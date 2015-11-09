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iPad Pro'nun ülkemizdeki satış tarihi ve fiyatı netleşti

Teknoloji devi Apple'ın 12.9-inçlik dev ekranlı tablet modeli iPad Pro'nun Türkiye satış tarihi ve fiyatı netleşti. El yakan fiyatlar ile iPad Pro'nun işi zor görünüyor.
3 yıl
7,5b
1
139
iPad
Can Tunçer
Haber Editörü
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iPad Pro'nun ülkemizdeki satış tarihi ve fiyatı netleşti

Apple'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 12.9-inç ekranlı dev tablet modeli iPad Pro'nun Türkiye satış tarihi ve fiyatı netleşti.
Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre iPad Pro, 11 Kasım Çarşamba günü Apple'ın resmi sitesi üzerinde satışa çıkacak. Gümüş, altın ve uzay grisi olmak üzere üç farklı metalik renk seçeneğiyle gelecek olan iPad Pro’nun 32 GB Wi-Fi modeli 2.999 TL’den ve 128 GB  Wi-Fi + Cellular modeli ise 4.099 TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle elde edilebilecek. 
Apple'ın iPad Pro ile beraber duyurduğu stylus kalem modeli "Apple Pencil" 379 TL'ye, yine iPad Pro uyumlu akıllı klavye aparatı ise 649 TL fiyat etiketine sahip olacak.  Poliüretan malzemeden hazırlanan iPad Pro Smart Cover’lar kömür grisi ve beyaz renk seçenekleriyle 219 TL’den, yeni iPad Pro Silikon Kılıflar ise kömür grisi ve beyaz  renk seçenekleriyle 279 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.
Apple Pro'nun bu fiyatlar ile ülkemiz pazarında elde edeceği satış rakamları şimdiden büyük merak uyandırıyor. 

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GoldPunch 3 yıl en beğenilen
Şunun 649 lira olmasına anlam veremedim. iPad mini fiyatı bildigin.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


carrefoursa.com/...

Bir de bu slikon kılıf 279 lira. Apple'a maliyeti 50 cent bile olduğunu sanmıyorum.

Resmin büyük halini görebilmek için tıklayın


apple.com/...




Şunun 649 lira olmasına anlam veremedim. iPad mini fiyatı bildigin.carrefoursa.com/...
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1 Yanıt Yanıtla +46
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Cem 3 yıl
Bekleyin Apple'ın yeni ürünü yolda... iPahalı !!! devrimci özelliği; cebinizde bir kuruş para bırakmıyor, sizde kemale eriyorsunuz...
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Ersin ÇAKI 3 yıl
Samsung Galaxy Note Tabletlerinin kalem özellikleri:

1- Air Command menüsü kullanıcılara akıcı ve pratik bir kullanım sağlıyor.
2- Kalemle aldığınız notları ana menüye kısa yol olarak ekleyebilirsiniz.
3- Çoklu pencere özelliğiyle ekran üzerinde birden fazla işlem yapabilirsiniz.
4- S Not uygulaması ile not alabilir ve ya çizim yapabilirsiniz. Kalem özelliklerinden kalem kalınlığı, rengi ve yazı boyutunu ayarlayabilirsiniz.
5- S-Pen ile bir metnin üzerine basılı tutarak istediğiniz bölümü seçebilir ve kopyalayabilirsiniz. Ayrıca kopyaladığınız bu metni istediğiniz bölüme yapıştırarak maillerinizi, sohbetlerinizi daha kolay bir şekilde gerçekleştirebilirsiniz.
6- Galeriden fotoğrafları toplu bir şekilde işaretlemek isterseniz S-Pen’in tuşuna basılı tutarak tarayabilirsiniz.
7- Galaxy Note'un akıllı kamerası ile çektiğiniz fotoğrafları S-Pen ile düzenleyebilirsiniz. İsterseniz fotoğrafı kesebilir, üzerinde düzenlemeler yapabilirsiniz.
8- Akıllı seçim aracı ile gözünüze çarpan bir şeyi kesebilir, bunu istediğiniz platformda paylaşabilirsiniz. Ayrıca kestiğiniz fotoğraflara kısa yollarla kolayca ulaşabilirsiniz.
9- Image Clip özelliği ile belli bir şekle bağlı kalmadan bağımsız seçim yapabilirsiniz. Seçtiğiniz alan gözünüze hoş gelmez ise yukarıdaki akıllı düzeltme araçlarından kare, dikdörtgen ve ya daireyi seçerek simetrik bir görünüm elde edebilirsiniz. Elde ettiğiniz bu görüntüyü anında Paylaş butonu ile istediğiniz şekilde kullanabilirsiniz.
10- Screen Write özelliğini kullanmak isterseniz telefon Screen Show alır ve S-Pen ile ekran üzerinde oynamalar yapmanızı sağlar.
11- S-Pen kullanıcılara el yazısı ile metin yazma imkanı sunuyor.
12- Ekran kilidi konumundayken örneğin call mom yazarsanız telefon kişiyi algılıyor ve annenizi arıyor.
13- Şarj etme gibi bir derdi yoktur.
14- Satın aldığınız Galaxy Note tablet veya Telefonun yanında bedava verilir.
15- Baskıya duyarlı çizim yapılabilir.

