iPad Pro'nun ülkemizdeki satış tarihi ve fiyatı netleşti

Haber Editörü
Apple'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 12.9-inç ekranlı dev tablet modeli iPad Pro'nun Türkiye satış tarihi ve fiyatı netleşti.
Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre iPad Pro, 11 Kasım Çarşamba günü Apple'ın resmi sitesi üzerinde satışa çıkacak. Gümüş, altın ve uzay grisi olmak üzere üç farklı metalik renk seçeneğiyle gelecek olan iPad Pro’nun 32 GB Wi-Fi modeli 2.999 TL’den ve 128 GB Wi-Fi + Cellular modeli ise 4.099 TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle elde edilebilecek.
Apple'ın iPad Pro ile beraber duyurduğu stylus kalem modeli "Apple Pencil" 379 TL'ye, yine iPad Pro uyumlu akıllı klavye aparatı ise 649 TL fiyat etiketine sahip olacak. Poliüretan malzemeden hazırlanan iPad Pro Smart Cover’lar kömür grisi ve beyaz renk seçenekleriyle 219 TL’den, yeni iPad Pro Silikon Kılıflar ise kömür grisi ve beyaz renk seçenekleriyle 279 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.
Apple Pro'nun bu fiyatlar ile ülkemiz pazarında elde edeceği satış rakamları şimdiden büyük merak uyandırıyor.
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carrefoursa.com/...
Bir de bu slikon kılıf 279 lira. Apple'a maliyeti 50 cent bile olduğunu sanmıyorum.
apple.com/...
1- Air Command menüsü kullanıcılara akıcı ve pratik bir kullanım sağlıyor.
2- Kalemle aldığınız notları ana menüye kısa yol olarak ekleyebilirsiniz.
3- Çoklu pencere özelliğiyle ekran üzerinde birden fazla işlem yapabilirsiniz.
4- S Not uygulaması ile not alabilir ve ya çizim yapabilirsiniz. Kalem özelliklerinden kalem kalınlığı, rengi ve yazı boyutunu ayarlayabilirsiniz.
5- S-Pen ile bir metnin üzerine basılı tutarak istediğiniz bölümü seçebilir ve kopyalayabilirsiniz. Ayrıca kopyaladığınız bu metni istediğiniz bölüme yapıştırarak maillerinizi, sohbetlerinizi daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
6- Galeriden fotoğrafları toplu bir şekilde işaretlemek isterseniz S-Pen’in tuşuna basılı tutarak tarayabilirsiniz.
7- Galaxy Note'un akıllı kamerası ile çektiğiniz fotoğrafları S-Pen ile düzenleyebilirsiniz. İsterseniz fotoğrafı kesebilir, üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.
8- Akıllı seçim aracı ile gözünüze çarpan bir şeyi kesebilir, bunu istediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Ayrıca kestiğiniz fotoğraflara kısa yollarla kolayca ulaşabilirsiniz.
9- Image Clip özelliği ile belli bir şekle bağlı kalmadan bağımsız seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz alan gözünüze hoş gelmez ise yukarıdaki akıllı düzeltme araçlarından kare, dikdörtgen ve ya daireyi seçerek simetrik bir görünüm elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu görüntüyü anında Paylaş butonu ile istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
10- Screen Write özelliğini kullanmak isterseniz telefon Screen Show alır ve S-Pen ile ekran üzerinde oynamalar yapmanızı sağlar.
11- S-Pen kullanıcılara el yazısı ile metin yazma imkanı sunuyor.
12- Ekran kilidi konumundayken örneğin call mom yazarsanız telefon kişiyi algılıyor ve annenizi arıyor.
13- Şarj etme gibi bir derdi yoktur.
14- Satın aldığınız Galaxy Note tablet veya Telefonun yanında bedava verilir.
15- Baskıya duyarlı çizim yapılabilir.
Not: Samsung S-Pen’in kaybolmasına karşı akıllı bir sensör teknolojisi kullanmayı da ihmal etmemiş. Telefonun ayarlar bölümünden S-Pen koruma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Böylece S-Pen’i bir yerde unutur veya düşürseniz telefon bunu algılayarak kullanıcıya S-Pen kayıp uyarısı veriyor. Böylece kaleminizi unuttuğunuz yerden geri dönüp alabilirsiniz.
iPAD Pro Kalem özellikleri:
1- Satın aldığınız Tabletin yanında verilmez. Para ile satılır ve 317 TL gibi bir fiyatı vardır.
2- Kalem çalışması için güce ihtiyaç duyar. Bu gücü de şarj ederek karşılar. Şarj bittiğinde hiçbir işlevi yoktur.
3- Baskıya ve eğime duyarlı çizim yapabilir.
Artık siz karar verin.