Android Q güncellemesiyle Note 10'un yeni özellikleri, Galaxy S9 ve sonrasına gelecek

Samsung’un yeni tanıtılan amiral gemileri Galaxy Note 10 ve Note 10+, tasarımları ve fiyatlarının yanında DeX özellikleriyle de dikkat çekmişti. Samsung’un Microsoft ile bağlarını güçlendirmesini kanıtlayan yeni DeX özellikleri, Windows bilgisayar ve Samsung Android telefon arasında kusursuz sayılabilecek bağlantı olanakları sunuyor. Bu özellikler neyse ki Android Q/One UI 2 güncellemesiyle Galaxy S9 ve sonrası cihazlara da gelecek.

Twitter’da güvenilir bir kaynak olan Ishan Agarwal’dan gelen bilgiye göre, Galaxy Note 10 ikilisiyle tanıtılan özellikler, Samsung’un daha eski amiral gemilerine de gelecek. Bu cihazların en eskisi Galaxy S9 olacak ve güncellemenin önümüzdeki yılın ilk üç ayında dağıtılması bekleniyor.

https://www.sammobile.com/news/galaxy-s9-and-newer-could-get-new-dex-features-with-one-ui-2-0/

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Samsung’un yeni akıllı telefonlarına özel olarak tanıttığı fonksiyonlar, geçen yıllarda hep eski modellere de ulaşmıştı. Hala fazlasıyla güçlü donanıma sahip olan Galaxy S9, Note 9 gibi modeller, DeX özelliklerinin yanında kamera ve diğer yazılımlara eklenen özelliklere de sahip olacaktır. Note 10 ile gelengibidayanan bir özellik ise maalesef başka bir cihaza gelemeyecek. Note 10, Samsung’un bu sensörü kullandığı ilk ve şimdilik tek model.