Not: Samsung S-Pen’in kaybolmasına karşı akıllı bir sensör teknolojisi kullanmayı da ihmal etmemiş. Telefonun ayarlar bölümünden S-Pen koruma özelliğini etkinleştirebilirsiniz. Böylece S-Pen’i bir yerde unutur veya düşürseniz telefon bunu algılayarak kullanıcıya S-Pen kayıp uyarısı veriyor. Böylece kaleminizi unuttuğunuz yerden geri dönüp alabilirsiniz.

iPAD Pro Kalem özellikleri:

1- Satın aldığınız Tabletin yanında verilmez. Para ile satılır ve 317 TL gibi bir fiyatı vardır.
2- Kalem çalışması için güce ihtiyaç duyar. Bu gücü de şarj ederek karşılar. Şarj bittiğinde hiçbir işlevi yoktur.
3- Baskıya ve eğime duyarlı çizim yapabilir.

Artık siz karar verin.
Samsung Galaxy Note Tabletlerinin kalem özellikleri:1- Air Command menüsü kullanıcılara akıcı ve pratik bir kullanım sağlıyor.2- Kal...
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goodwin 3 yıl
Konuya hakim kullanıcılara bir sorum var. Benim cihazı Abd'den getirtme şansım var. 128 gb wifi+cell olanı. Tr fiyatı 4100 lira Abd fiyatı 1070 dolar. Cihazı oradan getirtmemin bir sakıncası var mı? Prizlerin uyumsuz olduğunu söyleyen var, cihazın Türkçe olmayacağını söyleyen var. Gerçekten bunlar söz konusu mu? Ya da bilmediğim başka sıkıntılar var mı? Aydınlatırsanız sevinirim.
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Robinson Crusoe 3 yıl goodwin
Priz işi 2-3 liralık çevirici bir aparatla halledilir. Cihaz sen hangi dile ayarlardan o dilde çalışır, sorun olmaz. Sadece satın alacak kişinin bulunduğu eyalete göre %7-8 gibi bir vergi eklenebilir o fiyata. Yine sim kartın çalışması için pasaport kaydı ücreti var 115 lira idi en son. Benim Amerika'dan alma şansım var ama buradan alıp geçeceğim uğraşmamak için. Aradaki fark değer diyorsan getirt.
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GoldPunch 3 yıl
279 liraya slikon kılıf


apple.com/...
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soulmate 3 yıl
Bir kaç detay;

İçinden çıkan kablo oldukça uzun.
12w şarj aleti ile geliyor. iPad Air 2 10w idi.
Şarjı gayet güzel dayanıyor.
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ALPEREN A. 3 yıl
Ben proyu alcak olsam bile şimdi almam. iPhone 6 ve plus için bile hala bir çok uygulama çözünürlük uyumlu değil. Pro için çok erken. Koca ekrana yakışmayan bir uygulama açmak sinir bozucu olur. Alanlar deneyimlerini paylaşır.
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Robinson Crusoe 3 yıl
Almaya gittim, zorluya henüz gelmemiş. Yarın ya da cumartesi diyordu oradaki eleman. Yarın almak için bir yol yok mu?
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NightGuardian 3 yıl
Bu fiyat ne boyle ya allahin tabletine bu kadar verilir mi ?
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soulmate 3 yıl
Benim cihaz şubeye gönderildi diyor. Şimdi gidip bakacağım. Geldiyse alir sorularınızı cevaplarım. Kalem ise 1-2 hafta suresindeydi ben alırken. Biraz daha erken gelebilir. Eğer pupa'ya falan gelirse kalemi iptal eder onlardan alırım.
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Oskis 3 yıl
Hocam erkenden almisin hayirli ugurlu olur ins..hangi modeli aldin ?
Birde hocam zorluda satis warmdir?
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suslu76 3 yıl
Kefelon
iPad Air 2 + Macbook Air = 4000 TL iPad Pro = 4100 TL (Kalem 320 TL
) Apple kendi içinde bile çelişiyor. Notebookların yerini alıcak iddiasında bulundukları ürünün aynı fiyatına Macbook Air + iPad Air 2 alınıyor. Buyrun hem tablet hem notebook ihtiyacınızı OS X + iOS la giderin. iPad Pro alıp tek cihazda iOSa bağlı kalmışta olmazsınız hemde...

macbook air 3599 ipad air 2 1649 liradan basliyor diyor
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Kefelon 3 yıl
iPad Air 2 + Macbook Air = 4000 TL

iPad Pro = 4100 TL (Kalem 320 TL
)

Apple kendi içinde bile çelişiyor. Notebookların yerini alıcak iddiasında bulundukları ürünün aynı fiyatına Macbook Air + iPad Air 2 alınıyor. Buyrun hem tablet hem notebook ihtiyacınızı OS X + iOS la giderin. iPad Pro alıp tek cihazda iOS'a bağlı kalmışta olmazsınız hemde...
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infest06 3 yıl
hukumet yakinda tabletlerde de taksiti kaldirir bu nasil fiyat
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