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iPad Pro'da Apple Pencil'ın şarj yüzdesi nasıl kontrol edilir?

Apple'ın yeni Apple Pencil ekran kalemini sürekli kullananlar için bataryanın gözetim altında tutulması önemli. Apple Pencil batarya yüzdesini nasıl kontrol edebileceğinizi bu yazıda anlatıyoruz
3 yıl
9,2b
1
11
iPad
Ekrem71
Haber Editörü
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iPad Pro'da Apple Pencil'ın şarj yüzdesi nasıl kontrol edilir?

Apple'ın yeni devi iPad Pro ile birlikte ekosisteme ilk kez ekran kalemi desteği getirildi. Bluetooth üzerinden tablete bağlanan Apple Pencil, şarj edilebilir yapısı ile uzun kullanım sürelerine imza atıyor. Peki ekran kaleminin batarya düzeyini sürekli olarak nasıl gözlemleyebiliriz?

Bunun için iOS 8 ile gelen bildirim merkezindeki widget desteği imdadımıza koşuyor. Aşağı sürükleme yaparak bildirim merkezine girdikten sonra sol kısımdaki düzenleme menüsüne yöneliyor ve açılan listeden Batarya maddesini buluyoruz. Maddenin solundaki + işaretine tıkladığımızda widget bildirim merkezine eklenmiş oluyor. 

Bu widget, Bluetooth üzerinden tablete bağlanan tüm aksesuarların batarya yüzdesini gösterebiliyor. Buna Apple Pencil de dahil. Böylece kullanıcılar çizim işlerinin yarım kalmaması adına ekran kaleminin batarya seviyesini sürekli takip etme imkanına kavuşuyor. 
iPad Pro'da Apple Pencil'ın şarj yüzdesi nasıl kontrol edilir?
 

http://www.cnet.com/how-to/how-to-check-the-battery-life-of-an-apple-pencil/ Yorum Yaz
En Beğenilen Yorumlar Yorum Yaz
VR_27 3 yıl en beğenilen
Yahu bunun için konu mu açılır? Yakında ayarlar menüsünün tek tek ayar konusunu da açarsınız bu gidişle.
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Patren 3 yıl
apple tutorial
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DH Misafiri 3 hf.
Çok işe yaradı ,bilgi için teşekkürler
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napolyon94 6 ay
Bu haber sayesinde artık pencil’ın ne kadar şarjı var biliyorum. Ne kadar gereksiz yorumlar ile habere karşı olumsuz tavır almışsınız!
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Götterfunken 3 yıl
WWDC'ye daha çok var sakin olun.
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Master_Evil 3 yıl
bari türkçe resimler olsaydı
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DH Misafiri 3 yıl
Sanki apple haberi yapmak için doldurulması gereken belirli bir kota varmış gibi davranıyorsunuz. Ipad pro'ya ihtiyaç duyup da alan adam bunu çözebilir zaten kolayca.
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VR_27 3 yıl en beğenilen
Yahu bunun için konu mu açılır? Yakında ayarlar menüsünün tek tek ayar konusunu da açarsınız bu gidişle.
Yanıtla +18
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Guest-F8946C419 3 yıl
Japon yetişkin filmi gibi neden bildirim merkezini mozaikleştirdiniz?
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eL1te 3 yıl Guest-F8946C419
MinPayne

Japon yetişkin filmi gibi neden bildirim merkezini mozaikleştirdiniz?

alın bu arkadaşı dışarı
al bunu al al al
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Patren 3 yıl
apple tutorial
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