanında kamera ve diğer yazılımlara eklenen özelliklere de sahip olacaktır. Note 10 ile gelen AR Doodle gibi ToF kameraya dayanan bir özellik ise maalesef başka bir cihaza gelemeyecek. Note 10, Samsung’un bu sensörü kullandığı ilk ve şimdilik tek model.


https://www.sammobile.com/news/galaxy-s9-and-newer-could-get-new-dex-features-with-one-ui-2-0/ Yorum Yaz
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ymhaslaman 3 sa.
Macbook kullanıyorum. S9+ kullanıyorum. Daha önceden Iphone kullanıyordum. Macbook'la eşzamanlı çok güzel çalışıyordu. Tabi Iphone'un kısıtlamalarından dolayı Android'e geçtim. Ancak şu bir gerçekki Apple cihazları birbiriyle harika uyumla çalışıyor. Bu trendi yakarlarsa iyi olur.
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Red_devil33 4 sa.
Samsung s7 nin suçu ne
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Orange dragon 4 sa.
Benim için ipad pro vs. Tabletlerin önemi yok. Biraz abrtılıyor sanki telefonun büyük hali işte
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SilentHunterHD 5 sa.
bende s8+ var ne çabuk öldü telefon :(
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devrimdoga 47 dk. SilentHunterHD
halbuki s9+ ile aralarında pek fark yok, arkadaşımda s8+ bende s9+ var...
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