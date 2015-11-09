iPad Pro'nun ülkemizdeki satış tarihi ve fiyatı netleşti

Apple'ın tüm detaylarına burada yer verdiğimiz 12.9-inç ekranlı dev tablet modeli iPad Pro'nun Türkiye satış tarihi ve fiyatı netleşti.

Apple tarafından yapılan resmi açıklamaya göre iPad Pro, 11 Kasım Çarşamba günü Apple'ın resmi sitesi üzerinde satışa çıkacak. Gümüş, altın ve uzay grisi olmak üzere üç farklı metalik renk seçeneğiyle gelecek olan iPad Pro’nun 32 GB Wi-Fi modeli 2.999 TL’den ve 128 GB Wi-Fi + Cellular modeli ise 4.099 TL’den başlayan fiyat seçenekleriyle elde edilebilecek.

Apple'ın iPad Pro ile beraber duyurduğu stylus kalem modeli "Apple Pencil" 379 TL'ye, yine iPad Pro uyumlu akıllı klavye aparatı ise 649 TL fiyat etiketine sahip olacak. Poliüretan malzemeden hazırlanan iPad Pro Smart Cover’lar kömür grisi ve beyaz renk seçenekleriyle 219 TL’den, yeni iPad Pro Silikon Kılıflar ise kömür grisi ve beyaz renk seçenekleriyle 279 TL’den başlayan fiyat etiketleriyle satışa sunulacak.

Apple Pro'nun bu fiyatlar ile ülkemiz pazarında elde edeceği satış rakamları şimdiden büyük merak uyandırıyor.