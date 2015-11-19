iPad Pro'da Apple Pencil'ın şarj yüzdesi nasıl kontrol edilir?

Apple'ın yeni devi iPad Pro ile birlikte ekosisteme ilk kez ekran kalemi desteği getirildi. Bluetooth üzerinden tablete bağlanan Apple Pencil, şarj edilebilir yapısı ile uzun kullanım sürelerine imza atıyor. Peki ekran kaleminin batarya düzeyini sürekli olarak nasıl gözlemleyebiliriz?





Bunun için iOS 8 ile gelen bildirim merkezindeki widget desteği imdadımıza koşuyor. Aşağı sürükleme yaparak bildirim merkezine girdikten sonra sol kısımdaki düzenleme menüsüne yöneliyor ve açılan listeden Batarya maddesini buluyoruz. Maddenin solundaki + işaretine tıkladığımızda widget bildirim merkezine eklenmiş oluyor.





Bu widget, Bluetooth üzerinden tablete bağlanan tüm aksesuarların batarya yüzdesini gösterebiliyor. Buna Apple Pencil de dahil. Böylece kullanıcılar çizim işlerinin yarım kalmaması adına ekran kaleminin batarya seviyesini sürekli takip etme imkanına kavuşuyor.

http://www.cnet.com/how-to/how-to-check-the-battery-life-of-an-apple-pencil/