Android Q güncellemesiyle Note 10'un yeni özellikleri, Galaxy S9 ve sonrasına gelecek

Teknoloji Editörü
Samsung’un yeni tanıtılan amiral gemileri Galaxy Note 10 ve Note 10+, tasarımları ve fiyatlarının yanında DeX özellikleriyle de dikkat çekmişti. Samsung’un Microsoft ile bağlarını güçlendirmesini kanıtlayan yeni DeX özellikleri, Windows bilgisayar ve Samsung Android telefon arasında kusursuz sayılabilecek bağlantı olanakları sunuyor. Bu özellikler neyse ki Android Q/One UI 2 güncellemesiyle Galaxy S9 ve sonrası cihazlara da gelecek.
Twitter’da güvenilir bir kaynak olan Ishan Agarwal’dan gelen bilgiye göre, Galaxy Note 10 ikilisiyle tanıtılan özellikler, Samsung’un daha eski amiral gemilerine de gelecek. Bu cihazların en eskisi Galaxy S9 olacak ve güncellemenin önümüzdeki yılın ilk üç ayında dağıtılması bekleniyor.
https://www.sammobile.com/news/galaxy-s9-and-newer-could-get-new-dex-features-with-one-ui-2-0/ Yorum Yaz Paylaş Tweetle